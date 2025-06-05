羽毛球印尼公開賽｜李卓耀力戰58分鐘闖8強 反勝主場基斯迪晉級
撰文：趙子晉
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港隊羽毛球男單代表李卓耀在印尼公開賽16強鬥主場的基斯迪（Jonatan Christie），先輸一局下反勝，激戰58分鐘殺入8強。
李卓耀在印尼公開賽首圈，與日本的渡邊航貴打足三局，艱苦晉級，面對主場的印尼球手基斯迪，早已預料是硬仗一場。
李卓耀與基斯迪過往9次交手，這名港將輸多贏少，只贏得當中兩次。李卓耀首局至技術暫停時領先11：8，豈料基斯迪休息後打出一段凌厲攻勢，一口氣連取13分，以12：21落後一局。李卓耀在第二局重整旗鼓，局初兩人比分緊咬，李中段逐漸發力拉開比分，回敬一局21：12追成平手，而李卓耀的氣勢延至決勝局，大部分時間領先的情況下，再贏一局21：10，力戰58分鐘後逆轉晉級，打入印尼公開賽8強。
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