歐國聯｜葡萄牙紐奴文迪斯KO耶馬　多次凍結頂尖右翼獲封世一左閘

「世一」左閘誕生！

在周日（8日）的歐國聯決賽，葡萄牙與西班牙戰成2：2，互射十二碼贏5：3捧盃。葡萄牙左閘紐奴文迪斯（Nuno Mendes）攻守兼備，大獲好評，被選為決賽最佳球員，而且他在9日內連贏兩項重要錦標賽，他之前於歐聯決賽協助巴黎聖日耳門封王。錦標以外，他在多場關鍵比賽凍結到對手的右翼，令到穆罕默德沙拿、布卡約沙卡及耶馬啞火。如此表現，足可稱為當今第一左閘。



紐奴文迪斯獲得歐國聯決賽最佳球員。（路透社）

在歐國聯決賽，紐奴文迪斯為葡萄牙正選上陣，26分鐘為球隊攻入扳平1：1的入球；在61分鐘，他在左路加速，爆過耶馬後傳中，省到人改變方向，由C朗拿度建功成2：2。他踢完120分鐘，到互射十二碼亦有份操刀，協助葡萄牙封王。

入球以外，他今場有一幕被網民廣傳的畫面，正面控球扭過西班牙的耶馬。耶馬是當今球壇的「當紅炸子雞」，也是金球獎的次熱門，但他今場的表現比紐奴文迪斯壓制。能夠在跟耶馬的對抗中佔優的後衛實在不多，可見紐奴文迪斯的實力！

【紐奴文迪斯扭過耶馬】

「這次（與耶馬）對抗就像在球季遇到其他許多球員一樣。」紐奴文迪斯在歐國聯決賽後說：「我面對過很多優秀的球員，有的技術非常好，可以一己之力改寫戰局，但今場我限制了耶馬，沒有讓他出發揮出最佳水平。」

紐奴文迪斯為葡萄牙射成1：1。（路透社）

紐奴文迪斯獲選為歐國聯決賽最佳球員。歐洲足協的技術觀察小組表示，紐奴文迪斯整屆賽事在進攻及防守皆有優秀的表現，在決賽有入球，在準決賽亦有助攻。

他經歷了一個成功的球季，在球會賽事為巴黎聖日耳門贏盡錦標，包括在歐聯封王。在歐聯淘汰賽，他曾正面對抗利物浦的沙拿及阿仙奴的沙卡，後兩者都是英超以至球壇的頂尖右翼，但兩人在紐奴文迪斯面前也佔不了什麼甜頭。

紐奴文迪斯凍結了耶馬。（路透社）

22歲的紐奴文迪斯說：「這樣可以幫到球隊，很高興協助球隊贏得冠軍。關鍵在於保持穩定。我踢過很多場表現好的比賽，原因包括我個人的努力，以及與巴黎聖日耳門和葡萄牙教練的合作。」

被問到金球獎的心水人選，紐奴文迪斯全力支持球會隊友奧士文尼迪比利。他說：「我跟迪比利並肩作戰，他擁有一個奇妙的球季，耶馬也是。不過，迪比利可以參加世冠盃但耶馬就不能，我為迪比利感到高興。」

紐奴文迪斯射入十二碼。（路透社）

「他加盟巴黎聖日耳門前，在巴塞隆拿效力時很多傷患，但他是一位優秀的球員。我很喜歡他，他是好球員，也是好人。我祝他贏得金球獎，我及隊友都會幫他完成目標。」紐奴文迪斯之後會代表巴黎聖日耳門參加世冠盃，PSG被編入B組，同組有馬德里體育會、保地花高及西雅圖海灣者。

紐奴文迪斯亦大讚葡萄牙老將C朗：「我們需要他在球隊。他擁有積極的態度、求勝的決心，他是球隊及我們這班人的榜樣。」