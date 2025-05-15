網球｜鄭欽文力挫「剋星」羅馬闖四強　五字透露破宿命心情

對中國女子網球手鄭欽文來說，白羅斯的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）就像一道高牆，生涯6度交手未嘗一勝，二人在羅馬舉行的意大利網球公開賽8強再度碰頭，結果鄭欽文直落兩盤6：4及6：3打破宿命，首度擊敗世界第一打入四強。



鄭欽文。（路透社）

鄭欽文與莎巴蘭卡之前6次交手，這名中國球手未嘗一勝，今次首度在紅土場對碰。鄭欽文首盤第5局把握破發機會，以6：4先下一城，鄭欽文次盤初段隨即破發，加上最後一局再打破莎巴蘭卡的發球局，以6：3奠定勝局，力戰1小時37分鐘首度擊敗對方，打入意大利公開賽四強，將與歌芙（Coco Gauff）爭入決賽。

對上一名在意大利公開賽入四強的中國球手，已經2012年的李娜，鄭欽文首度在羅馬躋身準決賽，亦是今季首次晉身巡迴賽最後四強。

鄭欽文直落兩盤擊敗宿敵莎巴蘭卡。（路透社）

與莎巴蘭卡第7次交手，鄭欽文終可打破宿命，她賽後在微博發文，寫下：「山海皆可平」，以表打破宿命的心跡。

「終於突破了！這是第一次與莎巴蘭卡在泥地上交手，我覺得自己在泥地的表現比她好，我們各有優點，只要我捱得過頭兩板就有機會。以往與她交手時，開段總是輕易地失發球局，今場在這點改善了，開局不錯。」鄭欽文賽後說。

鄭欽文賽後為熱情的球迷簽名。（路透社）

22歲的鄭欽文今仗部署稍為改變，即對戰局有影響，「之前總是想對抗她的優點，但今次就像田忌賽馬一樣，不斷針對她的弱點來打，這個比較聰明的方法即收效。」鄭欽文認為自己一直有擊敗莎巴蘭卡的能力，今仗終於做到了，而且勝利得來不易。

鄭欽文深信自己有擊敗莎巴蘭卡的能力。（路透社）