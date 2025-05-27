美國體操女王比拉絲首度訪港　寄語學生：別做比拉絲，做自己

奧運7金得主﹑美國體操女王比拉絲（Simone Biles）近日首次來港，今日（27日）與550名來自本地與國際學校的學生、以及體操團體的青少年分享心得，更與小朋友近距離接觸，十分親民，她寄語香港的小將：「不要成為下一個比拉絲，要成為最好的自己。」



比拉絲在台上分享心得。（鄭子峰攝）

奧運人物誌．比拉絲︱體操女王火鳳重生 1.42米嬌小身軀毅力過人

比拉絲在2016年里約奧運獨攬4金1銅，奠定體操女王之地位。但她此後的路途充滿荊棘，受到性侵事件影響，東京奧運前狀況起伏不定，最後因心理障礙而退出多個項目；休息兩年後，比拉絲強勢復出，先在2023年世錦賽掃走4金，然後在巴黎奧運勇奪3面金牌，更獲得勞倫斯年度最佳女運動員殊榮。

比拉絲在巴黎奧運拿下3金。（資料圖片／Getty Images）

比拉絲首度來港，今日在中環海濱活動空間出席「瑞銀亞洲投資論壇」，與550名香港學生及年輕運動員分享，體操港將石偉雄與黃曉盈亦是座上客。比拉絲以一身紅色套裝現身，甫登場即引起全場歡呼，學生們拉起事先準備的橫額迎接這名奧運金牌名將。

比拉絲首度來港。（鄭子峰攝）

從2013年以16歲之齡首次參加世界錦標賽，贏過7面奧運金牌、23次世界錦標賽冠軍，還有5個以她命名的動作，這名美國體操傳奇本着同一信念出戰：「我的生涯沒有限制，當我退役時回望自己的生涯時，我不想留有任何遺憾，我想看看自己可以走得多遠，這是我出戰的最大推動力。」

不少學生舉起橫幅歡迎比拉絲。（鄭子峰攝）

比拉絲生涯遇過不少高低起跌，她分享如何面對困難，感激身邊一直有人與她同行：「我自小也有自我懷疑，當我質疑自己時，幸好身邊有父母、親友都不斷鼓勵我、支持我，大家的支持是十分重要。我近年也會尋求運動心理學家的支援，當然難免在錯誤中學習，找到最適合自己的方法。」如何面對壓力，是不少運動員的課題，比拉絲認為心理比技術稍為重要，最重要是好好照顧自己的心理健康。

比拉絲（鄭子峰攝）

今次活動邀請不少本地的體操小將到場，她們更有機會逐一親自向比拉絲提問，比拉絲非常親切，不只解答小朋友問題，論自拍、擁抱、簽名她都是有求必應。

比拉絲與小朋友親切地自拍。（鄭子峰攝）

10多位學生有機會親自向比拉絲提問。（鄭子峰攝）

比拉絲戰畢奧運後，近期忙於公益活動，協助一群與她當年一樣被家人遺棄的小朋友，她直言是體操選擇了她，令她過了不一樣的人生，她寄語小將們要敢想敢做：「最重要是享受，沒有人知道運動員生涯可以延續多久，所以要活在當下，為自己製造美好的回憶。大家要敢於想像，沒有夢想是太遙遠的，不要成為下一個比拉絲，而是成為最好的自己。」

比拉絲與在場600名學生合照留念。（鄭子峰攝）