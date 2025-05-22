熱刺奪歐霸｜普斯迪高古霸氣延續傳統　表心跡願留隊領軍邁向成功

「我向來都第二季贏冠軍！」熱刺主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）在今季初的北倫敦打吡落敗後，許下的霸氣宣言。縱然熱刺今季在聯賽跌跌撞撞，更不時傳出帥位不保，幸好在歐霸盃捧走錦標，打破17年的冠軍荒，同時兌現「普二季」的傳統。這名澳洲教頭賽後直言：「若然來季不能繼續（執教），我會非常失望。」



憑賓倫莊遜（Brennan Johnson）一箭定江山，熱刺一球擊敗曼聯，打破17年的冠軍荒，相隔41年再度在歐洲賽高舉獎盃。

普斯迪高古率領熱刺打破近年的錦標荒，同時延續自己執教生涯的傳統，執教完整兩季的球隊，第二季必定有獎盃，不論在南墨爾本（South Melbourne）﹑布里斯班獅吼﹑橫濱水手﹑些路迪，就算是執教澳洲國家隊的第二年，當時澳洲同樣贏走亞洲盃。

當熱刺季初在北倫敦打吡不敵阿仙奴後，普斯迪高古立下霸氣宣言：「我向來第二季都贏冠軍！」他的「普二季」傳統只差一場勝仗，有熱刺球迷把這句說話製成海報，利古朗與占士麥迪臣賽後更拿着合照。

（Getty Images）

不過，歐霸獎盃無法掩蓋熱刺今季英超的尷尬戰績，暫排在降班區上一格的第17位﹑全季落敗超過20場，普斯迪高古的壓力依然存在，他坦言留任與否非他能夠控制，「有些事情要發生就會發生，我們還在建立球隊，而我是以未來4至6年的成功為目標，但我只是球會的主帥，能否留下來的決定權並不在我手中。」

普斯迪高古表明心跡，願意率熱刺走得更遠，「我當然想留下來，我還有很多事情未完成，如今至少我們贏得獎盃，希望憑今次的成功繼續發展下去，在未來走得更遠，若然我無法繼續留隊領軍，我會感到十分失望。」

（Getty Images）