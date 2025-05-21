英超前五名歐聯資格形勢更新　曼城上第三　煞科必睇車路士鬥森林

英超前五名歐聯資格形勢更新，曼城在周二（20日）晚補賽主場3：1贏般尼茅夫，升上第三位，以兩分領先紐卡素、車路士及阿士東維拉。目前聯賽只餘一輪，曼城、紐卡素、車路士、維拉及諾定咸森林5隊爭逐餘下3個歐聯席位，曼城佔最大優勢，紐卡素及車路士憑得失球亦佔優，維拉及森林較被動，需要寄望競爭對手失分。

在5月25日的英超煞科日，10場比賽同樣在香港時間晚上11時開波，最值得期待的比賽相信是森林對車路士，兩隊都要為歐聯資格拚命。



目前已鎖定歐聯資格的英超球隊：利物浦、阿仙奴

曼城升上第三位，佔最大優勢。（Getty Images）

第三位：曼城（37戰68分；得失球+26；得球70球）

打入前五名賠率：1.03倍（賠率來自Skybet）

曼城煞科日對手：客vs富咸

簡評曼城形勢：曼城擊敗般尼茅夫後，升上第三位，37戰得68分，領先其他主要對手兩分。如果曼城煞科日再贏富咸，便不用理會其他對手戰果，肯定獲得歐聯資格。考慮到曼城目前得失球是5支球隊中最佳，就算曼城最後一輪賽和富咸，亦相信很大機會有得踢歐聯。

紐卡素仍未穩陣，煞科日對愛華頓仍要拚命。（Getty Images）

第四位：紐卡素（37戰66分；得失球+22；得球68球）

打入前五名賠率：1.2倍（賠率來自Skybet）

紐卡素煞科日對手：主vs愛華頓

簡評紐卡素形勢：紐卡素目前以得失球優勢力壓車路士及維拉排第四位，煞科日主場對愛華頓。考慮到紐卡素有得失球優勢，只要贏到愛華頓，便很大機會保住前五名獲歐聯資格。

車路士煞科日要作客森林，相信是英超最後一輪的焦點對決。（Getty Images）

第五位：車路士（37戰66分；得失球+20；得球63球）

打入前五名賠率：1.62倍（賠率來自Skybet）

車路士煞科日對手：客vs諾定咸森林

簡評車路士形勢：車路士與紐卡素的處境相似，得失球有+20，遙遙領先維拉的+9，只要煞科日正正常常贏波，料可保住前五名。然而，車路士最後一輪對手難踢，作客仍有望爭入前五名的森林，相信會是一場惡戰，該戰亦會是英超煞科日的焦點。

維拉最後一輪聯賽作客曼聯，贏面很大。（Getty Images）

第六位：阿士東維拉（37戰66分；得失球+9；得球58球）

打入前五名賠率：2倍（賠率來自Skybet）

維拉煞科日對手：客vs曼聯

簡評維拉形勢：維拉最大的優勢是最後一輪對手弱，作客無欲無求的曼聯。維拉目前的得失球大大落後於紐卡素及車路士，故此維拉不但要贏曼聯，還要寄望紐卡素或車路士失分，甚至曼城輸波。

森林的形勢最被動。（Getty Images）

第七位：諾定咸森林（37戰65分；得失球+13；得球58球）

打入前五名賠率：4.5倍（賠率來自Skybet）

森林煞科日對手：主vs車路士

簡評森林形勢：森林的形勢最被動，比紐卡素、車路士、維拉少1分，需要前列有兩支球隊失分，才有望躋身前五名。他們煞科日主場對車路士，只要做好自己，擊敗車路士，就可以先將一隊拖下去，之後寄望曼城輸波或紐卡素失分或維拉失分，便可以後上入前五名，也不是沒有可能！