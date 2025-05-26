英超︱曼聯第15位完季排名得分齊創新低 主帥阿莫林向球迷道歉
撰文：吳慕兒
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英超煞科戰，曼聯即使在主場奧脫福2：0擊敗下半場十人應戰的阿士東維拉，粉碎對方的歐聯希望，但就算加上這3分，曼聯亦僅以42分，排第15位完季，得分和排名都創下球會英超年代新低。
賽後主帥阿莫林（Ruben Amorim）向球迷公開道歉，但豪言「好日子快要到臨」。
曼聯英超排名創新低 得分只及利物浦一半
曼聯4日前失卻獲得來季歐聯入場券「捷徑」，歐霸決賽不敵熱刺。英超終以第15位完成，創下自1973/74球季降班落次級聯賽以來，最低聯賽排名。眼看宿敵利物浦以84分封王，曼聯竟只得一半分數。雪上加霜的是，入主足球部門的新股東拉傑夫，持續推出裁員和各項緊縮開支政策，屢次引發球迷抗議。
曼聯主帥阿莫林在閉幕戰後，向現場球迷發表講話，「首先，我想為今季道歉。我知道你們對我和球隊非常失望。」
阿莫林為災難球季道歉 預告「好日子快來臨」
「我亦想說多謝，我們很感激你們在球季的支持，我知道要為我們那麼多場比賽送上支持是非常困難。不過現在我們要作出決定，否則便只停留在過去，因為這個球季已經過去，它已經完結了。我們一是互相對戰，一是團結在一起，然後向前邁進。」
「6個月前，我領軍頭3場比賽2勝1和，當時我跟你們說：『風暴正在來臨』；今天在一個災難球季過後，我想跟你們說，好日子快要到來（ the good days are coming）。」
「如果世上有一間球會，曾在過去證明可以克服任何逆境，任何災難，那就是我們的球會，曼聯足球會。」
「現在我也想跟我的球員說對不起，有時我並不公平，但我會嘗試盡量跟你們坦白。」
「非常感謝，明年再見。」
曼聯英超球季一完，便要展開繁忙的友賽日程，球員暑放假前要先出發到亞洲，5月28日在馬來西亞友賽東南亞明星隊，繼而在5月30日友賽香港隊。
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