曼聯輸歐霸後股價急瀉 單日跌逾8% 比拉傑夫入股時大幅貶值
撰文：顏銘輝
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在歐霸決賽不敵熱刺0：1的曼聯，周四（22日）股價急瀉，收市跌8.53%，至13.29美元。無緣歐霸冠軍，代表曼聯下季無法參加歐聯，也是球會近11季首次缺席所有歐洲賽事，勢必大幅影響球會的門票、轉播及商業贊助收入。
英國富商拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）去年2月入股曼聯，經去年底的注資後，目前持曼聯接近29%股權。拉傑夫去年買入曼聯25%的A股及25%的B股，每股作價33美元。一年多過去，如今曼聯股價只餘當時買入價的4成。
曼聯在歐洲時間周三晚的歐霸決賽以0：1不敵熱刺後，其股價已經在美股盤前大跌逾5%，到周四美股開市，股價如預期急瀉，收市報13.29美元，跌8.6%或1.25美元。
曼聯目前排英超第十六位，四大皆空，失落歐霸冠軍後，代表無緣下季歐聯，更加是曼聯自14/15球季以來，首次缺席所有歐洲賽。缺席歐洲賽，意味住曼聯下季的門票、轉播及商業贊助收入勢必大降。有英國傳媒計過，包括歐霸冠軍、歐超盃及歐聯獎金，曼聯對熱刺這場歐霸決賽價值約1億鎊。
英國富商拉傑夫去年入股曼聯，從大股東格拉沙家族手上購入曼聯A股及B股各25%，獲得曼聯27.7%的股權，當時每股作價33美元。拉傑夫在去年底注資1億美元後，目前持曼聯股權28.94%。
經過周四大跌後，曼聯目前的股價只餘拉傑夫去年買入價約4成。
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