跑步人誌．金智武1︱決意以雙腿為家人跑出困境　冀成同路人榜樣

香港男子中距離跑步項目，曾經停滯不前長達數十年，但過去一年，從800米開始，到1500米，以至更長距離的3000米和5000米香港紀錄悉數被打破，其中一個愈來愈常見的名字，是同時擁有800米、1500米和4 X 800米接力3項香港紀錄的金智武（Khan Mohammad Kamran）。

他出發到韓國參加亞洲田徑錦標賽前接受《01體育》訪問，期間談到3年前的一個畫面，「2022年我坐在港鐵，在手提電話看到《南華早報》一篇關於Dave Gibson的男子1500米香港紀錄已保持50年的文章*，當然我已在想：『I will do it. I will get that record』（我要去做，我要得到那個紀錄）。」

兩年後Kamran果然做到，而且並不滿足於此，決意逐步向亞洲甚至世界舞台邁步。他對自己的能力充滿自信，源於努力的同時也動腦，強調不止要train hard，也要train smart。這個看來一身傲骨的年輕人，拚命努力背後有個感人的原因——改善家人生活。

（跑步人誌．金智武︱系列之一）

攝影：梁鵬威



金智武（Khan Mohammad Kamran）小心翼翼絕不行差踏錯，冀日後改善家人生活。（梁鵬威攝）

由天水圍到青衣

Kamran從小跟爸爸、媽媽和兩個弟弟，一家五口住在天水圍，偏偏由小學開始長途跋涉到青衣上學，「每天5點幾起身返學搭校車，唔鍾意咁早起身。」為什麼媽媽要為他找一間那麼遠的學校？「我都唔知道，媽媽識得其他媽媽，聽說地利亞呢間學校幾好，便揀了這間。」青衣自此成為他的「主場」，常到青衣運動場練習，「度度我都識，好似我的第二個屋企，天水圍太遠了，青衣去哪裏都較方便」，就讀港大期間他沒有入住宿舍，就是嫌它距離青衣太遠，不方便練習，「青衣我搭一程巴士便返到天水圍，好方便。」

談着談着，他從跑步說到成長，決心要做到香港第一，還希望他朝有日跟挪威名將恩格布利臣（Jakob Ingebrigtsen）同場較技。他對成績規劃很清晰，就是800米「每年都跑快3秒」，對進步的渴求近乎狂熱地步，忍不住問他：「這樣不斷催迫自己，不會感到壓力很大嗎？」他想也不想便秒回：「我不可以有壓力，我不能讓自己這麼想，我不可以令他們失望」，並娓娓道出他的成長故事。

金智武（Kamran）帶我們回到他昔日就讀的小學。（梁鵬威攝）

必須要變強的理由

「我兩歲的時候，爸爸遇上交通意外失去一條腿，不能繼續工作。媽媽是家庭主婦，家庭環境並不富裕。」他昔日就讀的地利亞（閩僑）英文小學，為全日制直資學校，每年學費7370元，對當時沒有工作收入的Kamran一家而言負擔不輕，「爸媽不想我搭公共交通工具，怕我迷路，讓我搭校巴，但校巴都好貴。」

兩個弟弟都留在元朗區內就讀一般小學，「因為我是長子，父母集中資源在我身上栽培，送我去青衣讀好學校。」他說自己從小就很好勝，無論玩什麼都要贏，Kamran深知父母的苦心，大概在潛意識中一直催迫自己力爭上游，「我的背景不容許我想到壓力，我必須要強大，我希望家人和父母都能擁有美好生活。」

金智武（Kamran）自言對青衣地理瞭如指掌。（梁鵬威攝）

曾很多機會走歪路

他不諱言曾面對很多引誘，「我的中學是Band 3（編按：跟小學同系的地利亞修女紀念學校（百老匯）），有很多機會學壞，跟我類似背景的人很易走上黑暗一面。」Kamran堅持努力讀書和運動，拒絕跟大隊，「我從來無做過任何一件壞事，曾經有人遞香煙給我吃，我都拒絕了。」

這個下月才滿24歲的年輕人，有股超越年齡的成熟，「我肩負太多人的期望，我不可以讓他們失望。」他說的不止父母和家人，還有由中學開始指導他的教練Jacob Rubin，「他從未收過我錢，之前我一直沒有贊助商的時候，他甚至用自己的錢買器材和裝備給我。」Kamran畢竟也是血肉之軀，直言也會有感到想停下來的時候，「但只要一想到父母和教練花那麼多心血在我身上，便會打消念頭。」

金智武（Kamran）很喜歡青衣的方便，但最重要的還是因為有他的「主場」青衣運動場。（梁鵬威攝）

我的名字叫金智武

他在香港出生和成長，但最初不懂說廣東話。父母來自巴基斯坦，他的母語有兩種，在家說的是普什圖語（Pushto），跟其他朋友溝通就說巴基斯坦官方語言烏爾都語（Urdu）。Kamran一直就讀非華語學校，英語十分流利，卻從未學習中文。

他第一種接觸的運動，是巴基斯坦「國技」之一的板球，小學開始玩到中一，升中二轉踢足球，更當上校隊隊長，「在學校不用講廣東話，是出面踢波學識的。」他的廣東話稱不上流利，有點口音，但聽與講基本上完全無問題，單單在街場踢波已學得這個水平，學習能力算得上相當高強。

他本身沒有中文名字，直到去年2月請一個懂中文的朋友幫他改，他解說：「金就是Kamran（的諧音），同埋我鍾意贏金牌，武就是Mohammad。」（你知不知個「智」字點解？）「唔知道」，告訴他那是智慧的意思，他開心地說：「這真是個好名字，對不對？」

是的，由去年7月兩日內接連打破1500米及800米兩項香港紀錄，金智武的名字在本地跑界已無人不識。（註：文首提及Dave Gibson保持50年的1500米紀錄3分55.60秒，2024年6月先由陳偉聰以3分55.31秒打破，一個月後Kamran再以3分54.76秒刷新紀錄。）

金智武（Kamran）曾是中學足球校隊隊長，竟因「不信任隊友」練成一身好體能。（梁鵬威攝）

選跑步棄足球的理由

Kamran中四那年跟隨教練Jacob Rubin練跑，一度同時兼顧足球和跑步兩項運動，「教練跟我說，踢足球如果你贏得什麼，要跟球隊一起慶祝，快樂是分散開去的；跑步完全是我一個人，開心和成就感都會更高。」他再三強調自己很好勝，就連跟朋友打足球遊戲FIFA也很易「認真mode」上身，因此他「個性上確是更適合跑步」，最終聽教練話選定跑步，體驗過勝利滋味，同意教練的話果然是對的。

踢足球練就的一身運動能力，並未浪費，笑說：「我是踢前鋒的，因為信不過後衛隊友，對手反擊時我都會跑回後場協防」，每場如此來來回回衝刺跑，長年累月為他建立一個不錯的速度和體能基礎。

2018年首度晉身港隊，今次初戰亞錦賽，才是他代表香港出戰的首個大型賽事，賽前他坦言有點緊張。他在27日舉行的男子1500米初賽以 3分57.02秒列小組第11名，繼而在30日的男子800米初賽列小組第9名，未能如願晉身決賽，但800米跑出1分50.12秒，較自己保持的1分51.50秒香港紀錄再推前1秒多。

金智武（Kamran）代表香港出戰2025亞洲田徑錦標賽。（田總）

以身作則冀鼓勵同路人

金智武今年剛從香港大學畢業，運動員生涯期望每年持續進步，「我主要目標不是創（香港）紀錄，而是專注跑得更快」，目標兩年內800米跑進1分48秒，1500米跑進3分46秒。長遠而言，他卻無意為自己設限，豪言：「我不喜歡為自己定下限制，只要訓練得夠聰明，我知道我也能做到職業選手一樣（800米）跑出1分44至45秒」，達到亞洲級賽事晉身三甲水平。

中距離跑不止在香港，放眼全世界也曾長年受忽視，直到挪威跑界巨星恩格布利臣的出現才開始改變，甚至令巴黎奧運將男子1500米決賽放在黃金時間上演，Kamran期望未來有機會跟對方站在同一舞台競技。

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運動生涯正處黃金期，金智武已為未來作好打算，為日後當體育老師鋪路，現在他每星期兩日回到小學母校當田徑教練，指導一班小小師弟妹，他一直以身作則，拒絕易行的歪路，選擇一條困難重重的上坡路，背後另有深意：「我的主要目標，就是要啟發跟我同樣背景的人，毋須很多金錢或富有，也可以成為一個運動項目的香港第一。」

*註：《南華早報》2022年3月7日文章《Hong Kong 1,500m running record stands for a ‘ridiculous’ 50 years, holder hopes youngsters are inspired to beat it》

（跑步人誌．金智武︱系列之一）