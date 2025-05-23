乒乓世錦賽︱張本智和男單32強出局　賽前豪言奪金：覺得自己完敗

在卡塔爾多哈舉行的應屆乒乓球世錦賽，賽前曾豪言以金牌為目標的日本球手張本智和，於男單與男雙同日出局。



日本球手張本智和於世錦賽男單32強，遇上隊友戶上隼輔，雖然張本智和世界排名高26位，但卻以局數1：4輸波，於男單32強出局，創下個人世錦賽男單最差戰績之餘，也是今屆32強被淘汰的球手中，世界排名最高（第四）的一位。

他同日夥拍隊友松島輝空出戰男雙，也以局數2：3不敵羅馬尼亞與西班牙球手16強止步，雙線失利後提前結束本屆賽事。

張本智和男單32強止步。（Getty Images）

今屆是張本智和第五次參與世錦賽，2017年他首次參賽便以14歲之齡晉身男單八強一鳴驚人，但之後已無法超越自己。

他曾在本屆世錦賽前高調表態，豪言「目標只有金牌」，表示自己深受巴西球手卡達雲奴（Hugo Calderano）世界盃奪冠的衝擊，希望自己能夠成為下一個他，但最終事與願違。

張本智和賽前豪言要在男單奪金。（Getty Images）

賽後，張本智和表示認為自己的確技不如人：「這場比賽我覺得自己是完敗。在反手對反手的相持中，我的線路被對方牽制，而且他的力量也更勝一籌。」

但他並沒有因此氣餒，「雖然這次感到遺憾，但只要我繼續打下去，世錦賽每兩年就有一次挑戰的機會，所以我會振作起來，兩年後再次挑戰。」