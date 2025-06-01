跑步人誌．金智武3︱佳績背後最重要男人　以色列熱血教練Jacob

擁有3項香港紀錄的中距離香港代表金智武（Khan Mohammad Kamran），持續屢創佳績，更剛剛代表香港出戰亞洲田徑錦標賽並再次刷新男子800米港績，跟他交談3個多小時期間，不停提到教練Jacob Rubin，並非常感激對方多年來悉心栽培。

目光如炬的Jacob，說得上是金智武佳績背後最重要的男人，這位以色列奇男子作風低調，因緣際會當上教練全為興趣，他婉惜香港有不少好苗子，卻因為種種原因而逐漸「消失」。

（跑步人誌．金智武︱系列之三）



教授金智武已經7至8年的以色列教練Jacob Rubin。（吳慕兒攝）

以色列奇男子因緣際會當上教練

訓練時間一到，Kamran隨跑團集合，Jacob教練一邊訓話，一邊逐一向成員遞上香蕉，確保跑手練習前有足夠「燃料」。他既是教練，同是也是爸爸那樣的人生導師，趁眾人出跑道練習把握機會找他攀談，最初他不欲多言，只願把鎂光燈留給一班徒兒，漸漸談開了說起當教練原委，這位在伊拉克出生的以色列人說，「年輕時曾是中距離跑手，我擁有天份，但我成長的年代沒有太多支援，錯失了什麼」，因此他希望當教練幫助跑手發揮上天賜予的天份，不要白白浪費。

以色列人人都要當兵，他當兵後1994年來到香港，認識到太太，從此在香港落地生根，一開始在地利亞修女紀念學校（百老匯）當上教練純粹無心插柳，「女兒在那裏就讀，最初是去教她和她的男友，想不到他的男友打破了學界紀錄」，就是這樣從此義務當上該校田徑教練。

香港中距離跑兩大好手金智武（左）和方賢明（右）都有跟隨Jacob Rubin教練成立的跑團練習。（IG@jacven888）

感慨好苗子過早催谷而消失

Kamran中學最初主力踢足球，也是校隊隊長，Jacob一眼看中Kamran潛質，便向校內體育老師提出，請對方放Kamran給他專注練跑步，揚言Kamran「只需一年時間，便能進入香港隊」，他說到做到，金智武早在2018年已首次晉身港隊。Jacob說他的相人眼光來自長年當教練累積的經驗，他的豐富徑賽知識是昔日跟隨名師所學，但他認為當教練最重要的一份熱情，「我真的很喜歡中距離跑，對它充滿熱情。」

他看到香港有不少具天份的年輕跑手，感慨他們因為太早進行強度過大的訓練而毀掉，「他們在14、15或16歲已達高峰，然後成績逐年下滑，最後只好放棄。」看到一個又一個因過早催谷而消失的男孩，他極為心痛，希望可以分享知識，扭轉這個不良風氣。

金智武（Khan Mohammad Kamran）過去一年持續衝擊男子800米和1500米香港紀錄。（梁鵬威攝）

默默付出從未收分毫

他即場分享一個跑手在過度訓練下成績便會滑落的圖表，並以隨跑團訓練的香港青年代表朱洛言（Ryan）為例，指出對方創下佳績後成績持續下滑，到找上他的時候信心全失，Jacob即席問Ryan，「我當時跟你怎麼說？」Ryan回答：「3個星期什麼也不要做」。Jacob要Ryan好好在家休息3星期，然後才開始讓他跟操半課，到回復狀態才全面復操，之後他的訓練和比賽成績果然漸漸回升。

他強調，「當年輕人的教練安全才是最重要」，不宜過度訓練，也要時刻細心注意他們的狀態變化而作出相應調節。他為跑手費盡心血，休季期間仔細定下各人新一年訓練計劃，Kamran甚至透露Jacob昔日曾掏腰包為他買裝備，訓練前派的香蕉也是他購買，卻從沒收過跑手一分一毫，甚至在地利亞當教練也是義務性質，他靠本身一份正職帶來收入，無償當教練只為「對中距離跑步的熱情」。

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Jacob有百分百信心金智武必定可成長為亞洲級水平選手。（梁鵬威攝）

100%肯定金智武可成亞洲級跑手

話題回到金智武這位高徒，他對Kamran的能力充滿信心，「100%肯定他可以（成為亞洲級跑手），一切視乎他願意付出多少努力」，Jacob細訴：「中距離跑手，里數很重要」，認為Kamran目前的里數仍未足夠，「如果他可以訓練再多一點，絕對可以更好」。

金智武剛在田徑亞錦賽800米初賽跑出1分50.12秒新香港紀錄，小組列第9位未能晉身決賽；冠軍科威特跑手Ebrahim Al-Zofairi以1分44.59秒封王，季軍卡塔爾跑手Abubaker Haydar Abdalla的成績為1分45.20秒，如何一步步收窄這5秒左右的差距，就是Kamran和Jacob未來一、兩年的功課。他認為Kamran需要一點額外動力，「我希望有人能擊敗Kamran，他過去一年多從未落敗，每次以很大距離勝出」，Jacob說。

（跑步人誌．金智武︱系列之三．完）

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