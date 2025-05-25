乒乓世錦賽︱孫穎莎王楚欽混雙三連冠　杜凱琹賽前「過料」獲讚

中國組合孫穎莎／王楚欽在世界乒乓球錦標賽混雙實現三連霸，兩人將分途爭奪單打金牌。



今屆乒乓世錦賽昨日決出首面金牌，中國組合孫穎莎／王楚欽在混雙決賽，以局數3：1擊敗日本的吉村真晴／大藤沙月，實現世錦賽三連冠，是繼國乒名宿王濤／劉偉（1991、1993、1995年）後第二對組合達到這項成就。而據統計，兩人在世錦賽混雙賽事中，已累積16連勝。

孫穎莎與王楚欽在世錦賽混雙決賽擊敗日本組合。（Getty Images）

王楚欽賽後指，打混雙比賽「一年比一年難」，所以每年都有不同的感受，但能與孫穎莎完成共同目標，仍是非常開心；孫穎莎則稱，兩人配合與默契都愈打愈好，真正能夠做到不去太看重結果，在場上享受每一分。

孫穎莎與王楚欽在世錦賽連贏三屆混雙金牌。（Getty Images）

值得一提，日本組合吉村真晴／大藤沙月合作時間不長，世界排名只得第21位，但今屆八強曾淘汰「世一」組合林詩棟／蒯曼，也在四強淘汰香港的黃鎮廷／杜凱琹。

杜凱琹日前與教練張瑞開直播，她透露在與日本組合交手後，國乒混雙教練肖戰有上前詢問兩人接發球時的情況，「跟肖導說了，我們接發球的感覺，其實就是一下，我們兩個右手扛不住吉村的那一板掄大砲，但是感覺王楚欽／孫穎莎一左一右​​，實力太強沒問題的。」

杜凱琹與黃鎮廷奪得混雙銅牌，眾人在頒獎台上自拍。（網上圖片）

不少內地網民都感謝杜凱琹與黃鎮廷，有人提到巴黎奧運時兩人不敵朝鮮組合後，同樣有跟國乒分享打法，最終孫穎莎／王楚欽也在決賽順利摘金，「杜姐好幾次都讓我更堅信我們完全就是一家人。」也有網民稱：「看到了一句話：『有人只想冠軍是自己的，有人只想冠軍是中國的』。」

孫穎莎與王楚欽分別殺入單打決賽。（Getty Images）

另外，孫穎莎與王楚欽也分別殺入單打決賽，王楚欽將面對新科世界盃冠軍、巴西好手卡達雲奴（Hugo Calderano），爭奪生涯個人首個男單世界冠軍；而孫穎莎則在四強直落4局淘汰日本球手伊藤美誠，將與隊友王曼昱爭逐后座。