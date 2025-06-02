尼馬「上帝之手」被斷正　山度士告別戰或以紅牌被逐落幕｜有片

在周日（1日）的巴甲聯賽，效力山度士的巴西球星尼馬（Neymar）上演「上帝之手」，但結局未如殿堂級前輩馬勒當拿瞞天過海，而是紅牌被逐。在山度士主場對保地花高的比賽中，隊友傳中被保地花高門將撲出，皮球撞中尼馬的大腿；尼馬上前遭對方後衛緊纏，情急之下伸出右手，將皮球打中網窩。裁判看到尼馬的蓄意手球動作，給予他今場第二面黃牌，兩黃一紅驅逐他離場。最終，山度士輸0：1。

今場有可能是尼馬在山度士的最後一戰，他的合約至6月30日屆滿，而山度士在6月尚餘一場作客福塔雷薩的比賽，但尼馬領紅後需要停賽。目前未聞尼馬任何與山度士的續約消息。



尼馬「上帝之手」的一刻。（網上片段截圖）

有網民改圖。（x）

在這場山度士主場對保地花高的巴甲，踢到76分鐘，山度士一次左路傳中的攻勢，尼馬未能及時入楔接應，遭對方門將撲出來。剛巧，皮球彈中尼馬的大腿，反彈向龍門口。尼馬即刻跑上前，但被對方後衛緊纏。當時皮球在空中，如果用腳就來不及，所以尼馬用右手拍波入網。尼馬的「上帝之手」被裁判看得一清二楚，球證向尼馬出示今場第二面黃牌，以兩黃一紅逐他離場。

及後，10人應戰的山度士在86分鐘失守，以0：1不敵保地花高。

尼馬「上帝之手」後十分激動。（Getty Images）

33歲的尼馬今年初回歸母會山度士，簽短約至6月30日。山度士在6月只有兩場比賽，今仗不敵保地花高0：1後，還有一場作客福塔雷薩。今場領紅後，尼馬下場勢必要停賽，目前又未聞他與山度士續約的消息，說不定尼馬在山度士的告別戰就以紅牌結束。