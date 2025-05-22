熱刺奪歐霸︱雙方將帥評分　曼聯3將不合格教練阿莫林同得最低分

歐霸決賽熱刺對曼聯，兩支今季在英超表現失色的豪門合演一場水平相當低的決賽，熱刺憑班倫莊臣（Brennan Johnson）一次省中曼聯守將梳爾的幸運入球，1：0擊敗紅魔鬼捧盃，英國傳媒為兩軍球員的評分普遍不高，勝出的熱刺也有球員評分不合格，曼聯當然更差，連主帥阿莫林亦只得同樣最低的4分。



熱刺擊敗曼聯奪歐霸。（路透社）

英國《每日郵報》為兩隊評分：

熱刺

門將／域卡里奧（Guglielmo Vicario） - 5分

上、下半場各有一次失誤為曼聯帶來兩次入球黃金球會，下半場一次全靠隊友雲迪雲護空門才力保不失。

右閘／樸路（Pedro Porro） - 7分

進攻未及平常，但大大限制曼聯左路攻勢。

中堅／羅美路（Cristian Romero） - 6.5分

聰明地知道在什麼時候放慢比賽，舒克斯上場後有大量身體對抗工作。（獲選為今仗官方最佳球員）

中堅／雲迪雲（Micky van de Ven） - 7分

單是下半場護空門一幕為熱刺力保勝果，就算有其他甩漏仍足以讓他得到高分。

左閘／烏杜治（Destiny Udogie） - 5分

全場忙於應付迪亞路，大部分時間都是爭輸一方。浪費與蘇蘭基二打一的機會。

中場／比蘇馬（Yves Bissouma） - 6.5分

在一場差勁的比賽中難得整潔，頭腦大致冷靜。

中場／賓坦古（Rodrigo Bentancur） - 6分

全場淡靜，不是他披上熱刺球衣的最佳表現，但亦無明顯犯錯。

中場／沙亞（Pape Matar Sarr） - 7分

熱刺所入一球全靠他的傳中製造混亂，球隊無名英雄。

前鋒／班倫莊臣（Brennan Johnson） - 7.5分

開賽頭段看來非常緊張，很快已適應下來並在上半場完場前快梳爾和多古一步起腳，攻入全場唯一入球。

前鋒／蘇蘭基（Dominic Solanke） - 4.5分

全場只得9次觸球，令人忘記他原來在場。

前鋒／李察利臣（Richarlison） - 6.5分

力壓孫興慜獲正選，持續在前線帶來威脅，下半場太多犯規終被換出。

主帥／普斯迪高古（Ange Postecoglou） - 9分

就算聯賽最終真的以第17位完成，無論會否被炒，普斯迪高古兌現承諾在領軍第二季帶來獎盃，奠定傳奇地位。

後備／孫興慜（67分鐘後備入替李察利臣） - 6分

（未獲《每日郵報》評分，《倫敦標準晚報》給他6分）防守角色為主，助熱刺保住勝利領軍捧盃。

曼聯失落歐霸。（路透社）

曼聯

門將／奧拿拿（Andre Onana） - 5分

屢次在隊友曝露防線下疲於奔命，所失一球拍到仍阻止不了。

中堅／約羅（Leny Yoro） - 6.5分

近期有傷終通過體測上陣，表現冷靜自若，曼聯全場表現最佳一員。

中堅／馬古尼（Harry Maguire） - 6分

表現具統治力，消除蘇蘭基一切潛在威脅。

中堅／梳爾（Luke Shaw） - 4分

突然失手讓班倫莊臣成功搶點起腳，繼而心口撞中皮球入網讓熱刺攻入全場唯一入球，注定成為罪人。

中場／馬沙拉奧（Noussair Mazraoui） - 6分

開賽初段成功阻止李察利臣頭槌攻門，助攻能力平庸。

中場／卡斯米路（Casemiro） - 6分

開賽初段表現積極，很快已受制熱刺球員嚴密看管影響發揮。

中場／般奴費南迪斯（Bruno Fernandes） - 5分

隊友傳球、跑動和走位速度太慢使他沮喪，但所失一球來自他大意將控球權交給對手引

中場／多古（Patrick Dorgu） - 5分

經常不知所措，熱刺所入一球門前反應太慢。

前鋒／迪亞路（Amad Diallo） - 6分

開賽初段起腳理應為曼聯帶來入球，但他很多時都要孤軍作戰，缺乏隊友支援。

前鋒／美臣蒙特（Mason Mount） - 4分

因迫搶能力壓過加拿祖獲正選，但完全未達預期效果，在場上猶如「失蹤人口」。

前鋒／凱倫（Rasmus Hojlund） - 4分

持續今季門前「失機王」演出，上半場8次觸球未有任何射門，不過就算有射門結果還是一樣。

主帥／阿莫林（Ruben Amorim） - 4分

急需一場重要勝利為他的體系注入信念，但表現出來卻是災難。

《曼徹斯特晚報》給曼聯球員的評分，大致跟《每日郵報》相若，梳爾同樣是不合格的4分，不過陪他只得4分的是隊長般奴費南迪斯和多古，蒙特和凱倫則獲5分。