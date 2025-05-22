歐霸．球評｜曼聯失冠重建遭重擊勢陷惡性循環　來季何去何從

水兵熱刺以1：0力挫海軍曼聯，老實說，再用一貫球評的方式去評論這一場歐霸決賽，並沒任何意義，因為水平實在太低。曾經給過球迷希望的「紅魔鬼」，隨着今仗的敗北，正式宣告這個災難球季徹底地跌落深淵，叫人擔心的是，低處，可能未算低。



曼聯失落歐霸盃錦標。（路透社）

在電視任評論員的曼聯名宿里奧費迪南賽後用「災難的球季」來形容曼聯今季的表現，聯賽排第16，無論今周日煞科後排名會否再跌，都肯定是球隊踏入英超年代的最低排名，上季在坦赫格麾下仍起碼有第8位，而且上季都有60分，但今季暫時只得39分，就算最後一場主場擊敗阿士東維拉，也只得42分，退步相當明顯。

曼聯今季先在社區盾飲恨，然後於聯賽盃8強止步，而足總盃則在第5圈出局，不過他們在歐霸盃表現出色，尤其8強次回合以5：4反勝里昂一役，堪稱經典，可是他們在決賽面對死守的熱刺卻老鼠拉龜，於42分鐘落後一球，便似無計可施，就算重施將中堅哈利馬古尼推上鋒線的故技，也無法打破白衣化成的銅牆。

熱刺眾將做好防守，就如雲迪雲勇救空門。（路透社）

然而，所謂的「災難」卻不止於輸掉了歐霸錦標，還失去了伴隨的一張來季歐聯入場券，換言之，曼聯同時失去了最少6000萬鎊的收入，這對本已在砍掉重練的他們來說，實屬無情的打擊。

曼聯錯失歐霸錦標，無疑對重建是一大重擊。（路透社）

不少球迷都會質疑，為何中鋒凱倫竟然可以在球場用70分鐘來展示自己的平庸？這名丹麥中鋒無疑勤於走動，但大多數是無效率亦無法創造空間的走位，大部分時間亂衝亂撞，所以到底是隊友不願傳球給他，還是隊友根本不知要怎樣傳球給他？因此，中鋒位置是必須補強的。

曼聯主帥阿莫林擅長三後衛陣式，兩名攻中還有美臣蒙特、阿密特迪亞路、阿歷真度加拿祖，甚至來季或外借回歸的安東尼可用，中場中亦有般奴費南迪斯、卡斯米路、曼紐爾烏加迪及高比馬恩奴等，三人防線的兵源也可接受。然而，作為阿帥戰術體系攻守重心的左右翼衛，卻須大換血，在一月冬窗加盟的左翼衛柏德列多古，體力雖好，但傳中或射門的質素欠奉；右翼衛無論用達洛治或馬沙拉奧，都是守強攻弱，難以創造進攻機會。兩邊翼衛，阿莫林肯定想在新一季升級。

曼聯主帥阿莫林想換血，如今失冠後似乎更難實行。（路透社）

再來當然是門將位置。奧拿拿在歐霸決賽沒有太多表演機會，但綜合全季，卻是失誤多多，就連後備門將比恩迪，今季也有不少「蝦碌」鏡頭，因此阿莫林又有沒有考慮過要執整門將這位置？

然而，觀乎老闆拉傑夫今季已不斷節流，慳得就慳，來季在沒有歐洲賽的情況下，又怎會容許大事擴軍？可是若不增兵，這樣的陣容肯定又難以配合阿莫林的戰術，於是，惡性循環就這樣成形。

曼聯班主拉傑夫（中）「（路透社）

拉傑夫在暑假時決定續約坦赫格，後來又很快後悔，10月就炒掉他，或許這樣的操作，早已埋下今季變成災難一季的伏線。至於阿莫林，在排兵佈陣上，其實看得出球隊有一定程度的進步，當然聯賽排名16位、其他盃賽全軍盡墨的成績單，難以稱善，但如果又貿然裁掉他，只恐怕又一次重複犯錯。

沒有歐洲賽不是世界末日，曼聯，來季還是努力重建、專心護級吧。