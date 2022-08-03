足球．人物誌︱英格蘭金靴一年內由雙失變英雄　美亞特奇幻之旅

一年前，英國溫布萊球場。由足球到生活事事不如意的26歲女生，嘗試從英格蘭對意大利的歐國盃決賽中提起精神，「去年7月我對所有事情也感到有點失望。」美亞特（Beth Mead）落選英國奧運隊，無法出戰東京奧運，加上與女友分手，球場內外同時經歷人生最低潮。

他沒有被失落與逆境擊倒，黑暗中摸着石頭過河，每天咬緊牙關堅持，一點一滴累積起來，改變豈止一點點。不足12個月，醜小鴨重返溫布萊，華麗轉身幻化最美麗的天鵝，一躍成為舞台上主角，成為家傳戶曉的名字。



阿仙奴女足前鋒美亞特，經歷如坐過山車的一年。（Getty Images）

今屆賽事之前，美亞特並不是個太多人留意的球員。即使被公認有天份，潛力似乎總是未能完全發揮出來。英格蘭女足前主帥菲臘尼維利的評語是：「美亞特有時太過友善（too nice）、太過放鬆（too relaxed）」，意思就是指他欠缺爭勝的鬥心和狠勁。

改變並不容易，落選奧運隊的沉重打擊，或許來得正是時候。痛定思痛，美亞特向一班英格蘭國家隊前輩求助，史東妮（Casey Stoney）、史密芙（Kelly Smith）等名將贈他智慧錦囊：「 他們叫我低頭默默幹，努力工作，並且再次享受足球。」簡單幾句溫言提點，更重要的是背後那份支持和愛護，讓他心頭一暖，有力量重新振作。

美亞特與阿仙奴前隊友兼前女友Danielle van de Donk昔日溫馨合照。（Instagram）

被偶像痛罵 伯樂輔助急速成長

生活不如意，惟有寄情踢波，「足球是我的安全地帶，一個我可以逃離一切的地方。」開始時事情不算順利，年多前英格蘭一次集訓期間，更因為未能控定皮球，被隊中「老大姐」布朗絲（Lucy Bronze）喝罵，「他向我大喝一聲：『我期望你能做得更好，因為我知道你做得到。』」美亞特憶述，「那次真是當頭棒喝……Lucy一直是我榜樣。」

2021年9月英軍聘用荷蘭教練域雯（Sarina Wiegman）接替菲臘尼維利的主帥職位，是美亞特極速成長一大關鍵。這位女足名帥建立一種前所未有的更衣室文化——「為了令彼此進步，我們會作出艱難的對話，在此之前，我們會認為那是出於私怨。」美亞特說，「溝通是糾正事情的最佳辦法。自此之後，隊友之間的對話變得容易和開放，Sarina帶來重大改變。」

域雯教練指導下，美亞特一年內極速成長。（Getty Images）

12個月的改變

他直言，去年不時感到沮喪，想踢得更好，卻又事與願違。「想做到最好，有時未能如願。我給自己很大壓力，經常想得太多。」

人生總有失意時，美亞特在懷疑人生之際，努力踢波求進步，終獲領隊域雯和隊友賞識。改變很難，不代表做不到和不可能，「12個月看來很短，但對我來說是重大成長的一年。」

美亞特在今屆女足歐國盃一次又一次做出這個招牌慶祝動作。（Getty Images）

連場2023年世界盃外圍賽盡顯射手本色，美亞特在歐國盃決賽周3場分組賽已轟入5球，領軍昂然晉級8強。反勝西班牙後，英格蘭女足連續三屆大賽殺入4強，對手是他們從未在大賽贏過的瑞典。

面對這道看似高不可攀的高牆，正是由布朗絲和美亞特這對右路組合打開缺口——右閘布朗絲一記中腰波傳中，在禁區接應的右翼美亞特快速轉身抽射破網，一記精彩入口為英軍先開紀錄，美亞特之後兩度為隊友送上助攻，英格蘭最終4：0大勝瑞典。英國媒體形容，今屆賽事是「屬於美亞特的歐國盃」。

重溫美亞特對瑞典精彩入球：

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決賽對德國他沒有入球，球隊加時2：1首度捧盃，他感受至深，「這真是特別的12個月。如果一年前跟我說：你一年後會重返溫布萊為國家隊踢決賽，我不會信你。」美亞特獲選今屆賽事最佳球員，並以6個入球與德國前鋒樸比（Alexandra Popp）並列神射手，失意女孩一躍成為國民英雄，只不過是一年之間的事。

「經歷去年的失望，能參與歐國盃已是夢想成真。這是一趟旅程，我享受當中每個時刻。」成長與改變，永遠不怕來得太遲。低潮時好好檢視自己不足，可以是邁步向前的契機，美亞特完美示範出來，你與我其實一樣可以。關鍵是，這一步，你願意踏出來嗎？

今屆女子歐洲國家盃由哪一隊奪冠？ 英格蘭。 誰是今屆女子歐國盃神射手？ 英格蘭球員美亞特（Beth Mead）和德國球員樸比 （Alexandra Popp） ，以6球同得神射手。