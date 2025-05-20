政府推廣「四山」旅遊　簡介4條親民行山路線　明年底完成優化

行山旅遊向來是政府有意推廣的旅遊項目，而在今日下午的記者會上，政府公布發展旅遊熱點工作組落實推行9個項目，當中「四山」旅遊包括太平山、鳳凰山、西貢海及大帽山。難道鼓勵遊客行上鳳凰山頂？相信不是，「四山」是指4條較親民易走的行山徑，分別是爐峰自然步道—西高山段、昂坪自然步道—彌勒山段、橋咀郊遊徑以及由扶輪公園行上大帽山觀景台。



政府5月20日下午舉行記者會，公布發展旅遊熱點工作組落實推行的9個項目，包括「四山」旅遊。（政府新聞網）

政府在新聞稿提到，善用香港山海都市近在咫尺的特質，發展以山為主題的綠色旅遊。政府打算利用「四徑」的知名度，發展較為親民的「四山」旅遊，分別是太平山（爐峰自然步道—西高山段）、鳳凰山（昂坪自然步道—彌勒山段）、西貢海（橋咀郊遊徑）和大帽山（扶輪公園至大帽山觀景台）。

「四山」的特點是具有獨特自然景觀及文化特色，吸引到不同類型的遊客，路線容易且短途，可於半日內完成，公共交通便利而且能承載較多遊人。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩說：「這次的四山有一個特色，就是相對容易到達。例如山頂西高山，除了有纜車外，巴士、小巴亦可以上山頂；若由薄扶林出發，乘坐巴士前往置富花園附近，可以掉頭上山頂亦可。因此，我們有很多不同交通工具可以前往，也可以分散一下。香港的山景或山徑是很受歡迎，除了內地旅客外，實際上我們一向都知道日本、韓國旅客，甚至歐洲旅客都很喜歡。今次四山，正正是將更多山徑景色介紹給我們的旅客。」

政府的計劃包括優化山徑設施，如加設路標及郊遊資訊牌等，並與業界串聯鄰近旅遊點，規劃旅遊行程，作進一步宣傳推廣。預計2026年底全部完成。

政務司副司長卓永興說：「我們現在推動該九個項目，譬如去「四山」，我們去大帽山，走完大帽山後，先不說你原本有其他計劃，即使你原本主要是享受大自然美景，其實你走完，你自然也會去附近的食肆吃點東西，大家也知道大帽山山腳附近有很著名的茶室，亦可以前往鄰近的荃灣，也有消費的地方。」

從政府新聞稿的意思，「四山」相信是指四條附近一帶的行山徑，而非真的推介普通遊客登上陡峭的鳳凰山頂。那4條行山徑的步程皆在3小時之內，其中爐峰自然步道—西高山段鄰近現有旅遊景點山頂廣場，而昂坪自然步道—彌勒山段則在昂坪，皆有不同公共交通工具可達。橋咀郊遊徑位於西貢海的橋咀島上，但橋咀島目前沒有公共交通工具連接，沒有常規渡輪服務，通常遊人會在西貢碼頭坐街渡入去。扶輪公園至大帽山觀景台的公共交通服務在閒日亦不便，途經大帽山郊野公園的51九巴在閒日要1小時才有一班車，到周末假期才有較頻密的班次。

爐峰自然步道—西高山段（郊野樂行網站）

【四山旅遊：太平山】爐峰自然步道—西高山段

路程：4公里

需時：2.5小時

交通方法：乘搭城巴、專線小巴或山頂纜車到山頂

簡介：起點為山頂凌霄閣旁的盧吉道，沿平坦的盧吉道走，繞太平山北麓，俯瞰維港兩岸景色。行至盧吉道與夏力道交接處，走進高西郊遊區，沿行山徑上山，攀升約100米垂直高度，拾級而上，登上494米高的西高山山頂。西高山是觀賞日落的勝地，漁護署幾年前已修整過山路及山頂的觀景台，例如山徑設有傳意牌，告訴行山人士已走完四分一、二分一及四分三的路，而山頂亦有一座可以更改日期的打卡位。爐峰自然步道—西高山段以西高山觀景台為終點，看完景點後建議沿路下山，再接夏力道回去山頂廣場。加上回程路，行山人士總共約需3小時。

昂坪自然步道—彌勒山段（郊野樂行網站）

【四山旅遊：鳳凰山】昂坪自然步道—彌勒山段

路程：5公里

需時：2.5小時

交通方法：乘搭新大嶼山巴士或昂坪360纜車

簡介：昂坪自然步道—彌勒山段的起點及終點皆在昂坪，繞彌勒山一圈，途經多個昂坪一帶的景點，但此徑不會通上鳳凰山頂。行山人士會先經寶蓮寺門口，仰望天壇大佛，沿平坦的山徑至心經簡林，欣賞鳳凰觀日的牌坊，遠眺香港第二高峰鳳凰山。這條路線攀升不大，一直圍住彌勒山的山腰，途經東山法門。在昂坪360的彌勒山轉向站，行山人士可以欣賞東涌、機場及港珠澳大橋的景色。行在纜車下的山徑，走回去昂坪市集。

橋咀郊遊徑（郊野樂行網站）

【四山旅遊：西貢海】橋咀郊遊徑

路程：2公里

需時：1.5小時

交通方法：從西貢碼頭乘街渡來往橋咀洲

簡評：橋咀是一個位置西貢海的小島。行山人士大多從西貢碼頭搭街渡到橋咀碼頭，在沙灘可以探訪菠蘿包石及閒遊連島沙洲，了解地質景觀。之後沿山徑攀升，在山脊的觀景點眺望滘西洲及鹽田仔，感受星羅棋佈的西貢海群島。經過黑山頂，全程最高點約九十多米，緩緩下降至廈門灣的泳灘。行山人士可以在廈門灣碼頭搭船回西貢。

大帽山觀景台（郊野樂行網站）

【四山旅遊：大帽山】來回扶輪公園及大帽山觀景台

路程：約3.6公里

需時：約2小時

交通：乘搭九巴51號線到大帽山郊野公園

簡評：在大帽山郊野公園巴士站下車，沿大帽山道行上去，右方停車場入去便是扶輪公園，那裏有著名由「大帽山連姐」經營的茶水亭。扶輪公園內有露營地點及燒烤場，適合不同郊遊人士。沿大帽山道的斜路上行，攀升至約海拔700米之處，便是大帽山觀景台，可以俯瞰錦田一帶的景色，又可以仰望象徵大帽山山頂的「白波」。