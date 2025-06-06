露營裝備租借公司結業　低於一折清二手營具　店主：長痛不如短痛

疫情過後，香港人紛紛外遊，行山露營的熱潮退散，對戶外運動產品行業的影響陸續浮現。Tent一Tent經營租借露營用品服務10年，在疫情曾經每年收入過百萬，但近兩年市場急劇惡化，由大舖搬細舖也捱不住，決定今月結業，以平價出售不同二手營具。Tent一Tent店主Dennis形容結業是「happy ending」，他表示約八成生財工具已被低價賣走，但仍有不少睡袋、睡墊、摺椅等裝備待售。被問到會否肉痛，Dennis感嘆：「長痛不如短痛，再落去就到肉。」



店主Dennis（左）及現時唯一員工Sa合照。Sa在2020年入職，幫了Dennis 5年。（顏銘輝攝）

訪問Dennis期間，遇到有客人來買營具。他可謂半賣半送，將一些天幕杆賣給客人。客人對睡墊的充氣泵有興趣，聽到100元一個後有點遲疑，Dennis即劈價至80元，他說：「價錢全部有得傾。」

店主Dennis向客人推介天幕杆。（顏銘輝攝）

自從5月底在社交網站公布結業清貨後，Dennis表示已經賣出8成的營具，很多保養較佳、名牌出品的舊營具已被識貨之人買走。他說：「我們都入過很多牌子產品，真的是一折以下賣出去，例如Snowline的枱。」他當年用約千元買來的日本DOD金字塔營，百多元賣走；零售價過千的Osprey露營背囊，他亦以三百多元一個放出去。

這個辦公室及貨倉大約250呎。（顏銘輝攝）

6月結業 希望清走所有露營裝備

儘管只餘兩成營具，但各種裝備仍接近放滿層架。Dennis及店員Sa向記者介紹，露營用的高背摺椅40元一張，在層架上還有超過20張；小摺凳則10元一張，放滿了一個環保袋，估計都有20張。這兒充氣睡墊放了半層架，60元一張；那兒睡袋塞滿了一層架，80元一個。用高山氣的小型爐頭亦有一堆，40元一個。他表示最難清的是蛋殼睡墊，還有一大堆放在頂層的角落。

Dennis表示還有廿多張高背摺椅。（顏銘輝攝）

在層架上大量蛋殼睡墊。（顏銘輝攝）

店主Dennis：長痛不如短痛

Dennis從層架底部拿出一個仍在透明膠袋裏的全新四人營，本身打算用來做後備的，如今也割價出售。他說：「是外國牌子，你在出面買這個營，都應該要4000元，現在有人出800元都會賣。」

這個倉店合一的辦公室租約至今月底，Dennis暫定6月20日為結業日，希望在之前清倉；若果到時還有營具沒有人買，他打算捐給慈善團體。這樣半賣半送清走生財工具，肉痛嗎？Dennis說：「長痛不如短痛，再落去就到肉。」

Dennis表示這個新營都會平賣。（顏銘輝攝）

大學三年級創業 由3套營具起家

Dennis在中學時參加童軍，開始喜歡露營。他在大學唸市場及管理學，在大學三年級時獨自創業。他說：「都想學做生意，那時想過不同行業，例如開補習社，但初始資金要十幾萬，錢比較多，但我沒有那麼多預算。一開始，我用幾千元買了三套營具（出租），在Facebook上宣傳，真的有客人，一路有人需要。」由2015年開始，他從3套營具起家。

層架上有多個睡袋。（顏銘輝攝）

畢業後兼職營運 夜晚放工交收營具

大學畢業後，他一邊上班，一邊在工餘營運租營生意。他說：「夜晚6、7時放工，趕回家拿營具，一個人揹兩三套出去交收，跟住還要安排夜晚的時間清潔營具。那時未租倉，營具都放在家中。都幾辛苦。」他還記得試過晚上11時趕去上水交收。漸漸地，他愈買愈多營具，也累積了一班熟客，也儲起了一筆創業資金。

層架上的充氣睡墊。（顏銘輝攝）

2018年全情投入 觀塘租舖擴充規模

在2018年，他決定全職經營租營生意，在觀塘租了一個500呎的工廈單位，月租1.3萬元。他說：「那時，我已經擁有做到六、七十人生意的營具，一星期可以做到二、三十張訂單。我在舖頭等客人來交收，一定好過我全港四圍去。」那時露營風氣逐漸普及，生意很快便上軌道。他說：「會覺得努力有回報，我付出心機去做，會有人見到。」

以前有500呎的觀塘店。（受訪者提供）

疫情生意好 一年收入達130萬元

2020年開始的新冠疫情，令香港的戶外市場進入一陣狂熱期。封關下，港人不能外遊，行山及露營成為港人熱捧的活動，齊到郊外呼吸新鮮空氣。Dennis也承認，疫情那幾年生意非常好，尤其是限聚令放寬後。

在高峰期，他擁有300人份量的營具，只計營帳都有100隻。他透露，那時旺季每周可達5至6萬營業額，一年有130萬元收入，交收的人龍都排到店外的走廊。他說：「每年10月至翌年4月，即是中秋節到復活節之間，基本上倉庫個個星期都是吉的。」他補充，在夏天淡季的生意額只有旺季的約一成，一個月只餘一兩萬收入。

客人還營後，有待清潔的營帳堆積如山。（受訪者提供）

曾聘用逾十名員工處理營具

客人通常周四、五上門取營，周末去露營，到周一還營，所以Dennis需要在周一至三清理好客人用完的裝備，並準備接下來周末的訂單。在全盛期，他請了十多位員工，分工合作，「都是兼職（員工），但做到好像全職一樣」，感嘆這門生意都是賺辛苦錢。

他說：「三四個人處理營，兩個去洗碗。睡袋要用洗衣機洗，洗完要入好，又要兩三個人負責，還有枱凳呢！一次過還80張凳回來，要逐張枱、逐張凳打開出來檢查，清潔乾淨再收好。」那時候，店舖下午1時開門，往往要工作到凌晨3、4時才下班。

Dennis表示每次收回摺椅後，都會逐張檢查有沒有問題。（受訪者提供）

為保持營具乾爽長開冷氣

Dennis認為客人大部分都珍惜營具，更會在還營前稍作清潔，但他都遇過不少糟糕的狀況，例如客人去完沙灘露營，營帳混雜濕泥沙最難處理。他需要掛起營帳，開大冷氣吹一晚，待營帳乾後再抹沙，十分耗時間。為了好好儲存營具，保持乾爽，他需要長期開冷氣，「真的試過有個月要4000元冷氣費」。

營帳以外，煮食用的露營鍋具亦需要每次清洗。他說：「最骯髒的套鍋，我見過有次是煮意粉的。他應該煮完之後，蓋上蓋就直接拿回來。那是白汁意粉及咖哩。嘩！一揭開蓋那刻……」他表示遇到太骯髒的情況，都會向客人收取清潔費。

Dennis未畢業就創業，經營這盤生意10年，今年決定結業。（顏銘輝攝）

他感謝當時的一班員工：「大家一齊落手落腳去做，真的是落場「砌」！最難得的是，沒有人偷懶，大家真的是一支團隊地去運作。」

回想這10年做生意的苦與樂，最苦莫過於每次面對客人歸還後的營具，真的令人大叫救命，而最令Dennis滿足的是與客人的溝通，彼此交流露營資訊，當中洋溢人情味，他說：「令你的露營之旅玩得再開心點、再舒服的，是我希望做到的，找到滿足感。」

Dennis表示這兩個露營背囊相當耐用，用了10年。（顏銘輝攝）

疫情後生意大減 去年搬舖節省成本

2023年疫情過去，Dennis的租營生意從高峰急瀉下來，由過百萬營業額跌到7、80萬，到2024年再跌至四十餘萬，跌幅驚人。為節省租金成本，他由觀塘搬到葵涌，辦公室面積減半，同時扔了不少營具，希望可以捱下去。他嘆道：「2023年後、2024年搬舖到現在，都已經耗盡我之前所賺的。」

結果，他發現生意趨勢仍然向下，未來亦見不到這個行業有反彈的跡象。他說：「最高峰時可以一年120、130（萬），其實現在我估計一年得30萬。如果你再減人工、租金，真的衰過打工！基本上是蝕錢，由2023年蝕到現在。」他的租營公司目前剩下一名員工。

Dennis表示今月結業，會以「開心價」出售營具。（顏銘輝攝）

店主Dennis：happy ending

對於是否繼續經營，Dennis表示考慮了一年多，當他發現今年復活節的生意也未能達標，便下定決心「斬纜」。在5月底，他在Facebook公布結業，宣布清倉，歡迎不介意二手營具的朋友來購買，他寫：「絕對開心價！志在可以交給下一位主人，繼續發揮它們的價值。」

10年心血，就此結束，說不捨，怎會沒有，但人始終要面對現實的無奈。

沒有債台高築，不用傾家蕩產，Dennis認為這樣已經算美滿結局。他說：「我重新找到一份全職工作，正職那邊已上軌道，現在結束這一邊，以這樣的形式，我覺得都叫做比較happy ending。」

層架上有不少鍋具。（顏銘輝攝）

Tent 一 Tent 行山露營用品租借服務

地址：葵興葵榮路13-19號錦濱工業大厦9樓927室

營業時間：1400-2000（例休三六；到店前請先預約）

WhatsApp：52292860