安察洛堤離開皇馬執教巴西國家隊　巴西足總：象徵重返巔峰之決心

巴西足總昨日（12日）宣布，委任意大利名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）為新主教練，衝擊2026年世界盃，據報將會在5月26日正式上任，領軍出戰下月的世界盃外圍賽。巴西足總的聲明稱，世上最成功的教練將帶領足球史上最偉大的國家隊，巴西足總主席艾拿度洛迪古斯（Ednaldo Rodrigues）表示聘請安察洛堤的決定，象徵他們要重返世界球壇巔峰的決心。65歲的安察洛堤目前執教皇家馬德里，該支西甲球會並未發表安帥離任的聲明。



在聲明的第一段，巴西足總稱足球史上最偉大的國家隊，將由世上最成功的教練帶領。巴西足總宣布，安察洛堤將出任巴西國家隊教練，帶領球隊在下月出戰對厄瓜多爾及巴拉圭的兩場世界盃外圍賽。巴西足總主席艾拿度洛迪古斯說：「邀請安察洛堤執教巴西不只是戰略上的決定，更是向全世界宣告，我們要重返球壇巔峰的決心。他是歷史上最優秀的教練，他將帶領世界上最偉大的國家隊。」

巴西足總的聲明指，安察洛堤本周開始工作，與足總內的技術官員見面，決定巴西國家隊大軍名單。在5月26日，安察洛堤將公布出戰6月世界盃外圍賽的球員大軍名單。不過，據英國《BBC》報道，待西甲球季完結後，安察洛堤在5月26日才正式上任巴西主帥。

安察洛堤與皇家馬德里的合約原定至2026年屆滿，巴西足總在聲明中感謝皇馬「放人」，並准許巴西方面宣布這個消息。然而，皇馬官網尚未有任何關於安察洛堤季尾離任的消息。