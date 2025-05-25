英冠附加賽｜不離不棄新特蘭　補時絕殺錫菲聯　來季重返英超

英冠升班附加賽總決賽，新特蘭憑藉補時5分鐘把握對手犯錯，射入反勝一球，以2：1擊敗錫菲聯，來季升上英超作賽。



英冠附加賽升班決賽，賽事於溫布萊球場上演。（Getty Images）

英冠升班決戰由聯賽排名第3的錫菲聯與第4的新特蘭合演，上半場錫菲聯形勢佔優，前鋒泰列斯甘寶在25分鐘單刀乖巧「chip」過對方門將先開紀錄，並將領先優勢帶回更衣室。

錫菲聯前鋒泰列斯甘寶（左一）先拔頭籌。（Getty Images）

換邊後，錫菲聯早段仍佔優，不過新特蘭突擊漸見威脅，經過一輪換人後，馬恩達在76分鐘右路推順射網頂扳平。

新特蘭湯屈臣射入絕殺入球一刻。（Getty Images）

之後雙方戰情膠着，正當以為要加時之際，錫菲聯球員基化摩亞在補時5分鐘回傳失誤，竟將皮球大力撞回自己心臟地帶，新特蘭湯屈臣截得後推順起腳，皮球剛好彎過對方阻截溜入尾柱，新特蘭憑這一球補時絕殺對手，以2：1反勝錫菲聯，自2016/17球季後，來季重返英超。