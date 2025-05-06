桌球世錦賽｜趙心童曾捲入假波案　禁賽期滿以成績說話登世界之巔

28歲的中國球手趙心童，今年的世界錦標賽由資格賽拾級而上，連贏9場後封王，成為史上首位來自亞洲的世界冠軍。

時間回到兩年前，趙心童捲入震驚球壇的假波案，他承認兩項指控，在2023年6月被世界職業桌球總會罰禁賽20個月。

趙心童上年9月結束禁賽期，重回桌球檯，僅花7個月擺脫生涯低潮，踏上世界之巔。



趙心童是中國首位桌球世界冠軍。（路透社）

2022年10月，世界職業桌球總會宣布梁文博停賽，爆出震撼桌球壇的中國球手假波案。經過超過半年的調查後，世界職業桌球總會在2023年6月宣判，一共懲處10名中國球手，當中包括當時正冒起的趙心童及顏丙濤。

根據世界職業桌球總會的聲明，趙心童被罰禁賽2年半，考慮到他在初期承認兩項指控，也沒有直接打假波，刑期縮減至1年8個月，是受罰球手中刑期最短的一人。

趙心童曾經捲入假球案，更被禁賽20個月。（路透社）

出生於西安，其後隨父母在廣東定居，在8歲初次接觸桌球的趙心童，15歲開始嶄露頭角，在業餘賽及青年賽戰績亮眼，2016年正式成為職業桌球手。趙心童戰績穩步上揚，2021年稱霸全英錦標賽，未來可期，卻遇上假波案，趙心童的職業生涯變得不明朗。

「禁賽以來，我一直為自己的無知及愚蠢感懊惱，我犯下的錯誤讓大家失望而感到羞愧﹑內疚....辜負球迷們對我的信任，給中國斯諾克（桌球）蒙羞。」趙心童被罰禁賽，其後發道歉聲明，表示因獨自在海外生活枯燥，而選擇賭球來打發時間，這是最錯誤的選擇，他強調從來沒有操控賽事，而且沒有鼓起勇氣向好朋友說不，最後被捲入假波案。

「就像天塌下來了....」趙心童在冒起階段被禁賽，就算他有多懊悔，他也需要履行禁賽期。失去過才知道珍惜，縱然趙心童無法參賽，他稱自己每日也保持8小時訓練，希望保持狀態強勢復出。

桌球假波案｜趙心童發道歉聲明 海外生活枯燥誤用賭波打發時間

趙心童在上年9月停賽期滿復出。（路透社）

2024年9月，趙心童停賽期滿，因為失去排名，他只可以參加業餘的Q Tour巡迴賽，趙心童創下32場連勝﹑兩度打出完美的147，贏得4項冠軍。直至今年世界錦標賽，趙心童還是要透過資格賽爭晉級，他保持強勢，過關斬將，他只想證明：「當年那個趙心童仍然活着。」

趙心童連贏9場，同鄉雷佩凡﹑「75三傑」的奧蘇利雲﹑馬克威廉斯皆是他的手下敗將，從停賽到史上首位中國的桌球世界冠軍，趙心童只花7個月，「我覺得難以置信，我就像在發夢一樣....」

桌球世錦賽｜趙心童連贏9場創歷史膺世界冠軍 中港球手齊祝賀

禁賽期滿後，趙心童表現強勢。（路透社）

2016年，丁俊暉是首位中國球手打入世錦賽決賽，惟當時不敵沙比屈居亞軍，中國球手稱霸世界不再是不可能。近年愈來愈多中國球手湧現，就算早前出現假波案，不少球手認為中國球手成為世界冠軍也只是時間問題，如今終於由趙心童做到了。

「作為一名球員，不光要打好球，更重要的是做一個有良好的思想品德的人，讓我用成績證明自己，以更好的形象重返賽場。」趙心童在當日的道歉聲明如此結尾，趙心童確實以成績說話，擺脫低潮，登上世界之巔。