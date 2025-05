熱刺奪歐霸｜孫興慜生涯首獲成年賽獎盃　「我是世上最開心的人」

歐霸決賽熱刺1:0擊敗曼聯封王,在歐洲征戰15年的孫興慜,終於一嚐冠軍滋味。他在熱刺苦戰多年,屢次與獎盃擦身而過,今次以隊長身份領軍,順利封王一刻如釋重負,賽後忍不住落淚。

頒獎台上開心帶領隊友捧盃,賽後顯得十分風騷,向直播鏡頭說:「一起說我是個傳奇吧,為什麼不?只限今天而已!)(Let's say I'm a legend. why not? Only today!)



熱刺奪歐霸|孫興慜生涯首獲成年賽獎盃。(路透社)

孫興慜:「我是世上最開心的人」

他感言,「17年來無人能做到,所以今日我們就是球會神奇的球員,甚至是傳奇。」

「這是我一直以來的夢想,今天終於實現了。我是世界上最開心的男人。」

「當你回看整個球季,總是會有一些艱辛的時刻,但作為球員的我們總是團結在一起。」

「終於可以好好入睡」

孫興慜直言,「我感到壓力,因為我實在太想贏得冠軍。過去7天我每一晚都在想着贏得這場比賽,它終於發生了,現在我終於可以好好安睡!」

「今天我們要慶祝,就讓我們一起創造永遠不會忘記的回憶,明天我們或許會錯過飛機航班!」

熱刺奪歐霸|孫興慜一度喜極而泣。(路透社)

與卡尼同年破獎盃荒

從孫興慜一字一句,都可以深深感受他的喜悅。從生涯在德國起步,無論在漢堡或利華古遜,以至之後在熱刺,今天之前15年來也未贏過任何冠軍,就連在韓國成年國家隊亦未捧盃(2018年亞運金牌為U23級別)。

尤其是10年來在熱刺一步步登上世界級球星行列,曾與好拍檔哈利卡尼(Harry Kane)征戰多年,曾在普捷天奴麾下2016/17球季獲英超亞軍,2018/19球季殺入歐聯決賽卻不敵利物浦再獲亞軍,犘連奴任內亦在2021/22球季在聯賽盃又一次奪亞,又一次與獎盃無緣。或許真是third time lucky,第3次盃賽決賽,老孫總算一圓冠軍夢。奮戰多年,終於苦盡甘來,遇見朝思暮想的冠軍獎盃。