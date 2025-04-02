兩間戶外運動店宣布分店結業大減價　負責人：好難去返以前嘅好景

早前大型運動用品連鎖店DECATHLON的將軍澳旗艦店縮減規模，由一層變半層。昨日（1日），毅成戶外用品及Protrek保捷行兩間本地戶外運動用品連鎖店不約而同地宣布，有分店結業，推出結業清貨大減價。毅成會結束在北角新都城百貨公司約900呎的專櫃，而Protrek則結束銅鑼灣希慎廣場的分店。



Protrek銅鑼灣店即將結業，目前推出結業清貨大減價。（Protrek Facebook）

毅成的北角專櫃即將結業，推出全場正價貨品85折的優惠。（毅成Facebook）

毅成及Protrek都是本地戶外運動零售的老字號，前者屹立超過20年，後者更加逾30年。他們不約而同在昨日愚人節於社交網站宣布，有分店結業。記者今日向兩間公司查詢，證實他們各有零售點結束的消息。

在毅成的北角專櫃，到處都貼上85折優惠的宣傳牌。（毅成Facebook）

毅成在北角新都城百貨公司1樓的專櫃，將營業至4月30日結束。毅成的北角專櫃在即日起進行大減價，全場正價貨品85折。毅成在2019年進駐新都城百貨，後來擴張規模至900呎。毅成創辦人Ryan表示那間是舊式百貨公司，人流不算太旺，但他們在港島東有穩定客源，「生意都唔差，好快收支平衡，係呢一兩年係差咗」。被問到結業原因，Ryan表示百貨公司要裝修，所以不得不結束，「（裝修完後會不會回來？）都要一兩年，到時再睇情況」。

他沒有着急在北角另覓新舖位，「睇過北角有啲街舖仔，太細，唔太想做。我哋嘅賣點係貨多貨齊。如果睇得啱舖，租金合適，同事又夠人手先再考慮。」Ryan表示不太喜歡進駐大商場，「又要指定裝修、宣傳費、冷氣費，跟佢規矩要使一百幾廿萬」。

談到戶外用品市道，Ryan透露有些行家積極在小紅書宣傳，吸引到不少內地客，但毅成一直以本地客及熟客為主。比較上一年，他認為生意沒有起色，他說：「（生意）差唔多，冇乜特別好，舖頭分別唔太大，再冇乜跌，好轉未見到，好難去返以前嘅好景，要適應。」

Protrek銅鑼灣店到處都有全店產品一律7折的宣傳。（Protrek Facebook）

Protrek在銅鑼灣希慎廣場7樓的分店亦進入倒數階段，即日起進行結業清貨感謝優惠，全店產品一律7折；服裝、帽、手套、背囊，買件即享6折優惠。Protrek方面透露，結業清貨暫定至5月31日。