香港對印度免費直播連結 今晚8時開波 睇電視撐港隊爭入亞洲盃
撰文：普利森
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香港隊對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，將於今（10日）晚8時在啟德主場館舉行。香港隊對印度的現場門票已經售罄，港台電視31將會提供免費直播。根據港台電視31的節目表，電視台會由晚上7時50分起播放香港隊對印度，至晚上10時10分。
香港隊對印度免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv
香港對印度賽前形勢
在亞洲盃外圍賽第三圈，港隊被編入C組，同組對手有孟加拉、印度及新加坡，只有小組首名能夠晉級亞洲盃決賽周。港隊上一輪作客賽和新加坡0：0，加上印度上輪對孟加拉也是踢成0：0，目前4隊同得1分。
今場港隊對印度是分組賽的第二輪比賽，也是港隊首次在啟德主場館作賽。
香港對印度現場售票情況
足總宣布，港隊對印度的門票已經售罄。在啟德主場館啟用前，香港可容納最多人的足球場地為香港大球場（38000人），而有本地足球隊參與的售票賽事入場紀錄，是2009年的亞協盃4強南華對科威特SC（37459人）。啟德主場館可容納50000人，如今門票售罄，意味香港對印度一戰極大機會刷新入場人數紀錄。
香港對印度免費直播安排
港台電視31將會免費直播港隊對印度的比賽，看電視的球迷可以直接在31台收看直播，另外球迷亦可到港台網站，透過互聯網觀看直播。港台電視31會提早10分鐘開始比賽節目，根據節目表，港台電視31在晚上7時50分起直播，至晚上10時10分。
香港隊對印度的港台31免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv
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