曼聯亞洲之旅惹非議　碧咸批評球員行為不當　以前曼聯會尊重球迷

曼聯上周到訪亞洲，在吉隆坡及香港踢了兩場表演賽，部分球員的態度惹來非議，加拿祖被指推撞球迷，阿密特迪亞路更被影到向球迷舉中指。曼聯名宿碧咸（David Beckham）表示，的確見到有球員的行為不恰當，他還憶述以前那支曼聯有禮貌、有紀律，尊重球迷。



曼聯上周訪問亞洲，先後友賽東南亞明星隊及香港隊。（Getty Images）

50歲的「萬人迷」碧咸在近日訪問中談到母會的近況，他感嘆曼聯在場內場外的表現皆退步。他說：「這是困難的時期。」

「我不喜歡看到現在球會發生的一些事情。」碧咸說：「雖然球場上表現才是最重要，但說實話，作為熱愛曼聯的球迷，我看到很多不妥當的事。」

曼聯球星加拿祖被指在吉隆坡街頭推撞球迷。（Getty Images）

碧咸是曼聯的青訓產品，協助球隊在1999年贏得三冠王，至2003年離隊轉投皇家馬德里。他說：「你要配得上胸前的隊徽，這是最重要的。我見過很多球員舉止不當。」

碧咸表示，在他效力時的那支曼聯，球員表現得體及尊重球迷。他說：「我們是球隊的一部分，要表現合宜。」

碧咸批評有曼聯球員的行為不當。（Getty Images）

「我們理解代表曼聯的意義，亦明白隊徽所代表的東西。」碧咸說：「無論我們去什麼地方比賽，是歐洲還是亞洲，都要尊重球迷。」

「我們尊重球迷，他們花錢去支持，渴望得到你的簽名及合照。你必須要尊重的。」

阿密特迪亞路向球迷舉中指。（網上圖片）

曼聯完成今個英超球季後，上周馬不停蹄飛到亞洲，踢了兩場表演賽，先在吉隆坡以0：1不敵東南亞明星隊，之後在香港大球場以3：1贏港隊。在這次季後的亞洲之旅，部分曼聯球員的行為及態度惹來非議。加拿祖被指在吉隆坡街頭推撞球迷，阿密特迪亞路更被影到向球迷舉中指。後來，阿密特迪亞路致歉，他解釋當時有人侮辱其母親，所以向那人舉中指。