曼聯訪港｜忠實球迷不離不棄　戰績差照撐愛隊：無論幾差都入場

曼聯今季以第15名完成英超、歐霸盃決賽失利等，毫無疑問是令人失望的一季。「紅魔鬼」甫完季隨即東來，即使相隔12年再度來港，與香港隊上演表演賽，銷情似乎一般，直至開波前仍未爆滿，尤其是最昂貴的2990元門票。

患難見真情，經歷災難一季後，依然有不少「曼迷」願意買最貴飛支持愛隊。



曼聯今季戰績欠佳，今次訪港的門票並不便宜，主層票價至少需要近2000元，東、西看台更是2990元。本地傳媒指賽前仍然有兩成門票未售出，當中最貴的2990元門票聲稱是「重災區」。曼聯以英超史上最差的第15名完賽，叫座力未如12年前，東、西看台主層全都是門票最貴的區域，開波後沒有太多空位，而兩面看台的高層在初段已座無虛席，最後逾33000名球迷入場。

不敵東南亞明星隊後，曼聯主帥阿莫林在賽後記者會被問及「為何球迷要花大錢買票入場看這樣的一隊曼聯」，而這名葡萄牙教頭認為忠粉應該會對球隊不離不棄。在香港大球場花費近3000元入場的曼迷們，確實展示不離不棄的一面。

曼聯相隔12年訪港，超過33000人入場觀戰。（廖雁雄攝）

自備曼聯旗幟入場的Tommy，自1992/93球季已經喜歡曼聯，紅魔鬼上次訪港，Tommy與曼迷朋友一同入場。12年後的今天，Tommy身邊的是兒子Jett，兒子受到父親的薰陶下一同成為曼迷，兩父子今日一同入場撐愛隊。

即使曼聯戰績欠佳，Tommy坦言沒有想過不入場，「曼聯難得來香港都要入場支持，始終我是死忠，就算是失落的一季仍要死撐，若然早前贏得歐霸盃的話，氣氛可能好一點。」

無論勝負，Tommy兩父子依然與曼聯同行，他希望兒子從曼聯身上有得着，「當年（92/93球季）曼聯是一枝獨秀，現時或許有所不同，就算戰績未如以前，都不會就此『轉會』，始終球賽無話要場場贏，更可貴的是如何從困境翻身，這種精神也是想兒子學到的。」

父親Tommy與兒子一同入場，更希望兒子從愛隊身上學會永不放棄。（趙子晉攝）

坐在大球場第一排、來自重慶的楊先生，今次專誠從內地來港支持愛隊，當得知曼聯來港後，他隨即託朋友購買門票，「在2013年開始喜歡曼聯，當時還是初中生，今次是首次現場觀看曼聯，就算曼聯經歷失望一季，也沒有想過不來。」

作為十多年的曼迷，楊先生希望曼聯「拿出血性來」，「今日現場如此大雨，希望曼聯踢場好波，入多兩球，把血性拿出來。阿莫林未來好好調教曼聯，來季展示不服輸的精神。」

來自重慶的楊先生希望曼聯把「血性拿出來」。（趙子晉攝）

同樣支持曼聯十多年的女球迷Cecelia，當年因為碧咸而「入坑」，過去曾造訪奧脫福，今次是第一次現場觀看曼聯，就算花費近3000元，同樣是值得的，「當曼聯來港，沒有考慮就決定買飛入場，無論曼聯幾差都好，我都會入場支持，而在自己家看到愛隊，感覺很開心。」

女球迷Cecelia與Dicken入場。（趙子晉攝）

許小姐卻是較新的「曼迷」，短短喜愛曼聯一年多，就算她笑言曼聯「絕地都翻唔到身」、「睇曼聯唔可以睇成績」、「心臟要強大」，但她都是買最貴的門票，「我開售就買，這個價格不難買，其他價格位置不太好，但2990元是有點昂貴，買的時候都有點掙扎，始終機會難得就買了。」