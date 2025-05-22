熱刺奪歐霸｜孫興慜生涯首獲成年賽獎盃　「我是世上最開心的人」

歐霸決賽熱刺1：0擊敗曼聯封王，在歐洲征戰15年的孫興慜，終於一嚐冠軍滋味。他在熱刺苦戰多年，屢次與獎盃擦身而過，今次以隊長身份領軍，順利封王一刻如釋重負，賽後忍不住落淚。

頒獎台上開心帶領隊友捧盃，賽後顯得十分風騷，向直播鏡頭說：「一起說我是個傳奇吧，為什麼不？只限今天而已！）（Let's say I'm a legend. why not? Only today!）



熱刺奪歐霸｜孫興慜生涯首獲成年賽獎盃。（路透社）

孫興慜：「我是世上最開心的人」

他感言，「17年來無人能做到，所以今日我們就是球會神奇的球員，甚至是傳奇。」

「這是我一直以來的夢想，今天終於實現了。我是世界上最開心的男人。」

「當你回看整個球季，總是會有一些艱辛的時刻，但作為球員的我們總是團結在一起。」

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「終於可以好好入睡」

孫興慜直言，「我感到壓力，因為我實在太想贏得冠軍。過去7天我每一晚都在想着贏得這場比賽，它終於發生了，現在我終於可以好好安睡！」

「今天我們要慶祝，就讓我們一起創造永遠不會忘記的回憶，明天我們或許會錯過飛機航班！」

熱刺奪歐霸｜孫興慜一度喜極而泣。（路透社）

與卡尼同年破獎盃荒

從孫興慜一字一句，都可以深深感受他的喜悅。從生涯在德國起步，無論在漢堡或利華古遜，以至之後在熱刺，今天之前15年來也未贏過任何冠軍，就連在韓國成年國家隊亦未捧盃（2018年亞運金牌為U23級別）。

尤其是10年來在熱刺一步步登上世界級球星行列，曾與好拍檔哈利卡尼（Harry Kane）征戰多年，曾在普捷天奴麾下2016/17球季獲英超亞軍，2018/19球季殺入歐聯決賽卻不敵利物浦再獲亞軍，犘連奴任內亦在2021/22球季在聯賽盃又一次奪亞，又一次與獎盃無緣。或許真是third time lucky，第3次盃賽決賽，老孫總算一圓冠軍夢。奮戰多年，終於苦盡甘來，遇見朝思暮想的冠軍獎盃。