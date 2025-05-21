迪布尼華麗退場曼城將為他建銅像　哥迪奧拿老淚縱橫︱英超

過去十年英超最佳中場奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）季尾離隊，曼城今季最後一場在伊蒂哈德上演的英超主場賽事，球會、隊友和球迷為他送上一場華麗告別。

領軍3：1擊敗般尼茅夫後，他在妻子和3個孩子陪伴下再次進場，全場歡呼聲與煙火交織，感動落淚的迪布尼說出一番感人宣言，連領隊哥迪奧拿亦忍不住老淚縱橫，形容這夜是「傷感的一天」（sad day）。



奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）獲曼城隊友高高拋起。（路透社）

「我永遠是曼城一份子」

33歲的迪布尼未獲曼城開出新合約，無損比利時一代中場在藍月亮的傳奇地位，曼城宣布將會為他在球場外興建銅像，與3位前隊友阿古路、高柏尼和大衛施華獲同一待遇。

迪布尼感言，「我永遠會是曼城一份子，永遠都會是它的一小部分。無論任何時間與他們（曼城前隊友）和家人朋友回來，我已可預見自己站在球場，我會一直在這裏。」

迪布尼感人告別心聲華麗退場

迪布尼在藍月亮的10年，為曼城6奪英超聯賽冠軍，加上歐聯冠軍，球會級別贏盡大賽錦標，另外還加上兩奪足總盃和5次聯賽盃冠軍。領軍3：1擊敗般尼茅夫，助曼城37戰68分升上第三位，閉幕戰基本上保持不敗已穩獲來季歐聯一席。

完場後伊蒂哈德球場大銀幕播出迪布尼過去10年在曼城的高光時刻，以及一眾以隊友阿古路、高柏尼、史達寧、薩巴列達的錄製片段。迪布尼在妻子和3個孩子陪伴下再度入場，獲全場歡呼致敬，一班隊友將他高高拋起，這位進攻中場與現場球迷分享感受時已在落淚，場邊看在眼裏的哥迪奧拿也是如此，迪布尼說：「我渴望以創意、激情來踢足球，享受足球，希望每個人都享受它。」

曼城送別奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）。（路透社）

球迷高呼「迪布尼，我們想你留下」

他感言，「球會內外每個人都大力推動我，使我成為最出色的自己，面前這班男子讓我變得更出色。能跟他們並肩作戰是我榮幸，讓我交到這麼多位一世的朋友。」退場前與隊友一起繞場一周多謝粉絲支持，大量球迷高呼「迪布尼，我們想你留下」（We want you to stay, Kevin de Bruyne, we want you to stay）。

哥迪奧拿稍為收拾心情後表示，「當奇雲初到這裏，我相當肯定他不是個曼城球迷，我不知道他支持哪一隊，但我相當肯定他現在是個曼城球迷，而且永遠會是，這是因為他與球會全部人的連結。」他再為迪布尼的離開負上責任，「球會作出決定，我也是當中一員，不過這是傷感的一天，毫無疑問我們會想念他。」

迪布尼的離開固然傷感，為曼城球迷帶來一點開心的消息，是養傷多時的防守中場洛迪83分鐘後備上陣，時隔240天再次出場。