跑步人誌．金智武2︱每年PB進步神速2秘訣　公開課表盼全港齊進步

香港中距離跑代表金智武（Khan Mohammad Kamran）過去一年持續衝擊男子800米和1500米香港紀錄，有別跑手成績慣常有起有跌的狀況，他要求自己每年成績都有進步，「疫情那兩年沒有比賽之外，基本上我每個賽季都創PB（個人最佳成績）」。

Kamran愈跑愈快的同時，奇妙的是本地多位800米跑手成績也同步加快，「以往每年只有5、6個跑手能跑進2分鐘以下，今年有超過20個，香港史上從未試過」，他將本地男跑手整體成績進步歸功於他和訓練團隊組成的跑團，「因為我們，大家都想跟隨。」

（跑步人誌．金智武︱系列之二）

攝影：梁鵬威



金智武（Khan Mohammad Kamran）過去一年持續衝擊男子800米和1500米香港紀錄。（梁鵬威攝）

公開透明的10人精英跑團

Kamran教練Jacob Rubin義務帶領地利亞修女紀念學校（百老匯）田徑隊，並成立一個大約只有10人的精英跑團，當中不限地利亞校友，與Kamran老友鬼鬼的另一好手方賢明（Sean Fontaine）也是其中一員。二人是跑道上的最強競敵，私底下是互相支持的好朋友，「過去3年很感激有Sean跟我一起努力，一起破（800米）香港紀錄，他既是隊友，也是好朋友。」

他說跑團的訓練公開透明，Sean在網上公開練習課表，亦不時在社交媒體公開訓練影片，Kamran聲言「我們現在已是香港著名的跑團」，認為他們有助推動本地整體跑手的進步，「因為我們，人們都想仿傚。以往每年只有5至6個跑手能在800米跑入2分鐘，今年有超過20個，歷史上從未試過」，傲言：「在香港，當我們每年都在進步，人人都在進步。」可惜過去一季Sean持續受傷患困擾，由去年9月開始大部分時間都是獨自訓練。

香港中距離跑兩大好手金智武（左）和方賢明（右）都有跟隨Jacob Rubin教練成立的跑團練習。（IG@jacven888）

train hard兼train smart的秘訣

他跟隨Jacob教練已經7、8年，每年都在進步，「除了疫情那兩年，沒有比賽做不到成績，其餘每季都PB」，成績不斷創新高，有別於他在香港一直以來的觀察：跑手到達一定成績，然後進入一段平台期，可能長達數年，突破後又要再隔不知多久才能再進步。有別主流而做到不斷進步，就是他口中常說的「不止要train hard，還要train smart。」

train hard靠自己，train smart就是靠他形容為「全香港最優秀中距離教練」的Jacob Rubin，「休季時當我到海灘玩，他已在家中辛勤和小心地準備下一季訓練計劃」，為他和團隊成員構思出一套訓練強度、量度適當的計劃，「每一年他都會加入一點新元素，因此對我來說每一年都較對上一年更困難」，同時又稱，「我的教練不會想殺死我們」，課表必須拿捏精準，相當考驗教練功力。

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金智武（Khan Mohammad Kamran）以成為no.1為目標。（梁鵬威攝）

鬥心超強決意成為no. 1

由於他從小鬥心超強，如果有個較他跑得更快的對手，他的進步幅度往往更快，例如800米前香港青年排名第一的梁浩俊昔日同場訓練，「當時我尚未知道他的名字，教練只會跟我說他就是no.1，能跟他練習我已感到興奮。我總是會嘗試跟着他，直至我能夠超越他為止。」

「我想成為最優秀，我的目標就是成為第一（no.1）」，跑團內成員每人定下每年快1至2秒的目標，Kamran對自己要求更高，「目標每年快2至3秒」。800米距離這個進度幅度不小，他堅信通過理念和努力便能達到，「我的關鍵之匙就是training hard（努力訓練），同時training smart（聰明地訓練），避免受傷」，今次亞錦賽是他首次代表香港參加大賽，缺乏經驗，「希望明年我可以有力追近跟對手的水平。」

青衣運動場是金智武（Khan Mohammad Kamran）的練習「主場」。（梁鵬威攝）

（跑步人誌．金智武︱系列之二）