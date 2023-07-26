女子世界盃．人物誌︱愛爾蘭之心麥姬比　迷惘少女做隊長被迫成長

姬蒂麥姬比（Katie McCabe）帶領愛爾蘭首次出戰女子世界盃決賽周，21歲已榮升國家隊隊長，臉上總是流露自信笑容，27歲仍一副娃娃臉的她是阿仙奴不可或缺的主將，更是國家隊重心人物。

關於她的故事與趣事可能三日三夜也數不完，決賽周前她在《The Players' Tribune》撰文卻說出跟平日截然不同的Katie——一個迷失愛爾蘭少女蛻變為頂級球員的故事。



姬蒂麥姬比（Katie McCabe）帶領愛爾蘭首次出戰女子世界盃決賽周。（Getty Images）

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麥姬比就如足球員版的芭比娃娃，長長睫毛和一雙靈動大眼睛，總是笑口常開，性格開朗可愛，行為舉止卻不太女孩子氣，是爽朗豪邁的類型，散發一身健康活力美。出席宴會偶爾盛裝打扮，活脫脫是個美女。

球場內作風硬朗強悍，無懼與對手正面衝突，經常在比賽中被罰黃牌，有球迷在Twitter開設一個名為「did Katie McCabe get a yellow card today?」（麥姬比今天拿了黃牌嗎？）的搞笑帳戶，記錄她的領黃次數。場內勇悍硬朗，場外幽默自信，她清楚記得15年前的一幕，造就今天的她。

麥姬比2015年加盟阿仙奴時只得20歲。（Instagram）

12歲一次奇遇播下種子

「我仍記得南下Inchicore看愛爾蘭比賽，加起來一定有50人：球員的朋友和家人，以及我們——Templeogue United（都柏林球會）一班很嘈吵的12歲女孩。賽後我拿着那張免費門票，盡量做出我歷來最大的斑比眼睛，請求、哀求愛爾蘭球員簽名。『你能否簽名？你能否簽名？』」麥姬比憶述，「你猜哪個球員肯為我簽名？愛爾蘭門將Emma Byrne。我永遠不會忘記……我跑回家跟爸爸說：『Emma Byrne在我的門票上簽名！』」

「我爸的反應是，『哦，你知道Emma Byrne踢哪隊嗎？』我當時以為她只踢愛爾蘭一隊，於是答：『不知道哦』。然後他說：『她踢阿仙奴』。」兩個月後，麥姬比在電視看到阿仙奴出戰女子足總盃，「跟所有人一樣我會看《Match of the Day》及《Super Sunday》，我難以相信電視播放女子足球賽事。當然，阿仙奴勝出，我新近老友Emma Byrne在我家飯廳一角高舉獎盃，我眼定定看着螢幕心想：有朝一日，我也想那樣做。」

愛爾蘭門將Emma Byrne（中）為阿仙奴贏盡各大錦標。（Getty Images）

當時女子足球不會像現在一樣不斷從Twitter、Instagram或TikTok呈現，電視也鮮會播女子足球，「作為一個想在英格蘭踢足球的愛爾蘭女孩，我在想，怎樣才能做到？」對12歲的麥姬比而言，這個足球員夢實在太遙遠。

姬蒂麥姬比（Katie McCabe）與前女友列圖約翰。（Instagram）

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愛爾蘭足球史上最年輕隊長

每天努力訓練，麥姬比開始為愛爾蘭梯隊上陣，U19女子歐洲國家盃表現出色，獲成年隊徵召，2015年底加盟阿仙奴，當時到機場迎接她的正是Emma Byrne。「忽然間我跟Emma, Alex Scott, Casey Stoney, Rachel Yankey和Fara Williams等超級巨星共用更衣室，我自問：等一等，我到底是如何做到的？」

頭3個月蜜月期一切美好，國家隊傳奇Emma Byrne對她照顧有加，助她融入這支星光熠熠的大軍。2017年7月更瘋狂的事情發生——時任愛爾蘭國家隊教練比爾（Colin Bell）找她，她還以為自己做錯什麼事被責罵，「比爾告訴我，我們的隊長Emma退出國家隊」，她正好奇隊長退隊跟21歲的她有什麼關係，比爾隨即問她：「你想不想成為下任愛爾蘭隊長？」

麥姬比初接任愛爾蘭隊長時只得21歲。（Instagram）

最迷失的時候被委以重任

她最初以為對方開玩笑，知道比爾是認真之後，仍難以置信。當時隊中有不少上陣超過50次的球員，「我由13歲開始踢盡愛爾蘭梯隊，從未試過做隊長，為什麼是現在？」尤其麥姬比當時正處於信心危機，在阿仙奴頭3個月蜜月期過後，未能適應轉變，一個20歲的大孩子離家加盟一間期望贏盡所有錦標的大球會，由每星期5天到快餐店兼職做侍應、跟父母和10兄弟姐妹同住的少女，獨自在倫敦生活，「我不知道如何像一個足球員那樣生活。」

那時候球會沒有人告訴她要如何飲食和睡眠，狀態未如理想長列後備，加上思鄉病發，令她十分迷惘。「加盟阿仙奴6個月後，我甚至不再喜歡足球。」她致電向姊姊 Vanessa哭訴只想回家，姊姊溫言安慰：「你如此努力才能到達這裏，不要這麼快執包袱」，叫她多待6個月才決定。

她依然未獲上陣機會，翌年要求外借Glasgow City，麥姬比懷疑是否還有回阿仙奴爭取錦標的機會，而比爾正是在她這狀況下給她愛爾蘭隊長臂章，「我坐在阿仙奴後備席，即將外借Glasgow City，唯一令我感到自信的地方是愛爾蘭國家隊。我對自己失去大量信念。」她從為阿仙奴上陣並贏盡獎盃的Emma Byrne手上接過隊長臂章，可是她連為阿仙奴上陣的機會也沒有，「人們會怎樣想？」

麥姬比帶領愛爾蘭女足首次晉身世界盃決賽周。（Getty Images）

「我不能令這個我深愛的國家失望」

比爾向麥姬比解釋喜歡她的特質：強度、工作效率、傳球、傳中、左腳以及領導才能。「他看到一個領袖，一個隊長，一個將會帶領愛爾蘭很多年的球員。」就是這樣，21歲的Katie成為愛爾蘭歷來最年輕的國家隊隊長。她那時感覺只是個「冒名替工」，然而當上隊長後一切改變，「我沒有選擇：我不能失敗，我不能令這個我深愛的國家失望，我在Glasgow City必須改變懷習慣，我必須為阿仙奴上陣。簡單來說，我必須成為能力範圍下最優秀的Katie。」

2017年底重返阿仙奴，她從此沒有停下來。不斷跑步，進代為現在大家看到那個永遠體能、狀態和自信十足的Katie。麥姬比有三大特色令人不會忘記她來自愛爾蘭——一口濃濃的愛爾蘭口音，無論任何天氣也只穿短衫短褲練習，以及家中有10兄弟姊妹。努力換來回報，她逐漸當上球隊主力，2018/19球季助阿仙奴奪得聯賽冠軍，上陣時間較任何隊友都要多。

愛爾蘭女足世界盃首仗對澳洲，麥姬比在比賽期間「斷手指」仍堅持作賽。（Getty images）

她不止是阿仙奴不可或缺的主將，更為愛爾蘭女足創下歷史一頁，在2023世界盃外圍賽攻入全隊最多的7球，並在附加賽領軍擊敗蘇格蘭，首度晉身大賽決賽周。

她披上與偶像杜夫（Damien Duff）在愛爾蘭最常穿上的11號球衣，向世人展示愛爾蘭的存在，「每個愛爾蘭人都認識某人的阿姨或表親，喜歡親切交談。我們是個細小島國，任何事情也要爭取。你講愛爾蘭壞話？我們不會容忍……就算在地球另一端，一旦聽到那口音，我都會照顧那些人，因為他們是愛爾蘭人。」

麥姬比穿上愛爾蘭11號球衣，領軍出戰世界盃。（Getty Images）

麥姬比讓世人看見的還有她與另一半的關係，2019年受訪時公開與國家隊隊友列度莊（Ruesha Littlejohn）的戀情，「身為愛爾蘭隊長和阿仙奴球員，我擁有平台發聲，向LGBT社群顯示支持。」二人早在2016年開始相戀，熱愛惡作劇的列度莊不時拍片記錄日常點滴，麥姬比正是常常被她捉弄的主角。可惜這段7年情在決賽周前結束，毋損兩人繼續為愛爾蘭並肩作戰，決賽周首戰主辦國之一澳洲麥姬比與列度莊均正選上陣，僅以0：1敗陣。

對愛爾蘭而言，首戰世界盃的目標未必是冠軍，更重要的是向全世界展示勇氣和能力，麥姬比又一次作最佳示範——對澳洲比賽中途手指骨折，軍醫為她簡單包紮過後踢足全場，眉頭也沒皺一下。「老家愛爾蘭那邊，我知道很多小女孩會看着我們，就像我昔日看Emma Byrne一樣。我誠心希望，她們部分人會在想：有朝一日，我也要那樣做。如果那將會發生，我們已經贏了。」

愛爾蘭分組賽程：

7月20日 0：1負澳洲

7月26日 對加拿大

7月31日 對尼日利亞

