英格蘭小勝排名173歐洲魚腩　主帥杜慈滿肚牢騷︱世界盃外圍賽

撰文：吳慕兒
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世界盃外圍賽歐洲區賽事，英格蘭面對「歐洲魚腩」安道爾全場佔盡優勢下只能小勝1：0，賽後主帥杜慈對球隊比賽態度大表不滿，怒言：「他們在玩火」。

英格蘭贏波後，一班球員的面容卻如輸波一樣沮喪。（路透社）

英格蘭受惠同組對手弱3連勝

世界排名第4的英格蘭，身處世界盃外圍賽歐洲區K組，同組對手最強已是世界排名31位的塞爾維亞，阿爾巴尼亞世界排名66，餘下兩隊排名138的拉脫維亞、排名173位的安道爾更分別屬於歐洲區排名最低的10隊之一。

三獅兵團作客巴塞隆拿面對同組實力最弱的安道爾，完全未見強隊霸氣，半場跟對手踢成0：0被球迷喝倒采，最終僅靠隊長哈利卡尼（Harry Kane）50分鐘門前的入球，1：0小勝，惹得主帥杜慈（Thomas Tuchel）十分不滿，賽後批評麾下的作戰態度。

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英格蘭僅靠隊長哈利卡尼（Harry Kane）的入球，1：0小勝世界排名173位的安道爾。（路透社）

杜慈不滿英格蘭作戰態度：他們在玩火

比賽期間杜慈在場邊已顯得十分勞氣，「我在最後20分鐘最為擔心，因為我不喜歡我們在比賽完結前的態度。」他解釋，「我不喜歡我們缺乏危機感，那（態度）跟場合不符，它畢竟是場世界盃外圍賽」，杜慈表示周日訓練時教練團隊會向球員表明他們的要求。

杜慈重申：「我認為，我們缺乏一場世界盃外圍賽所需要的認真和危機感。我認為，我們在玩火。我不喜歡比賽末段的態度，我不喜歡那些身體語言，那不是在這種場合所需要的。」

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英格蘭主帥杜慈比賽期間在場邊已顯得十分勞氣。（路透社）

面對世界排名173安道爾竟老鼠拉龜

英格蘭今仗全面佔優，83%控球率，20次射門，10次中框，偏偏難以在組織良好的安道爾防線找到空隙，主要只能靠遠射起腳，並由馬杜基（Noni Madueke）傳中予卡尼攻入英格蘭隊長的第72個國際賽入球，其他入球機會卻不多。

英格蘭今仗排出4-2-3-1陣式，軒達臣力壓迪格蘭賴斯獲任正選，中場中路夥拍比寧咸，馬杜基和高爾彭馬兩個車路士球員，聯同阿士東維拉的羅傑斯（Morgan Rogers）支援單箭頭卡尼，右閘先由居迪斯鍾斯出任，慣常踢右路的列斯占士則串演左閘。下半場入球後，杜慈開始變陣，但64分鐘換入艾斯、阿歷山大阿諾特，81分鐘再換入賴斯、哥頓，都對戰局無甚幫助，面對世界排名173的安道爾，杜慈補時1分鐘竟仍在換人，以基比斯韋特換入比寧咸，企圖浪費時間盡快完場。

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英格蘭對安道爾贏得狼狽，眾將自知表現不佳，就算面對同組3支弱旅阿爾巴尼亞，拉脫維亞和安道爾全數獲勝，以9分居K組榜首，大都臉上毫無笑容，甚至如輸波那樣沮喪。

英格蘭下周二會友賽塞內加爾，到9月下一個國際賽期才面對同組最強的塞爾維亞，杜慈期望球隊下周會有較佳表現，「我們必須承認，我們的表現未達期望。球隊必須檢視細節，並在周二做得更好。」

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