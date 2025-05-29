曼聯亞洲行延續災難球季　大馬輸波被噓巴士巡遊淪笑柄︱足球熱話

曼聯經歷災難一樣的賽季，亞洲之旅第一站在馬來西亞延續今季的慘淡。不知是太疲累還是不滿要「開OT」，周三晚（28日）友賽東南亞明星隊前，有影片流出4個出席簽名會的球員對球迷全程黑面， 而乘坐開蓬巴士遊覽吉隆坡，令他們淪為網民嘲笑對象，一條標題為「英超第15位球隊在馬來西亞巡遊」的影片在網上瘋傳。

到友賽本身，儘管隊長般奴費南迪斯、馬古尼、烏加迪、迪亞路、奧拿拿、卡斯米路等隨隊正選球員精銳盡出，仍以0：1敗陣，完場時遭球迷報以噓聲。



曼聯一完季便在馬來西亞踢友賽。（Getty Images）

友賽前宣傳活動：簽名會黑面 巴士巡遊遭嘲笑

曼聯陷入財困，球會為增加收入，英超球季一完便立即安排亞洲之行。友賽東南亞明星隊和香港隊兩場友賽，共可進帳1000萬美元。一為宣傳，二為賺錢，前隊長馬古尼（Harry Maguire）便稱，球員沒有說不的權利。

不過隊友的專業精神似乎及不上他，隊長般奴費南迪斯率領中場烏加迪，加拿祖和小將阿馬斯到商場出席簽名會，從網上影片可見，一位男球迷興高采烈找他們簽名，4人卻全程板着臉毫無笑容，球迷獲得簽名後笑着逐一跟他們握手，只有般奴勉強有點笑容回應，其餘3人黑面到底，甚至連握手也不想。加拿祖不在阿莫林未來計劃，盛傳離隊在即，派他出席簽名會本身已夠奇怪，全程黑臉也較能理解，其餘3人可能真是太累了。

曼聯球員乘坐開蓬巴士遊覽吉隆坡，被嘲笑：「英超第15位球隊在馬來西亞巡遊」。（截圖）

前鋒舒克斯（Joshua Zirkzee）、守將迪歷特（Matthijs de Ligt）、多古（Patrick Dorgu）和希雲（Ayden Heaven）在吉隆坡乘坐開蓬巴士出席宣傳活動，更淪為笑柄，一條寫上：「曼聯在馬來西亞巡遊，真是個天大笑話」的影片網上瘋傳，又以「英超第15位球隊在馬來西亞巡遊」為標題，再成網上熱話。

曼聯亞洲行第一站，友賽東南亞明星隊又輸一場。（路透社）

友賽落敗被噓 主帥阿莫林：對球員是件好事

昔日曼聯到訪亞洲陣容星光熠熠，友賽經常大勝而回，無奈現下今非昔比，就算陣內球星全數落場，全場表現差勁，緬甸國家隊隊長貌茂倫在71分鐘射破大門，終以0：1落敗。完場後甚至遭球迷報以噓聲。72550人入場觀戰，曼聯未能送上一場好波，30度高溫加上潮濕的天氣，阿莫林用盡25個外場球員亦未能帶來入球，賽後他致歉：「由我來到曼聯領軍第一場開始，總是為球隊表現感到內疚。」

「噓聲或許正是我們所需要的，因為我們在英超，每場敗仗球迷總是送上支持，每場比賽我也感受到他們與我們同在。來季再看看吧。」曼聯今季在英超只得42分，在20支球隊中排第15位，不止創下英超年代最低得分和排名，也是自1973/74球季降班以來在頂級聯賽的最低排名。歐霸闖入決賽，終不敵熱刺敗陣，錯失來季出戰歐洲賽的最後機會，阿莫林日前確認球會將縮減一隊規模。

曼聯今日起程到香港，周五晚上在香港大球場友賽香港隊，但馬古尼、奧拿拿和達洛治因要出席曼聯在印度的另一個活動，「撞期」下無法到香港，令原本已不強大的陣容星味更平淡。

哈利馬古尼正選上陣，但他戰畢今仗便要轉赴印度出席活動，未能來港。（Getty Images）

【影片：曼聯4子為球迷簽名全程黑面】

【影片：曼聯吉隆坡巴士巡遊淪笑柄】