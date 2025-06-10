香港對印度免費直播連結　今晚8時開波　睇電視撐港隊爭入亞洲盃

香港隊對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，將於今（10日）晚8時在啟德主場館舉行。香港隊對印度的現場門票已經售罄，港台電視31將會提供免費直播。根據港台電視31的節目表，電視台會由晚上7時50分起播放香港隊對印度，至晚上10時10分。



香港隊對印度免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

香港隊將會首次在啟德主場館獻技。（資料圖片／袁志浩攝）

香港對印度賽前形勢

在亞洲盃外圍賽第三圈，港隊被編入C組，同組對手有孟加拉、印度及新加坡，只有小組首名能夠晉級亞洲盃決賽周。港隊上一輪作客賽和新加坡0：0，加上印度上輪對孟加拉也是踢成0：0，目前4隊同得1分。

今場港隊對印度是分組賽的第二輪比賽，也是港隊首次在啟德主場館作賽。

港足賽事一向受歡迎，首次在啟德主場館獻技，門票在賽前一天已售罄。（袁志浩攝）

香港對印度現場售票情況

足總宣布，港隊對印度的門票已經售罄。在啟德主場館啟用前，香港可容納最多人的足球場地為香港大球場（38000人），而有本地足球隊參與的售票賽事入場紀錄，是2009年的亞協盃4強南華對科威特SC（37459人）。啟德主場館可容納50000人，如今門票售罄，意味香港對印度一戰極大機會刷新入場人數紀錄。

港台電視31將會直播香港隊對印度。（港台Facebook）

香港對印度免費直播安排

港台電視31將會免費直播港隊對印度的比賽，看電視的球迷可以直接在31台收看直播，另外球迷亦可到港台網站，透過互聯網觀看直播。港台電視31會提早10分鐘開始比賽節目，根據節目表，港台電視31在晚上7時50分起直播，至晚上10時10分。

香港隊對印度的港台31免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv