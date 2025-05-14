行山｜會否考慮收救援費？政府：不希望窒礙市民使用緊急召喚服務

行山遠足安全受立法會關注，議員陳沛良就遠足安全提出書面質詢，詢問政府會不會考慮向不顧警告而出意外的行山人士收取救援費。環境及生態局局長謝展寰的回覆表示，絕不希望因收取救援費用或其他原因，窒礙市民使用緊急召喚服務。



在炎熱天氣時行山，更要留意補充水分。（顏銘輝攝）

疫情期間，香港出現本地行山熱潮，港人紛紛到郊野公園郊遊。疫情後開關，港人轉為外遊，行山潮流退卻，但很快有內地遊客接力，麥理浩徑、破邊洲成為小紅書上的行山熱點。遊客逼爆東壩、排長龍等小巴的情況成為社會關注的熱話。

陳沛良在書面提問中表示，據報不少遠足人士因欠缺經驗或裝備不足，令遠足意外頻生，部分人士為求打卡更不顧安全，情況引起社會關注及擔憂。他問當局會否效法其他地區的做法，向不顧警告而發生意外並尋求救援的遠足人士收取救援費。

消防攀山拯救隊登山。（馬耀文攝）

謝展寰在書面回覆表示，雖然政府絕不鼓勵市民大眾冒險進行任何高危活動，但政府會在任何情況下為遇險或有需要人士提供有效、可靠、高效的緊急服務，絕不希望因收取救援費用或其他原因，窒礙市民使用緊急召喚服務。謝展寰續表示，漁護署亦已在高危地點合適位置加設警告牌，提醒遠足人士避免進入高危地點，並會不時檢視不同地點的情況，按需要調整及加設適合的警告牌及圍欄。

消防處攀山拯救專隊用擔架抬走傷者。（張浩維攝）

漁護署亦根據有關地點是否曾發生嚴重或致命意外、相關個案的意外成因、現場地勢等因素，列出20個郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點（高危地點），提醒郊遊人士避免前往，並會定期檢視及按需要更新高危地點的名單。

謝展寰亦提到過去兩年消防處接獲的攀山拯救事故宗數及傷亡數字，2024年的事故比2023年減少。在2023年，消防處接獲695宗攀山拯救事故，424受傷15人死亡；在2024年，則有588宗，當中有345人受傷，15人死亡。