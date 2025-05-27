中年白人男子車撞利物浦勝利巡遊人群　27人受傷送院包括4兒童

英超球隊利物浦周一為慶祝聯賽封王，在利物浦市內舉行勝利巡遊，吸引大量市民和球迷到場欣賞，眾人熱烈慶祝之際，卻有一輛汽車駕至撞向人群，導致27人受傷送院，當中兩人情況嚴重。

當地警方指出，他們相信事情並不涉及恐怖襲擊。



中年白人男子車撞利物浦勝利巡遊人群現場。（路透社）

當地警方表示，他們已拘捕一個「53歲來自利物浦地區的英國白人男子」，相信為今次事件的涉案司機。他駕車撞向一大班正在慶祝的利物浦球迷，送院27人當中，4人為兒童，其4個傷者被捲入車底，需要由消防員救出，情況嚴重的兩個傷者，1人為兒童，1人為成人。

社交媒體瘋傳汽意外一刻的畫面，由於人群密集，車輛駛至時時無路可逃，多人捱撞，甚至有人被撞飛，見睹意外的球迷嚇得尖叫不斷。當車輛停下來的時候，憤怒的球迷湧至並開始擊碎車窗，要由現場警員介入阻止球迷向司機報復。

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警方發言人表示，「我們相信今次是單獨事件，目前未從其他相關人等入手，事件跟恐怖襲擊無關。」警方罕有地很快公布疑犯身份，刻意公開疑犯為「53歲白人男性」，相信目的也是為消除公眾對恐襲疑慮。

5月26日雖然是星期一，但正值春季銀行假期不少人也放假，數以10萬計球迷前往利物浦「朝聖」，參加球隊的英超勝利巡遊，祝賀男子隊贏得今季聯賽冠軍。一班職球員坐在開蓬巴士展示冠軍獎盃沿利物浦市慢駛，沿途接受球迷掌聲和歡呼聲。

利物浦開開心心的勝利巡遊，卻遇上汽車襲擊。（路透社）

利物浦市議會領袖利安羅賓遜（Liam Robinson）形容今次意外「為一個開心的日子蒙上非常黑暗的陰影。」

利物浦2019/20球季在高普領軍下首奪英超，但當年正值新冠疫情爆發需要隔離，無法好好跟球迷慶祝，因此時隔5年紅軍在史諾接任首季即再度封王，利物浦終可來一次盛大慶祝派對，也有為上次補祝的意味，不料開開心心的祝捷派對卻遇上汽車襲擊。

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英國首相施紀賢（Keir Starmer）為事件感憤怒， 利物浦球會亦發聲明，表示已就勝利巡遊期間在Water Street發生的事件直接跟默西塞特群警方接觸，「我們與所有受今次嚴重事故影響的人同在並他們祈禱。」

【慎入：網傳意外一刻畫面】