桌球︱丁俊暉被指遭趙心童奪冠「刺痛」　隔空反駁：中國人很團結

中國球手趙心童月初在世界桌球錦標賽封王，成為首位中國桌球世界冠軍，有桌球皇帝之稱的前球手亨特利稱，丁俊暉或會因趙心童的成就而被「刺痛」，引來當事人回應。



趙心童成為世錦賽冠軍，外界總是將他與另一位中國球手丁俊暉比較，皆因這位38歲球手是中國桌球壇「先驅」，近年掘起的不少中國球手，小時候都視他為偶像。

丁俊暉於今屆世錦賽16強止步。（Getty Images）

在趙心童奪冠後，桌球皇帝亨特利在一個播客節目中這樣說，「丁俊暉一直是中國桌球的榜樣，如果我是他，我會生悶氣（fuming）。在中國，桌球就等於丁俊暉，但一夜之間他不再是了，這或許會刺痛他，誰知道呢，但他一定很難接受這個事實。」

亨特利補充，自己並不熟悉丁俊暉，「可能他跟趙心童關係不錯，能為對方感到高興，但如果是我，我會想自己努力了這麼多年都做不到世界冠軍，這個人（趙心童）禁賽兩年後復出卻能做到。」

桌球皇帝亨特利。（Getty Images）

亨特利認為這不止是單單一個世界冠軍，而是趙心童取代了丁俊暉成為中國桌球「代言人」，「有很多大型表演賽、活動本來都是邀請丁俊暉，但接下來不會了，很期待看看會產生什麼連鎖反應。」

事實上，丁俊暉在趙心童奪冠後即發文恭賀，「在這條跑道上終於有人衝到終點....他贏得的更是我們一代代中國斯諾克（桌球）人共同的夢想！」。

丁俊暉與趙心童是史上僅有兩位打入世錦賽決賽的中國球手。（WST）

丁俊暉日前開直播，表示自己比賽前後都有發短訊跟趙心童交流，他反駁「被刺痛」的說法，「其實我們中國人很團結，不會因為任何流言蜚語和猜測而產生分歧。我們在國外會經常進行一些交流。」

他再引用中國青年報的句字「中國人骨子裏有種文化，你可能不清楚，那就是前仆後繼、薪火相傳的道理，你不懂我也不怪你。」

丁俊暉至今仍無緣世錦賽冠軍。（Getty Images）

早於2003年已轉打職業的丁俊暉，先後三度贏得英國錦標賽，並曾高舉大師賽獎盃，三大賽中只差世錦賽便能完成「大滿貫」，他與世界冠軍最近的一次，是在2016年屈居沙比之後得亞軍。相反，趙心童2021年在英國錦標賽封王，現於世錦賽登頂，只要拿下大師賽，即可成為首位「大滿貫」中國球手。

丁俊暉對此大方回應：「如果趙心童比我更早拿大滿貫怎麼辦？我讓他請我吃飯，這份榮耀屬於他的，但驕傲是我們大家的。」他認為自己與趙心童論技術上各有輸贏，主要看臨場發揮，「我現在盡量做一些自己力所能及的事情，讓更多的人喜歡桌球，把這項運動在中國發展起來。他（趙心童）做了我們都想做的事，他讓我看到中國的未來。」