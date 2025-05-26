乒乓世錦賽｜王楚欽吐氣揚眉首奪三大賽單打冠軍　「想證明自己」

在多哈舉行的乒乓世錦賽，中國球手王楚欽取得職業生涯重大突破，昨日（25日）在男單決賽以4：1擊敗巴西球手卡達雲奴（Hugo Calderano），首次贏得三大賽的單打冠軍。



在多哈舉行的乒乓世錦賽，王楚欽在男單決賽擊敗卡達雲奴奪冠。（新華社）

在多哈舉行的乒乓世錦賽，王楚欽在男單決賽擊敗卡達雲奴奪冠。（新華社）

在周日的男單決賽，王楚欽面對應屆世界盃得主卡達雲奴。在4月的世界盃，王楚欽曾是卡達雲奴的手下敗將，在四強輸3：4。在今場世錦賽決賽，首局兩人十分接近，互有領先，在王楚欽領先7：5時，卡達雲奴連取5分反先10：7，但王楚欽及時企穩陣腳，連取5分以12：10先下一城。

在多哈舉行的乒乓世錦賽，王楚欽在男單決賽擊敗卡達雲奴奪冠。（新華社）

第二局，王楚欽優勢明顯，輕取11：3，但卡達雲奴回敬一局11：4，追成1：2。之後，王楚欽連贏11：2及11：7，以局數4：1擊敗卡達雲奴捧盃。

在多哈舉行的乒乓世錦賽，王楚欽在男單決賽擊敗卡達雲奴奪冠。（新華社）

首次贏得三大賽（奧運、世錦賽及世界盃）單打冠軍，吐氣揚眉，王楚欽賽後說：「雨果（卡達雲奴）最近的狀態和勢頭都很好，自己當下風球去打，自己一直在被詬病，包括自己對自己質疑，是因為三大賽的成績不好，自己心裏憋了一股勁，想去證明自己，作為左手也好，作為國乒運動員也好，在大家質疑男隊的時候，想為男隊出一口氣。」

在多哈舉行的乒乓世錦賽，王楚欽在男單決賽擊敗卡達雲奴奪冠。（新華社）

背負全國期望，從世界盃失手到世錦賽封王，25歲的王楚欽表示當中國乒乓球隊領軍人物並不簡單，他說：「現在每場球都感覺如履薄冰，非常艱難，也因此才懂得龍哥（馬龍）、東哥（樊振東）他們那會兒有多麼不容易。隨着年齡增長，自己也逐漸感覺到，其實這個重擔不是誰都能扛起來的。」