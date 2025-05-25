歐國盃功臣3個月內從接近退役到歐聯冠軍:阿仙奴令我重新享受足球

2022年女子歐國盃決賽最難忘畫面，一定是姬莉（Chloe Kelly）加時入球後，脫去球衣開心慶祝一幕。當時大家已在期待，這位年輕的英格蘭捧盃功臣能如她的慶祝動作一樣在球壇振翅高飛，不料接下來的數年她在曼城愈踢愈不如意，傳聞跟時任主帥泰萊（Gareth Taylor）不咬弦，今季只得一次聯賽正選。

眼見今夏又是女子歐國盃，今季長此下去國家隊席位難保，冬季轉會窗姬莉決定外借到阿仙奴。贏得歐聯冠軍後她感言，「我當時幾乎要決定掛靴了……」從接近退役到踏上歐洲之巔，姬莉對母會心存感激，「阿仙奴讓我臉上重拾笑容」。



女子歐聯決賽︱姬莉（Chloe Kelly）在阿仙奴重新感受足球的快樂。（路透社）

阿仙奴青訓出身 離隊7年為快樂歸隊

姬莉12歲那年加入阿仙奴足球學校，為鍛煉球技每天要坐兩個小時火車來回。17歲首次正選為阿仙奴一隊上陣已取得入球，之後卻未獲太多上陣機會，於是轉投愛華頓，2020年再加盟曼城，在藍月亮闖出名堂。大熟大勇的2021年，卻在5月膝部前十字韌帶撕裂，女子歐國盃延至2022年夏天上演，她趕及操起狀態復出上陣，成為英格蘭主帥域雯一路後備奇兵。

美特（Beth Mead）那個夏天如有神助，決賽對德國一戰卻表現平平，姬莉63分鐘入替，戰至110分鐘的加時入球，終為英格蘭女足帶來首個大賽獎盃。曼城難得是較為願意投資在女足的球會，可是空有一班頂級球員，近年總是距離聯賽冠軍只差一線，今季姬莉長坐冷板，一月底突發帖文，表示自己為足球付出一切，卻感到在曼城沒有前途可言，「說到底，我只想再次感到快樂。」

重返兵工廠即顯身價 歐聯8強獻兩關鍵助攻

去年7月她才跟多年男友Scott Moore共諧連理，仍正值新婚，唯一煩惱就是停滯不前的足球事業。困境中，母會阿仙奴向她伸出援手，外借後不乏出場機會，而且甫加盟已踢出水準，尤其是歐聯8強阿仙奴在首回合落後兩球，次回合正是多得她兩度為英格蘭隊友路素（Alessia Russo）送上助攻，球隊才得以主場3球反勝出線。

她的好狀態，甚至將美特擠到後備席，歐聯決賽也是由她出任正選。今場美特後備入替她不久，旋即以充滿靈氣的精彩直線傳球，讓同是後備出場的布力克史汀娜絲舒服地射進全場唯一入球。這個冠軍是阿仙奴女足全隊上下一起努力得來，比起在曼城，姬莉在阿仙奴更能感受是當中一份子。

2022年女子歐國盃決賽姬莉（Chloe Kelly）加時入球後，脫去球衣開心慶祝一幕成為賽事最難忘畫面。（Getty Images）

「阿仙奴把笑容再次掛在我臉上」

賽後受訪，姬莉有點激動，「我說過，回到阿仙奴就是要再次尋找足球的快樂，現在我頸上有個獎牌」，她續說：「每天返到球會，我都是在笑的。他們把笑容再次掛在我臉上，為此我會永遠感恩。」

「我為了令自己活得好一點而嘗試踏出一步，我很感激身邊支持我踏出那一步的人，這個冠軍是送給每個幫助我過的人。」姬莉更表示，1月重返阿仙奴前，曾考慮暫別足球，「我不認為人們能了解有些時候情緒會入侵思緒，那實在難以解釋。」

女子歐聯決賽︱賽前無人睇好阿仙奴可擊敗巴塞奪冠，她們演活足球永不言敗精神。（路透社）

從最低潮3個月後達最高點

只差一步，姬莉可能不再踢足球，幸好她為自己作出大膽而明智決定，「我們現在已經到達另一方，這就是足球，有時升得高，有時跌得低，有時在兩者之間。從最低點攀上最高，我非常感激施歷格思（Renee Slegers，阿仙奴女足主帥）。」

「當我們在4強擊敗里昂，我第一件跟施歷格思說的事情就是：『多謝你給我這個機會』。」姬莉外借到阿仙奴以及跟曼城的合約，同在6月屆滿，27歲的她直言希望未來能繼續為阿仙奴效力，同時表示未來無人能料，「我只知道我為這球會全力以赴，球會亦為我付出所有，我會永遠感恩。」

「現在是時候跟隊友們和阿仙奴足球會一起慶祝，同時也要跟我的家庭一起慶祝，從黑暗日子到現在，我真是很感恩。」