足球轉會︱曼聯隊長般奴費南迪斯去意已決？　IG神秘一句話露口風

撰文：吳慕兒
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曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）正處於生涯十字路口，昔日曾表明不想離開紅魔鬼，隨球隊歐霸決賽不敵熱刺，一切存在變數。
他的經理人賓奴（Miguel Pinho）近日前往沙特跟希拉爾洽談轉會事宜，有別主帥阿莫林聲稱「般奴會留隊」，《曼徹斯特晚報》指出般奴正「認真考慮」轉投沙特的可能，他在IG限時動態的一個葡文帖文明顯若有所指，是否意味30歲的般奴去意已決？

曼聯歐霸決賽落敗，或成般奴離隊導火線。（路透社）

歐霸決賽落敗改變一切

般奴費南迪斯曾經堅持，「只要球會需要他，他便會一直留在奧脫福」。可是曼聯歐霸決賽負熱刺，失去來季歐聯資格入場券，主帥阿莫林證實「球隊不再需要那麼多球員」，沒有歐洲賽踢的曼聯，確定來季削軍。而般奴本人亦在歐霸決賽後承認，曼聯或決定現在是正確時刻把他出售套現。

「我總是很誠實。若球會認為他們想套現或是什麼的，現在是時候分道揚鑣，事情就是這樣。」般奴說，「足球有時就是這樣，我一直在說我會留在這裏，直到球會跟我說現在是時候離開了。」

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曼聯隊長般奴費南迪斯承認，球會或隨時選擇出售他套現。（路透社）

般奴費南迪斯坦然面對前途

「我很渴望做得更多，能夠將球會帶回昔日那樣的好日子。當有天球會認為已無法再容納我，或現在是時候分開，足球說是這樣，你永遠不會預先知道，但我會一直以來也是這樣說，而且會一如慣常繼續堅守承諾。」

《曼徹斯特晚報》日前報道，般奴的經理人賓奴曾前往沙特阿拉伯跟希拉爾（ Al Hilal）洽談轉會事宜，據了解般奴正「認真考慮」（seriously considering）到沙特聯賽效力的可能，假如最終落實，上周五曼聯訪港對香港隊一戰，已成為般奴的告別戰。

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香港大球場對港隊一戰，或成般奴為曼聯上陣最後一戰。（路透社）

曼聯出售般奴可套現1億英鎊

《曼徹斯特晚報》聲稱，如果般奴選擇離隊，曼聯料可獲1億英鎊轉會費。目前距離賓奴跟希拉爾的洽談已經過數天，般奴在Instagram限時動態的一個葡萄牙文帖文，似在暗示他或考慮結束紅魔鬼生涯。

般奴在IG限時動態上載一幅以葡文寫成的字句，被指是他有意離隊的。

限時動態神秘一句話意有所指

般奴在IG限時動態上載一幅以葡文寫成的字句，譯成中文意思大致是：「如果你曾嘗試而失敗了，恭喜你！有些人甚至不願去嘗試。」以曼聯今季的表現和成績，這個帖文似乎意有所指，英國傳媒演奸勢再次令球迷擔心他會離隊。

曼聯這個災難賽季，般奴在隊中表現鶴立雞群，交出19入球20助攻，球隊仍僅排英超第15位寫下英超年代最差紀錄，假如不是有般奴在陣，這隊曼聯說不定真的有可能降班。

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