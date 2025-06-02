港足選兵惹熱議　主帥韋斯活拒受訪：無需要　球員收「封口令」

香港足球代表隊今（2日）開操備戰友賽尼泊爾，在選兵名單備受熱議下，港足主帥與球員都拒絕受訪。



為備戰今周四（5日）主場友賽尼泊爾，足總上周六（31日）晚公布決選名單，前鋒劉智樂落選引起熱議。

劉智樂在剛過去的足總盃決賽都有入球。（資料圖片）

前港足隊長陳偉豪在社交網站表示，「個華人前鋒今年咁fit，入咁多波，就算踢法唔啱你，都不至於大軍名單都冇呀嘛？！你選佢，必要時隨時救你一命啦。」

韋斯活拒絕受訪。（袁志浩攝）

港足今早開操，數間傳媒到場採訪，但足總職員在現場臨時告知傳媒訓練將閉門訓練，傳媒待至收操後欲訪問主教練韋斯活，他則拒絕受訪，「現在沒需要說話，否則我們為何設立賽前記者會？」而港隊球員據指亦收到教練團「封口令」，新入籍兵洛迪古斯與奧力斯都表示無法受訪。

奧力斯首度入選港足決選名單。（袁志浩攝）

另外，據現場所見，翼鋒李小恆疑在訓練時受傷，原本早上隨U23出發到泰國友賽的趙聡悟最終沒有起行，預料會獲補選入伍。