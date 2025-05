跑步人誌．金智武1︱決意以雙腿為家人跑出困境　冀成同路人榜樣

香港男子中距離跑步項目,曾經停滯不前長達數十年,但過去一年,從800米開始,到1500米,以至更長距離的3000米和5000米香港紀錄悉數被打破,其中一個愈來愈常見的名字,是同時擁有800米、1500米和4 X 800米接力3項香港紀錄的金智武(Khan Mohammad Kamran)。

他出發到韓國參加亞洲田徑錦標賽前接受《01體育》訪問,期間談到3年前的一個畫面,「2022年我坐在港鐵,在手提電話看到《南華早報》一篇關於Dave Gibson的男子1500米香港紀錄已保持50年的文章*,當然我已在想:『I will do it. I will get that record』(我要去做,我要得到那個紀錄)。」

兩年後Kamran果然做到,而且並不滿足於此,決意逐步向亞洲甚至世界舞台邁步。他對自己的能力充滿自信,源於努力的同時也動腦,強調不止要train hard,也要train smart。這個看來一身傲骨的年輕人,拚命努力背後有個感人的原因——改善家人生活。

攝影:梁鵬威



金智武(Khan Mohammad Kamran)小心翼翼絕不行差踏錯,冀日後改善家人生活。(梁鵬威攝)

由天水圍到青衣

Kamran從小跟爸爸、媽媽和兩個弟弟,一家五口住在天水圍,偏偏由小學開始長途跋涉到青衣上學,「每天5點幾起身返學搭校車,唔鍾意咁早起身。」為什麼媽媽要為他找一間那麼遠的學校?「我都唔知道,媽媽識得其他媽媽,聽說地利亞呢間學校幾好,便揀了這間。」青衣自此成為他的「主場」,常到青衣運動場練習,「度度我都識,好似我的第二個屋企,天水圍太遠了,青衣去哪裏都較方便」,就讀港大期間他沒有入住宿舍,就是嫌它距離青衣太遠,不方便練習,「青衣我搭一程巴士便返到天水圍,好方便。」

談着談着,他從跑步說到成長,決心要做到香港第一,還希望他朝有日跟挪威名將恩格布利臣(Jakob Ingebrigtsen)同場較技。他對成績規劃很清晰,就是800米「每年都跑快3秒」,對進步的渴求近乎狂熱地步,忍不住問他:「這樣不斷催迫自己,不會感到壓力很大嗎?」他想也不想便秒回:「我不可以有壓力,我不能讓自己這麼想,我不可以令他們失望」,並娓娓道出他的成長故事。

金智武(Kamran)帶我們回到他昔日就讀的小學。(梁鵬威攝)

必須要變強的理由

「我兩歲的時候,爸爸遇上交通意外失去一條腿,不能繼續工作。媽媽是家庭主婦,家庭環境並不富裕。」他昔日就讀的地利亞(閩僑)英文小學,為全日制直資學校,每年學費7370元,對當時沒有工作收入的Kamran一家而言負擔不輕,「爸媽不想我搭公共交通工具,怕我迷路,讓我搭校巴,但校巴都好貴。」

兩個弟弟都留在元朗區內就讀一般小學,「因為我是長子,父母集中資源在我身上栽培,送我去青衣讀好學校。」他說自己從小就很好勝,無論玩什麼都要贏,Kamran深知父母的苦心,大概在潛意識中一直催迫自己力爭上游,「我的背景不容許我想到壓力,我必須要強大,我希望家人和父母都能擁有美好生活。」

金智武(Kamran)自言對青衣地理瞭如指掌。(梁鵬威攝)

曾很多機會走歪路

他不諱言曾面對很多引誘,「我的中學是Band 3(編按:跟小學同系的地利亞修女紀念學校(百老匯)),有很多機會學壞,跟我類似背景的人很易走上黑暗一面。」Kamran堅持努力讀書和運動,拒絕跟大隊,「我從來無做過任何一件壞事,曾經有人遞香煙給我吃,我都拒絕了。」

這個下月才滿24歲的年輕人,有股超越年齡的成熟,「我肩負太多人的期望,我不可以讓他們失望。」他說的不止父母和家人,還有由中學開始指導他的教練Jacob Rubin,「他從未收過我錢,之前我一直沒有贊助商的時候,他甚至用自己的錢買器材和裝備給我。」Kamran畢竟也是血肉之軀,直言也會有感到想停下來的時候,「但只要一想到父母和教練花那麼多心血在我身上,便會打消念頭。」

金智武(Kamran)很喜歡青衣的方便,但最重要的還是因為有他的「主場」青衣運動場。(梁鵬威攝)

我的名字叫金智武

他在香港出生和成長,但最初不懂說廣東話。父母來自巴基斯坦,他的母語有兩種,在家說的是普什圖語(Pushto),跟其他朋友溝通就說巴基斯坦官方語言烏爾都語(Urdu)。Kamran一直就讀非華語學校,英語十分流利,卻從未學習中文。

他第一種接觸的運動,是巴基斯坦「國技」之一的板球,小學開始玩到中一,升中二轉踢足球,更當上校隊隊長,「在學校不用講廣東話,是出面踢波學識的。」他的廣東話稱不上流利,有點口音,但聽與講基本上完全無問題,單單在街場踢波已學得這個水平,學習能力算得上相當高強。

他本身沒有中文名字,直到去年2月請一個懂中文的朋友幫他改,他解說:「金就是Kamran(的諧音),同埋我鍾意贏金牌,武就是Mohammad。」(你知不知個「智」字點解?)「唔知道」,告訴他那是智慧的意思,他開心地說:「這真是個好名字,對不對?」

是的,由去年7月兩日內接連打破1500米及800米兩項香港紀錄,金智武的名字在本地跑界已無人不識。(註:文首提及Dave Gibson保持50年的1500米紀錄3分55.60秒,2024年6月先由陳偉聰以3分55.31秒打破,一個月後Kamran再以3分54.76秒刷新紀錄。)

金智武(Kamran)曾是中學足球校隊隊長,竟因「不信任隊友」練成一身好體能。(梁鵬威攝)

選跑步棄足球的理由

Kamran中四那年跟隨教練Jacob Rubin練跑,一度同時兼顧足球和跑步兩項運動,「教練跟我說,踢足球如果你贏得什麼,要跟球隊一起慶祝,快樂是分散開去的;跑步完全是我一個人,開心和成就感都會更高。」他再三強調自己很好勝,就連跟朋友打足球遊戲FIFA也很易「認真mode」上身,因此他「個性上確是更適合跑步」,最終聽教練話選定跑步,體驗過勝利滋味,同意教練的話果然是對的。

踢足球練就的一身運動能力,並未浪費,笑說:「我是踢前鋒的,因為信不過後衛隊友,對手反擊時我都會跑回後場協防」,每場如此來來回回衝刺跑,長年累月為他建立一個不錯的速度和體能基礎。

2018年首度晉身港隊,今次初戰亞錦賽,才是他代表香港出戰的首個大型賽事,賽前他坦言有點緊張。他在27日舉行的男子1500米初賽以 3分57.02秒列小組第11名,繼而在30日的男子800米初賽列小組第9名,未能如願晉身決賽,但800米跑出1分50.12秒,較自己保持的1分51.50秒香港紀錄再推前1秒多。

金智武(Kamran)代表香港出戰2025亞洲田徑錦標賽。(田總)

以身作則冀鼓勵同路人

金智武今年剛從香港大學畢業,運動員生涯期望每年持續進步,「我主要目標不是創(香港)紀錄,而是專注跑得更快」,目標兩年內800米跑進1分48秒,1500米跑進3分46秒。長遠而言,他卻無意為自己設限,豪言:「我不喜歡為自己定下限制,只要訓練得夠聰明,我知道我也能做到職業選手一樣(800米)跑出1分44至45秒」,達到亞洲級賽事晉身三甲水平。

中距離跑不止在香港,放眼全世界也曾長年受忽視,直到挪威跑界巨星恩格布利臣的出現才開始改變,甚至令巴黎奧運將男子1500米決賽放在黃金時間上演,Kamran期望未來有機會跟對方站在同一舞台競技。

運動生涯正處黃金期,金智武已為未來作好打算,為日後當體育老師鋪路,現在他每星期兩日回到小學母校當田徑教練,指導一班小小師弟妹,他一直以身作則,拒絕易行的歪路,選擇一條困難重重的上坡路,背後另有深意:「我的主要目標,就是要啟發跟我同樣背景的人,毋須很多金錢或富有,也可以成為一個運動項目的香港第一。」

*註:《南華早報》2022年3月7日文章《Hong Kong 1,500m running record stands for a ‘ridiculous’ 50 years, holder hopes youngsters are inspired to beat it》

(跑步人誌.金智武︱系列之一)