女子世界盃．人物誌︱「女版小白」邦瑪迪力挽狂牛　領西班牙奪冠

將帥不和的內訌陰霾、「球后」佩迪雅絲（Alexia Putellas）重傷初癒狀態未回復、小組賽以0：4慘負日本，西班牙女足在今屆女子世界盃的路絕不平坦，幸而「女版恩尼斯達」邦瑪迪（Aitana Bonmatí Conca）及時挺身而出，她最終領軍首度奪冠，更成為今屆賽事最佳球員。

這名巴塞隆拿女足球星還將自己的影響力，從場內伸延到場外。



邦瑪迪（中）帶領西班牙首奪女子世界盃。（Getty Images）

2023女子世界盃︱「女版恩尼斯達」邦瑪迪帶領西班牙勇闖八強。（Getty Images）

巴塞女足跟男足一樣踢4-3-3，而佩迪雅絲與邦瑪迪就像當年的沙維與恩尼斯達，是球隊進攻的指揮棒與節拍器；當然，佩迪雅絲風格上跟沙維不太相同，但邦瑪迪卻有點「小白」的影子，「我從前看巴塞直播比賽的時候，就會聚焦在沙維及恩尼斯達身上，看他們如何走位、尋找空位、創造機會；恩尼斯達較常引球推進，我也試着學他那樣做」。

邦瑪迪與偶像恩尼斯達合照。（Instagram）

恩尼斯達過往代表西班牙，不時取得重要入球，譬如2010世界盃決賽加時射入全場唯一一球，助國家隊首度捧盃。今屆西班牙女足在爭議中仍在爭標途上，邦瑪迪16強兩個入球，都盡顯技術細膩及埋門冷靜，這些特點就跟恩尼斯達很相像；然後，人們看到她背上的「6號」，嗯，那也是「小白」踢國家隊時的號碼。

佩迪雅絲去年因前十字韌帶（ACL）斷裂長期養傷，邦瑪迪在中場獨力「孭飛」，卻打出個人最出色的賽季，帶領巴塞奪得聯賽及歐聯錦標，她更以助攻王及射手榜次席的身分，獲得歐聯賽季最佳球員名銜。

邦瑪迪身上的6號球衣，正是昔日恩尼斯達在西班牙國家隊的號碼。（Getty Images）

「女孩子要在魯營比賽？不可能吧！」

不過，當邦瑪迪14歲初次踏足巴塞的魯營球場時，卻從沒想過要在這裏比賽的夢想會成真。她憶述：「我第一個感覺是，好大啊！我再看坐在那裏的9萬個觀眾，令我有頭暈的感覺。但當人們說夢想在魯營踢波時，說的是男生。女孩子要在這裏比賽？不可能吧！」

那時候，巴塞女足不會在電視節目出現，沒有社交媒體帳號，絕大部分球員都是業餘的，因此女生要在魯營踢波，確實是遙不可及的事。邦瑪迪那時考慮的，其實是要不要到美國踢球，因為那邊女生可以邊讀書邊踢波，繼續在大學踢，然後踢職業聯賽，體制上看似完善得多，「我那時真的在跟父母討論着，能不能入讀俄勒岡大學」。

2022年4月女子歐聯四強巴塞隆拿魯營主場對禾夫斯堡，91648球迷入場，創下女子職業足球入場世界紀錄。（Getty Images）

邦瑪迪還為前景躊躇的時候，巴塞突然將女足職業化，而翌年18歲的她便升上一隊，也打消了去美國的念頭。這些年，她為巴塞奪得2次歐聯、4次聯賽、5次西班牙盃及3次西超盃；她的賽事載入史冊的還有巴塞對禾夫斯堡的歐聯四強首回合大戰，魯營球場吸引91648觀眾入場，打破了女子足球賽事入場人數世界紀錄。

現年只得25歲，但邦瑪迪去年推出了自傳，為的不是自吹自擂，而是希望透過自己的經歷，鼓勵更多人，尤其是女生（原書名為《 Totes unides fem força》，特別推出了女生版《Tots units fem força》，意譯為「團結就是力量」），去追尋那些看似遙不可及的夢想。她的自傳已賣出10萬冊，出版商正籌備推出英文版。

邦瑪迪出自傳，鼓勵女生追尋看似遙不可及的夢。（Instagram）

事實上，單是邦瑪迪的名字，已值得一書；她全名是Aitana Bonmatí Conca，Bonmatí是母親姓氏、Conca是跟父親的，但其實按西班牙的命名法，父親姓氏須先排；她的父母認為不公平，不服膺這樣的安排，爭取改變法律（如果用香港人的理解相當於司法覆核吧），終於到邦瑪迪2歲時，其父母勝訴，「我以父母的做法為榮，這是爭取女性權益的意志，我感受到我也流着同樣的血；在不公義面前，我不願意保持沉默」，邦瑪迪說。

邦瑪迪並非「得把口」，更會身體力行，她在2021年成為首位贊助「告魯夫球場」計劃的女性，這是「告魯夫基金會」中的一個服務計劃，目的是讓青少年可以免費使用一些小型球場，參與運動。她還是聯合國難民署的大使，去年便訪問了一支名為AE Ramassà的女子隊，這球隊由難民、新移民或尋求庇護者所組成；今年4月她又由陪伴了來自烏克蘭及洪都拉斯的難民參觀魯營球場；她還安排了一些女難民在巴塞訓練，為的是協助她們建立起一個社交網絡。

邦瑪迪身體力行，幫助有需要的人。（Instagram）

「有時，我真的覺得世界像一陀屎！」邦瑪迪坦率地解釋：「很多人因為戰爭逃離家園，來到了西班牙或意大利，卻沒有錢、沒有朋友，也不懂說當地語言。又例如，阿富汗的女性，就只是身為女性，便不可以上大學，或獨自離家，這是不是太瘋狂了？」

邦瑪迪又補充：「我不時都會叫隊友分享她們的球衣或球鞋（給難民）。我不是要『修理』好這個世界，但若能幫上一些人，對我來說，意義也很重大。」

邦瑪迪肉緊地攬着歐聯冠軍獎盃，真是很可愛。（Getty Images）

當然，邦瑪迪現時的心思只會在賽場上，畢道她在球會獲獎無數，於國家隊層面雖然贏過青年級別歐國盃，但U17及U20女子世界盃，都輸給了日本，加上小組賽經歷吞4蛋的屈辱，自然很想向這個亞洲的「老對手」復仇。如果順利再過一關，兩軍有機會在4強再次相遇，前提是各自擊敗8強的對手荷蘭與瑞典。可惜日本不敵瑞典，西班牙今屆無緣重遇日本。

邦瑪迪與日本主將長谷川唯在分組賽相遇後惺惺相惜，四強會否再次碰頭？（Getty Images）

西班牙8強勇挫荷蘭、4強擊敗瑞典，來到決賽，在邦瑪迪領軍下西班牙展現「地上最強」風采，1：0擊敗英格蘭首度奪得女子世界盃冠軍，邦瑪迪本人亦獲選為今屆賽事最佳球員。

西班牙擊敗英格蘭贏得女子世界盃冠軍。（Getty Images）