熱刺奪歐霸｜哈利卡尼賀舊東家破荒 孫興慜不忘好友：我們做到了
撰文：趙子晉
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披起熱刺球衣高舉獎盃的一幕，或許在哈利卡尼（Harry Kane）的腦海多次浮現，卻一直未能成真，如今他昔日的鋒線好拍檔孫興慜卻做到了，捧起歐霸盃﹑打破錦標荒，而孫興慜奪冠都不忘好友。
熱刺奪歐霸｜孫興慜生涯首獲成年賽獎盃 「我是世上最開心的人」
哈利卡尼生涯贏得不少個人榮譽，卻獨欠冠軍，披上熱刺或英格蘭球衣時，連番與冠軍擦身而過，改投拜仁慕尼黑後終在今季首奪錦標，贏得德甲冠軍，更獲選德甲今季最佳球員。
哈利卡尼打破宿命後，如今連舊東家都打破冠軍荒，即使以觀眾身份見證，卡尼依然高興，透過社交網站的限時動態祝賀熱刺。哈利卡尼未能以球員身份代表熱刺奪冠，但如今捧盃的是昔日鋒線好拍檔孫興慜，相信他都開心不已，他特意留言：「恭喜你兄弟！」祝賀孫興慜，兩人的線上互動獲得不少球迷讚好。
縱然二人不能穿上相同的球衣贏冠軍，如今兩人先後奪標，相信是不少熱刺球迷樂見的一幕。
「17年來無人能做到，所以今日我們就是球會神奇的球員，甚至是傳奇。這是我一直以來的夢想，今天終於實現了。我是世界上最開心的男人。」孫興慜賽後如是說，他都不忘向好拍檔卡尼喊話：「哈利，我們贏了冠軍！」
孫興慜與哈利卡尼雖各為其主，依然不影響他們的友誼，孫興慜表示兩人在場內場外都有很好的關係，同時替卡尼奪冠同感高興。在歐霸決賽賽前記者會時，孫興慜同樣提及卡尼，指對方即使在渡假也會為熱刺打氣，因為卡尼是熱刺的忠實球迷。
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