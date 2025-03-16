馬鞍山昂平最簡易行山路線　了解交通詳情　附馬鞍山村村巴時間表

馬鞍山的昂平是香港著名的行山勝地，昂平高原位於海拔約400米高處，屬於馬鞍山郊野公園範圍。昂平草原遼闊，北倚雄偉的大金鐘，東朝西貢海，景色視野一流，為觀賞日出的好地方，每逢除夕晚都會有大批遊人通宵等待元旦日出。昂平草原後有昂平營地，備燒烤爐、旱廁等基本設施，予昂平露營人士使用。昂平一帶行山路線四通八達，最簡單的行山路線是由馬鞍山村行馬鞍山郊遊徑，沿行山徑上昂平，適合新手及親子行山客。



馬鞍山郊遊勝地昂平與大金鐘。（顏銘輝攝）

【1】行馬鞍山昂平的心理準備

首先要分清楚馬鞍山昂平與大嶼山天壇大佛的昂坪。大嶼山昂坪有巴士及纜車登山，山上有餐廳及士多，為一般遊客景點，但馬鞍山昂平則是行山景點，沒有交通工具直達，必須靠雙腿行上去。昂平沒有士多，沒有餐廳，沒有理想的洗手間，只有一塊原始的大草地。馬鞍山昂平的吸引之處是自然美景。

要行上昂平，最輕鬆簡單的路線都需要行1.5公里，攀升100米，途中有不少上山的石級。若以一層樓3米高計，上昂平都要行超過30層樓高，所以行昂平必要有做運動及出汗的心理準備。

從昂平高原俯瞰西貢，景色壯麗。（顏銘輝攝）

【2】馬鞍山昂平打卡位置

大金鐘下草原

昂平高原一大特色是北倚536米高的大金鐘，如金字塔挺拔的高山配上翠綠草原，景色在香港相當少見，若果有顏色鮮艷的滑翔傘在空中點綴，更是畫龍點睛。

遠眺西貢全景

郊野公園設昂平觀景台，向東一望無際，為飽覽「香港後花園」西貢景色的最佳地方，欣賞群島星羅棋佈的西貢海，遠眺「三尖之首」蚺蛇尖。

馬鞍山郊遊徑由馬鞍山郊野公園燒烤場至西貢大水井，途經昂平。這是登昂平最簡單的路線。（顏銘輝攝）

【3】前往馬鞍山昂平的最簡單路線

最簡單上昂平的路線肯定是從馬鞍山村那邊行馬鞍山郊遊徑上山。

馬鞍山郊遊徑初段屬於馬路，車輛通行，馬路盡頭、入山徑前為碎石爛地，為車輛最盡能抵達之地。那裏約海拔300米高，離昂平只有約1.5公里路程及100米高度攀升。那個位置沒有小巴或巴士，路爛兼路斜，看看的士司機肯不肯上到去。

馬鞍山郊遊徑的車路盡頭，路面是碎石爛地。（顏銘輝攝）

的士司機肯定願意上到馬鞍山村，馬鞍山村位於海拔約250米高，離昂平約2公里路程及150米高度攀升。由馬鞍山港鐵站至馬鞍山村的的士車費約60元。除的士外，馬鞍山站有班次疏落的村巴NR84來往馬鞍山村。在馬鞍山村總站下車後，上左邊的村徑，很快就接上馬鞍山郊遊徑的馬路。

馬鞍山村。（顏銘輝攝）

昂平一帶的行山路線繁多，西貢水浪窩、大水井、北港及馬鞍山梅子林皆有路上山，但這篇文章只介紹最簡單及大眾化的一條，從馬鞍山村上昂平，其攀升最少，路程亦短，單程上山1小時內到達。

【4】馬鞍山昂平上山交通工具

的士（到馬路盡頭/馬鞍山村）

馬鞍山村路並非限制道路，的士可從山腳上到馬鞍山村以至馬鞍山郊遊徑的馬路盡頭。若由馬鞍山港鐵站起計，上山的新界的士車資約需60元。馬鞍山郊遊徑的馬路盡頭為碎石爛路，還要經陡峭斜路，未知的士司機會否願意上，但上馬鞍山村就一定沒有問題。

如果由沙田港鐵站搭市區的士，上馬鞍山村的車費約需120元。

值得留意的是，回程下山時，很難在馬鞍山村電召的士。

有紅的沿馬鞍山村路上山。（顏銘輝攝）

村巴NR84（到馬鞍山村）

除的士外，只有村巴NR84連接馬鞍山村及山下。NR84每日來往馬鞍山村及馬鞍山站（新港城）。新港城的村巴總站位於新港城中心第四期地下鞍祿街村巴站。馬鞍山村村巴NR84班次疏落，全日只有8班車上山及8班車下山。單程車費為9元。

馬鞍山村村巴。（顏銘輝攝）

馬鞍山村村巴NR84在2025年1月20日更新的班次如下：

新港城上馬鞍山村班次：早上8時、9時30分、10時30分、下午1時、4時、4時45分、5時30分、7時。

馬鞍山村落新港城班次：早上7時、8時30分、10時、11時30分、下午1時30分、4時25分、5時5分、6時。

馬鞍山村村巴時間表，2025年1月更新。（顏銘輝攝）

馬鞍山村村巴在2025年1月起班次改動的通告。（顏銘輝攝）

泊車（到馬鞍山燒烤場停車場）

駕駛人士的話，最近馬鞍山村的公眾停車場位於馬鞍山郊野公園燒烤場。燒烤場在海拔約200米，離馬鞍山村僅約1公里馬路。

馬鞍山郊野公園燒烤場有停車場，車位有限。（顏銘輝攝）

其他公共交通工具（到錦英苑或恆安）

如果不搭村巴或的士，行山人士可以由山腳的恆安或錦英苑起步，沿馬鞍山村路行上去。由恆安上馬鞍山村要行近4公里上斜的馬路，或由錦英苑起步都要行超過3公里上斜的馬路才到馬鞍山村，如果慢慢行的話，都要花1小時。故此，若果山腳起步的話，上山的預算時間需要加多1小時。

【從山腳行上去的沿路概況】

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【5】馬鞍山昂平建議行山裝備

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助上落山徑石級時平衡身體，而且空出雙手扶住兩旁。

行山鞋：馬鞍山郊遊徑主要以手作步道的方式修葺，路不算崎嶇及爛，但最理想還是穿行山鞋，若無行山鞋，也要穿運動鞋。

防曬裝備（帽子、手袖）：昂平高原開揚，沒遮蔭，建議做足防曬準備。

行山杖：由馬鞍山村到昂平需要攀升，部分路段是石級，若有行山杖輔助可以輕鬆一點。

上昂平的山徑大部分由天然石塊鋪砌。（顏銘輝攝）

【6】馬鞍山昂平行山落山方法

最簡單快捷是原路折返，走回上山的路，回到馬鞍山村等村巴。這是山徑路段最少、最快落到馬路的落山路線，而且上山行過一次會較熟路，所以較其他方法安全。行1.5公里落100米到馬路，2公里內到馬鞍山村的村巴站。若果不想等村巴或者遇不到的士，就要行多3公里多的落斜馬路到錦英苑。

另一個方法是續沿馬鞍山郊遊徑走，往大水井落西貢。行1.6公里落260米到馬路，2公里多到3A小巴的中途站，或再行落西貢公路。這條路線的山徑斜度比落馬鞍山村那邊高，上落都會較辛苦。

其餘落富安花園、水浪窩、北港的方法較遠，不建議選擇。

【7】馬鞍山昂平行山補給點

昂平上沒有士多，但馬鞍山村內有間鞍山探索館。鞍山探索館逢周五、六、日及公眾假期由早上10時至下午5時免費開放。鞍山探索館內有礦工Café，提供咖啡及小食，例如豆腐花、茶葉蛋、雞翼、燒賣、魚蛋、曲奇、饅頭。鞍山探索館還有免費的斟水機。馬鞍山村一帶有很多鞍山探索館的橫額海報及指示牌，行山人士要由馬鞍山村村巴站行一小段樓級上去鞍山探索館。

馬鞍山村內有充足的指示，教遊人前往鞍山探索館。（顏銘輝攝）

位於馬鞍山村上的鞍山探索館。（顏銘輝攝）

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【8】馬鞍山昂平行山沿路概況

連環圖由馬鞍山村村巴站開始，左邊有村徑上斜，很快就接馬鞍山郊遊徑的馬路，續往上走。不久，馬路開始變成碎石爛路，行上一條斜路後，路面變得寬闊，此處正是馬路盡頭。沿碎石路續走，路逐漸變窄，進入山徑。跨過溪澗後，開始行石級上山。

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馬鞍山郊遊徑的山徑主要以天然石材鋪設，十分好行，但不斷上級，建議徐徐而走，別要行得太急。行至涼亭，便大致完成攀升的路段。在涼亭的路口會合麥理浩徑第四段，直行往昂平。近路口的落斜以前水土流失嚴重，現以手作步道修復。之後山徑上落不多，很快便行到昂平。昂平營地在右方，而景色遼闊的昂平草原就在左方。

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【9】馬鞍山昂平行山注意事項

昂平沒有任何補給，請自備足夠糧水

自己垃圾自己帶走，不要在昂平留下任何垃圾

不要在昂平草原上露營，只能在昂平營地範圍內露營。在郊野公園非營地範圍露營會被檢控

露營的人士只能在昂平營地的範圍內露營。昂平營地位於草原附近的一片叢林之間。（顏銘輝攝）

請勿燒地！請勿在昂平草原上生火

昂平營地設有旱廁，若果人有三急可去旱廁

昂平時有牛群出沒，請尊重野生動物

昂平除了有行山人士，還有滑翔傘人士等其他山野使用者，請互相尊重，避免意外