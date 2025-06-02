曼聯今夏首簽！分析狼隊射手根夏踢法　開解約金撬人排隊史第八貴

曼聯周日（1日）宣布，就巴西前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）的轉會與狼隊達成協議，當根夏的簽證及註冊申請獲准，交易便會落實。

據英國傳媒報道，曼聯開出根夏的解約金6250萬鎊，在兩年間分3期支付，成為狼隊史上最高身價的離隊球員；26歲的根夏會與曼聯簽約5年，另有一年續約選項，傳將會披上10號球衣。據《轉會市場》網站資料，根夏是曼聯史上第八昂貴的收購。



根夏上季曾與葉士域治的職員衝突，被罰停賽。（Getty Images）

曼聯周日在官網及社交網站公布，就根夏的轉會與狼隊達成協議，待他的簽證及註冊獲批，交易便會落實。曼聯在聲明中表示，球會的所有人都期待及歡迎根夏到奧脫福。

根夏是曼聯今個夏天轉會窗的第一簽。根據《天空體育》報道，曼聯滿足到根夏合約中的6250萬鎊解約金，將他由狼隊帶到曼聯。曼聯本身打算分5期支付6250萬，經過與狼隊商討後，會在2027年夏天前分3期付清。26歲的根夏與曼聯簽下一份5年合約，另有一年續約選項。

根夏有入球能力，又有創造力，但脾氣火爆是他的隱憂。（Getty Images）

根夏上季對般尼茅夫曾領紅，被罰停賽4場。（Getty Images）

根據《轉會市場》網站資料，根夏的轉會費折算為7420萬歐元，在曼聯史上的買人排行榜名列第八。貴過根夏的7位球員包括保羅普巴（1.05億歐）、安東尼（9500萬歐）、哈利馬古尼（8700萬歐）、查頓辛祖（8500萬歐）、盧卡古（8470萬歐）、凱倫（7780萬歐）及迪馬利亞（7500萬歐）。

曼聯過去一季創下51年來最差的聯賽成績，排第十五位，僅比狼隊高一位。自阿莫林上季中接手曼聯後，這位葡萄牙主帥馬上改踢3-4-3陣式，球隊一直未能適應新陣式，而根夏則被視為擅長3-4-3中的10號位，料會成為阿莫林手下的關鍵一員，提升曼聯攻力。根夏在狼隊正是踢這個位置，如魚得水，幫助球隊護級成功。

根夏踢慣偏左的10號位，亦適合三中堅的戰術。（BBC）

根夏踢慣偏左的10號位。（BBC）

在阿莫林的體系中，位於中鋒兩側的兩名10號位球員的職責之一，就是深度回撤接球，並利用他們的跑動牽引對方防守球員離開位置。根夏可以深度回撤接應，擺脫防守糾纏，並快速切入肋部空間（half-spaces）。在狼隊，他從後防線接球後，可以分波傳給邊路插上的左閘傳中。同樣，根夏也可以拉邊，讓其他球員佔據肋部空間，從而擾亂對方防守佈置。即使對方試圖多人圍搶，根夏也毫不慌亂。

根夏有靈光一閃的天賦，亦有憑一己之力改變戰局的能力，正好激活曼聯死氣沉沉的前埸。雖然他的性格可能有點火爆，類似年輕時的朗尼，但他可能為曼聯帶來激情及火花。

根夏是狼隊的主力射手，可望解決曼聯攻力疲弱的問題。（Getty Images）

根夏是現役巴國國腳，13次為國披甲；在球會比賽，他曾在英格蘭、西班牙、德國及瑞士的頂級聯賽打滾，球會累計270次上陣，攻入72球，其中在效力狼隊的兩年半，他92次上陣入33球。根夏上季英超射入15球，為狼隊首席射手，入球比任何一位曼聯球員都要多。

據英國《衛報》報道，曼聯今夏的轉會預算約有1億鎊，如果能夠賣出陣中球員，預算可以再增加。曼聯目前願意出售陣中大部分球員，例如加拿祖及明奈等新秀；此外，傳沙特球會希拉爾有意曼聯隊長般奴費南迪斯。