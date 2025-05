迪布尼華麗退場曼城將為他建銅像　哥迪奧拿老淚縱橫︱英超

過去十年英超最佳中場奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)季尾離隊,曼城今季最後一場在伊蒂哈德上演的英超主場賽事,球會、隊友和球迷為他送上一場華麗告別。

領軍3:1擊敗般尼茅夫後,他在妻子和3個孩子陪伴下再次進場,全場歡呼聲與煙火交織,感動落淚的迪布尼說出一番感人宣言,連領隊哥迪奧拿亦忍不住老淚縱橫,形容這夜是「傷感的一天」(sad day)。



奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)獲曼城隊友高高拋起。(路透社)

「我永遠是曼城一份子」

33歲的迪布尼未獲曼城開出新合約,無損比利時一代中場在藍月亮的傳奇地位,曼城宣布將會為他在球場外興建銅像,與3位前隊友阿古路、高柏尼和大衛施華獲同一待遇。

迪布尼感言,「我永遠會是曼城一份子,永遠都會是它的一小部分。無論任何時間與他們(曼城前隊友)和家人朋友回來,我已可預見自己站在球場,我會一直在這裏。」

迪布尼感人告別心聲華麗退場

迪布尼在藍月亮的10年,為曼城6奪英超聯賽冠軍,加上歐聯冠軍,球會級別贏盡大賽錦標,另外還加上兩奪足總盃和5次聯賽盃冠軍。領軍3:1擊敗般尼茅夫,助曼城37戰68分升上第三位,閉幕戰基本上保持不敗已穩獲來季歐聯一席。

完場後伊蒂哈德球場大銀幕播出迪布尼過去10年在曼城的高光時刻,以及一眾以隊友阿古路、高柏尼、史達寧、薩巴列達的錄製片段。迪布尼在妻子和3個孩子陪伴下再度入場,獲全場歡呼致敬,一班隊友將他高高拋起,這位進攻中場與現場球迷分享感受時已在落淚,場邊看在眼裏的哥迪奧拿也是如此,迪布尼說:「我渴望以創意、激情來踢足球,享受足球,希望每個人都享受它。」

曼城送別奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)。(路透社)

球迷高呼「迪布尼,我們想你留下」

他感言,「球會內外每個人都大力推動我,使我成為最出色的自己,面前這班男子讓我變得更出色。能跟他們並肩作戰是我榮幸,讓我交到這麼多位一世的朋友。」退場前與隊友一起繞場一周多謝粉絲支持,大量球迷高呼「迪布尼,我們想你留下」(We want you to stay, Kevin de Bruyne, we want you to stay)。

哥迪奧拿稍為收拾心情後表示,「當奇雲初到這裏,我相當肯定他不是個曼城球迷,我不知道他支持哪一隊,但我相當肯定他現在是個曼城球迷,而且永遠會是,這是因為他與球會全部人的連結。」他再為迪布尼的離開負上責任,「球會作出決定,我也是當中一員,不過這是傷感的一天,毫無疑問我們會想念他。」

迪布尼的離開固然傷感,為曼城球迷帶來一點開心的消息,是養傷多時的防守中場洛迪83分鐘後備上陣,時隔240天再次出場。