帶靚女行山拍片爆紅　攝影師變山系YouTuber｜山人物近Tommi專訪

攝影師Tommi的YouTube頻道「山人物近」在疫情期間爆紅，其中馬大石澗的影片接近50萬觀看次數，而雞公嶺及蚺蛇尖北脊的行山影片亦突破20萬點擊。

Tommi表示在拍片路上迷失過，拍攝科技產品的影片反應一般，直至2020年嘗試結合自己的興趣、長處、工作背景及人脈關係拍攝行山片，結果帶女嘉賓行山的主題大受歡迎，一炮而紅。他將行山經歷加以剪接，利用配樂，製造出引人入勝的電影感，他強調所拍的並非教人行山的資訊片，不鼓勵觀眾跟住影片去行山。



記者跟Tommi到馬鞍山行山，登上大金鐘。Tommi揹了個大背包，裝住航拍機等拍攝器材，但他氣定神閒，快步上落大金鐘。Tommi一直熱愛戶外運動，喜歡長跑，全馬最佳成績在3小時以內，山賽經驗亦相當豐富，所以負重行大金鐘對他只是小菜一碟。

Tommi的背囊放了很多拍攝的器材。（顏銘輝攝）

山人物近｜帶君琳行馬大石澗最受歡迎

Tommi是香港著名的山系YouTuber，相信不少喜歡行山、跑山的朋友都看過他的影片。他的頻道「山人物近」有逾6萬位訂閱者，Instagram亦有過萬名粉絲。「山人物近」的YouTube頻道中，有15段行山影片超過10萬次觀看，其中最受歡迎的是與KOL君琳行馬大石澗，觀看次數達48萬。

Tommi帶女嘉賓君琳行馬大石澗的影片大受歡迎。（受訪者提供）

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「我介紹行山的影片比較獨特。如果只介紹裝備，很多人都做到，但要有我這樣的體能、這樣的拍攝風格，又會放航拍，加上我有女嘉賓，我以前的工作習慣跟女嘉賓溝通，以及我可以用電影感、情節去講故事，我覺得這是我獨家的風格。」Tommi說：「這些元素都是我獨有的，我讓你抄，你都未必抄得到。」

山人物近｜2020年開始專注拍行山片

Tommi本身是一位商業攝影師，拍攝靜態活動為主，在2016年左右生出拍YouTuber片的念頭，但發現創作困難。他說：「那時候還不是行山頻道，偏向介紹一些攝影器材、Gadget（科技產品）的東西，但競爭都很大。」那時，他的影片反應一般，他亦未摸索到影片風格。

「怎料有一日，我帶部航拍機上蠄蟝石，放航拍順便介紹條路線，發覺流量不錯。以前，我都會帶女生去行山拍照，於是我想把這樣的故事、跟女生拍照的整個流程拍出來，變成有劇情，又加插一點點電影感，久而久之就成為如今的風格了。」由2020年起，Tommi計劃約不同女嘉賓上山拍片。

Tommi帶女嘉賓元元（圖）去行雞公嶺。（受訪者提供）

Tommi在雞公嶺上拍攝元元。（受訪者提供）

2021年2月，Tommi與女嘉賓元元行雞公嶺的影片突然爆紅，累積29萬次觀看，他也意想不到。他說：「雞公嶺那條很成功，配合女嘉賓拍了一張很漂亮的照片做封面。」元元是Tommi的舊同事，她分享拍攝的過程：「我是隔了很久之後第一次行山，都幾辛苦！本身行山都辛苦，他還要求上上落落，行完又行。雞公嶺有堵斜坡，我走了兩三次，他要航拍出最漂亮的效果。」

Tommi（左）間中會跟元元（右）去行山。（顏銘輝攝）

山人物近｜結合跑山興趣與攝影觸覺

之後，元元也喜歡跟Tommi通山走，他們去過長咀露營，又行過台灣第一高峰玉山。「他（Tommi）每次行山都揹着很重的東西，但完全很輕鬆。」元元說：「以前做同事的時候已經知道他拍照很厲害，做設計又很有觸覺，加上他行山的興趣，整件事就無端端爆了出來。」

Tommi一向有跑山，但主要走四大遠足徑，而為了拍片及設計合適的路線給不同的女嘉賓，他去學習山藝。他說：「一開始先找些熟人，跟住是精挑細選，例如她們有行山及做運動的習慣。另外一些女嘉賓是我在網上聯絡的，覺得她們的能力及風格都適合合作。」

Tommi及女嘉賓曉彤行香蕉蘭石河。（受訪者提供）

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部分Tommi拍攝的行山影片屬於高難度路線，例如鳳冠北巖、黃龍石澗、青蝶石河、三牙全走。他說：「去難的路線，其實都是女嘉賓選的，不是我選的。我有說簡單一點，她們想難一點。」他覺得拍過最難的路線是三角石河及香蕉蘭石河，「不是純粹體能上的困難，是那條路迷路指數（高），還有中間會遇到的路況。」故此，Tommi強調他所拍的是行山經歷及故事，而非路線攻略，「我不鼓勵大家跟住我的影片去行山。」

Tommi表示最難忘的路線是鳳凰山的天門棧道。（受訪者提供）

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山人物近｜難忘雲霧中走過天門棧道

說起拍過最難忘的路線，Tommi表示鳳凰山的天門棧道。他說：「類似5月的天氣，山下還見到少許藍天，上到去間突然全部都是雲，看不到路。第一次去，望下去全是霧，不熟路就會害怕，又看不透整條路，愈行愈驚。爬上去時，大家紛紛大叫，『喂！你仲拍片』，『好驚呀』。我將故事加上很凝重的氣氛，配上他們現場的叫聲，鋪排到大家都要很謙卑去面對。我自己再看，心都會砰砰地跳。上到鳳頂時，我就配上那種登珠峰、死過翻生的那種音樂。」

「藍天白雲、美好的一面，可能很多人拍過出來，但天氣不好的一面，則很少人會拍出來，我都想呈現這方面給大家看。不好的一面也值得看，看完之後會令你覺得謙卑。」

Tommi是香港其中一位著名的山系YouTuber。（顏銘輝攝）

山人物近｜蚺蛇尖北脊影片令訂閱人數大增

另一段，與女嘉賓曉彤行西貢蚺蛇尖北脊的影片亦相當受歡迎，Tommi說：「不夠4日已經過了10萬（觀看次數）。我的頻道由1000訂閱到10000訂閱用了一年，10000訂閱到20000又用了一年，但全因為這條片，20000訂閱到30000不用半個月，令我所有影片的流量再谷上去。」蚺蛇尖北脊的影片累積27萬次觀看。

Tommi利用航拍機拍攝蚺蛇尖北脊。（受訪者提供）

山人物近｜行山熱潮過去 流量只有疫情時四分一

疫情期間封關，港人不能外遊，掀起行山熱潮，Tommi影片的點擊亦水漲船高，但疫情過後，行山熱潮告終，他承認現時行山片的觀看數量只有疫情時的約四分一。他說：「現在最紅應該是上深圳拍吃喝玩樂的片，但我不會為流量而去做。很多人拍片只為流量，哪裏紅就去那裏。很多人是因為疫情去不到其他地方才拍行山片，但我不是。疫情前，我本身就打算拍這個題材，我不會因為熱潮而去改變。」

Tommi表示廣東話市場小，單靠YouTube的收入難以維生，要將收入來源多元化，例如他有經營Instagram，配合商業合作，他亦打算與旅行社推出境外行山團，計劃考取領隊牌照。他又感嘆網上世界及自媒體的變化很大，要不斷適應，例如連續短片興起後，他都有拍Instagram Reels。

為報答一眾女嘉賓，Tommi表示會帶她們去更多地方。（顏銘輝攝）

Tommi的行山影片大受歡迎，女嘉賓的落力演出也是功不可沒。他說：「當然非常多謝她們。如果有業配（業務配合）都會找她們，幫她們將流量變現，有時間還會帶她們去多一點不同的地方。」