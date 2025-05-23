傳奇中場莫迪歷離開皇家馬德里　願再減薪但皇馬堅決更新換代

39歲傳奇克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modric）宣布離開皇家馬德里，踢完世界冠軍球會盃後離隊。周六主場對皇家蘇斯達的西甲煞科戰，將是莫迪歷告別班拿貝之戰。著名記者羅曼奴（Fabrizio Romano）及西班牙《阿斯報》表示，莫迪歷渴望留在皇馬，願意在人工及上陣時間讓步，但皇馬決心更新換代，不與他續約。隨卻奧斯、莫迪歷等逐一離開，西班牙足球專家巴拉古（Guillem Balague）感嘆像是一個時代的結束。



莫迪歷在社交網站宣布離隊：「這個時刻到了。我一直都不想這一刻的來臨，但這就是足球。在人生中，一切有開始，便有終結。」莫迪歷是皇馬史上冠軍最多的球員，自2012年從熱刺加盟，13個球季贏得28座錦標，包括6次歐聯冠軍。

這位皇馬隊長寫道：「我在2012年加盟，當時希望穿上世界最強球隊的球衣，懷住建立豐功偉績的野心，但真的沒有想過有如此成就。」在2018年，莫迪歷達至個人生涯巔峰，打破美斯及C朗拿度的壟斷，贏得金球獎。

「效力皇馬改變了我的足球生涯及人生。」莫迪歷道：「我很自豪，可以成為史上最佳球會最成功時代的其中一員。」39歲的莫迪歷今季逐步退下來，成為皇馬的重要替補，34場西甲上陣攻入2球及6次助攻。本周末主場對皇蘇的聯賽煞科戰，將是莫迪歷的班拿貝告別戰。他會踢完6月的世冠盃才離開皇馬。

皇馬會長佩雷斯（Florentino Perez）說：「莫迪歷永遠留在所有皇馬球迷的心中，他是一位獨一無二的球員典範，在他身上貫徹體現皇馬的價值觀。」多位皇馬的隊友及前隊友都留言祝福莫迪歷，例如C朗表示：「多謝你的一切，莫迪歷。很榮幸可以與你在球會分享大量時刻。祝你接下來一切順利！」

2021年，送走沙治奧拉莫斯及華拉尼；2022年，馬些路、卡斯米路、加利夫巴利離開；2023年，賓施馬到沙特掘金；2024年，卻奧斯掛靴……到今年，輪到莫迪歷離開。一代皇馬的黃金陣容，逐年逐年分道揚鑣。