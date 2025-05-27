安東尼再獲巴西徵召　談曼聯時光受場內場外夾擊：最黑暗的日子

安察洛堤（Carlo Ancelotti）接掌巴西國家隊後公布首份大軍名單，外借貝迪斯後近況大勇的安東尼（Antony）再獲徵召。這名巴西翼鋒再度談及在曼聯的日子，坦言日子過得不容易，曾經失去對足球的熱愛，甚至留在自己房間﹑連續幾天都不吃東西。



安察洛堤接掌巴西後，公布首張大軍名單，兩名「曼聯系」的球員卡斯米路與被外借的安東尼再度入選，而尼馬則不在名單中。

安東尼再獲國家隊徵召後，在社交網站發布短片，以動畫展示披上巴西球衣的安東尼，並寫上：「感謝上帝，重返國家隊一直是我和家人的夢想，我從沒想過放棄，我擁有的一切都歸功於家人﹑朋友。」

安東尼在貝迪斯的表現脫胎換骨。（路透社）

即將為貝迪斯在歐洲協會聯賽決賽披甲的安東尼，早前接受巴西傳媒《TNT》訪問，談及在曼聯的日子時一度哽咽，除了受表現影響，更被官非纏身，遭前女友控告他家暴，他不諱言這是他的黑暗時期，更一度想過放棄足球。

「當我效力曼聯時經歷不少艱難的時間，場內場外都承受不少壓力，尤其是家暴案的一段日子，對我及家人也是最黑暗的時間，被誣告太痛苦了，這些指控令我失去對足球的熱誠，甚至想過放棄足球，多得家人陪我捱過這一切。我在曼聯的日子，生活是一團糟，做什麼都不順，曾經數日躲在房間內不吃不喝，連陪伴小孩的力都沒有，現在憶起這段時光都有點眼濕濕。」

安東尼談及效力曼聯的日子不禁哽咽。（X截圖）

安東尼。（資料圖片／Getty Images）

以借將身份暫離奧脫福，披上綠白間條的貝迪斯球衣後，安東尼表現脫胎換骨，已經為貝迪斯交出9球及5個助攻，更領軍首度殺入歐洲賽決賽。25歲的安東尼直言加盟貝迪斯令他尋回自我，而主帥柏歷堅尼更是居功至偉，「他（柏歷堅尼）給予我巨大的信心，他知道我的能力，他不會要求我放棄花巧，只要每場都有威脅的進攻就可以。」

安東尼在西班牙尋回自己，談到會否長留貝迪斯時，他坦言未知道未來動向，現時唯一任務是踢好歐協聯決賽。