桌球世錦賽｜趙心童連贏9場創歷史膺世界冠軍　中港球手齊祝賀

「我不敢相信我做到了！」

香港時間周一（5日）深夜，中國球手趙心童距離創下歷史﹑成為史上首位桌球世界冠軍只差一局，28歲的趙心童最終以18：12擊敗名將馬克威廉斯（Mark Williams）封王，一眾中﹑港球手紛紛向他送上祝賀。



趙心童在世錦賽決賽擊敗馬克威廉斯。（路透社）

以業餘身份參加世界桌球錦標賽的中國球手趙心童，由資格賽打起，一路過關斬將，殺入決賽，與馬克威廉斯爭冠。趙心童以11：6領先進入第二日賽事，這名28歲的中國球手在第三階段的8局中，贏得當中6局，將優勢擴大至17：8，距離封王只差一局。決賽在英國時間晚上7時再續，馬克威廉斯一口氣連贏4局，未能上演驚天反勝，趙心童打出一棒87度奠勝，以18：12擊敗對方，成為史上首位中國及亞洲球手贏得世界冠軍。

趙心童成為史上首位來自亞洲的桌球世界冠軍。（路透社）

「我真的不敢相信，不敢相信在這一個月內經歷的一切，我感到非常激動。」經歷20個月禁賽期，以外卡身份參加今年世錦賽的趙心童，29天內，資格賽起連贏9場，拿下111局，首度世錦賽封王。從停賽到登頂，趙心童都坦言難以置信，「之所以我覺得難以置信，彷彿自己正在發夢，我至今都不確實是否真實。」趙心童隨後以普通話逐一答謝家人﹑女朋友及教練們，並堅信中國球手未來可以再拿世界冠軍。

桌球世錦賽︱趙心童擊敗馬克威廉斯 成首位奪冠中國及亞洲球手

世錦賽封王，趙心童直言難以置信。（路透社）

桌球世錦賽｜威廉斯盛讚「你是超級明星」

年屆50的馬克威廉斯第5次殺入世錦賽決賽，亦是史上最年長的決賽球手，面對比自己年輕22年的趙心童，這名「黃金左手」對趙評價甚高，「他（趙心童）表現太好了，從資格賽打起，早前擊敗奧蘇利雲，他擊敗所有人了，他就是桌球的超級明星。我非常羨慕他的精彩表現，慶幸當他稱霸時我已經老了。」

年屆50的馬克威廉斯盛讚趙心童的表現。（路透社）

趙心童成為中國第一人，中﹑港兩地球手紛紛送上祝賀，香港「四眼Cue后」吳安儀亦是其中之一。丁俊暉在2016年首次殺入世錦賽決賽，惟當時衝擊冠軍失敗，9年後看到趙心童順利登頂，「小丁」亦發文恭賀，「在這條跑道上終於有人衝到終點....他贏得的更是我們一代代中國斯諾克（桌球）人共同的夢想！」，而這個世界冠軍正是回報中國球迷的最佳禮物，他為中國壯大的桌球力量感驕傲。

另一中國球手斯佳輝同樣送上祝賀，笑稱：「恭喜童哥拿下亞洲第一個世錦賽冠軍，向你學習，我的偶像換人了。」