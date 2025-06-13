英超｜熱刺撬走賓福特領隊法蘭克　數據分析新帥喜歡爭頂不愛遠射

英超球會熱刺昨日（12日）宣布，委任法蘭克（Thomas Frank）為新教練，簽約至2028年。法蘭克之前執教賓福特約7年，幫助球隊從英冠升上英超，並且在英超企穩陣腳，成為中游分子，獲得熱刺青睞；離開賓福特前，法蘭克排英超現役最長時間執教領隊第二位，僅次於曼城的哥迪奧拿。熱刺在聲明中讚賞法蘭克的比賽風格具侵略性，而且充滿創新精神。

熱刺在過去一季贏得歐霸盃，打破了17年冠軍荒，贏得41年來首座歐洲賽錦標，但聯賽成績令人失望，只排第十七位，所以熱刺在歐霸奪冠後仍解僱主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）。



賓福特能夠在英超站穩住腳，法蘭克功不可沒。（路透社）

熱刺在聲明中表示，有4位助教會隨法蘭克加盟，來自賓福特的高基尼（Justin Cochrane）、哈斯林（Chris Haslam）及祖紐頓（Joe Newton）會分別擔任一隊助教、一隊助教兼表現主管及一隊教練分析師。法蘭克還從曼聯羅致了佐治遜（Andreas Georgson）擔任一隊助教。

51歲的法蘭克沒有做過職業球員，在90年代從青年軍教練做起，到2008年迎來教練生涯的突破，獲委任為丹麥U16及U17的主帥，之報接掌過丹麥U19。在2013年，法蘭克成為邦比主教練，首次執教成人聯賽球隊，於2016年黯然下台。同年，法蘭克登陸英倫，加盟當時還在英冠的賓福特，擔任助教。

法蘭克在賓福特非常成功。（路透社）

在2018年，法蘭克獲得一次重要機會，主帥甸恩史密夫離隊，他獲升上賓福特領隊。20/21球季，法蘭克領球隊打入升班附加賽，贏得英超席位，成為86年來首位領賓福特升上頂級聯賽的領隊。在法蘭克領軍下，賓福特沒有成為「升降機」，首季以英超第十三名完成，之後3季分別得到第九、十六及十名。法蘭克離隊前，連續擔任賓福特主帥約7年，在英超僅次於由2016年執教曼城的哥迪奧拿。

熱刺前領隊普斯迪高古的風格一直備受爭議，主張高位壓逼，但實際上變成「有前冇後」，累死後防，熱刺上季英超失球多達65球。不過，普斯迪高古在歐霸決賽突然放棄這種風格，結果擊敗曼聯摘冠。

法蘭克的領軍風格與普斯迪高古不同，他一直以擅於運用數據而見稱，他亦講過不喜歡禁區外遠射；上季，賓福特只有23%的射門來自禁區外，為20支英超球隊最低，而熱刺的數據則為28%。

根據數據，法蘭克的球隊喜歡打高波，上季賓福特有1210次空中爭頂，為20支英超球隊最高，而熱刺上季爭頂次數為872次。此外，賓福特過去兩季的犯規次數皆遠在熱刺之下，其實在上季，賓福特的犯規次數只比曼城多。

法蘭克是一位注重死球進攻的教練，喜歡用「手榴彈」長距離界外球。在21/22球季，賓福特有33%的入球來自死球攻勢，但之後法蘭克有意調整，減少了對死球入波的依賴，過去3季的死球入球佔比分別是31%、20%及21%。

熱刺在聲明中讚賞法蘭克的比賽風格具侵略性，而且充滿創新精神。《BBC》的文章則稱法蘭克善於發現問題及找尋解決方案。在執教賓福特期間，他面對過主力射手艾雲東尼長時間停賽及離隊，而他成功打造麥比奧莫、尤尼韋沙及奇雲舒哈迪的鋒線，上季攻入66球，攻力更勝車路士。