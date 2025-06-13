波蘭「宮鬥」風波　利雲度夫斯基遭褫奪隊長資格　教練4日後請辭

波蘭國家隊「宮鬥」事件告一段落，教練普比斯（Michał Probierz）周四（12日）請辭。普比斯在周日（8日）宣布褫奪羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）的隊長資格，利雲度夫斯基馬上反擊，聲言普比斯一日在位，他都不會為波蘭披甲。利雲度夫斯基周一（9日）接受傳媒訪問，聲稱教練背叛了他的信任，波蘭足總同日發聲明，指換隊長完全是教練的決定。波蘭周二（10日）在世界盃外圍賽關鍵戰不敵芬蘭1：2，跌落小組第三，普比斯賽後堅拒辭職。在周四，普比斯表示為國家隊大局着想而請辭，結束了這波將帥失和的衝突。



波蘭將帥失和，普比斯（右）請辭。（Getty Images）

經歷一整個球季後，效力巴塞隆拿的36歲波蘭前鋒利雲度夫斯基希望休息，缺席6月的國家隊集訓。根據利雲度夫斯基的說法，他的缺席得到教練普比斯認可。他說：「我不參與集訓，是由我跟教練一起決定的。我打電話給他，詢問他如果我需要一點休息，有什麼看法。他說支持的。」

對摩爾多瓦的友賽是老將哥錫基的告別戰，利雲雖然休戰，但都賞面出席比賽睇波。（Getty Images）

6月6日，主場對摩爾多瓦的友賽中，缺少利雲度夫斯基的波蘭以2：0獲勝。

6月7日，「宮鬥」醞釀中。普比斯聲稱，他花了一日時間去考慮切換利雲，而且事前有跟球員及教練商量。

6月8日，「宮鬥」爆發。利雲度夫斯基表示在晚上收到普比斯的電話，「非常驚訝地，普比斯要褫奪我的隊長臂章。我完全沒有準備，那時我正安排小朋友上床睡覺。對話只有數分鐘。甚至我未及時間通知家人，因為很快已經見到網上有公布了。」

如利雲所言，波蘭足總在官網發布簡短聲明，基於普比斯的決定，施連斯基（Piotr Zieliński）成為波蘭國家隊新隊長；教練已經個人通知了利雲以及職球員。

利雲馬上在社交媒體反擊，宣布跟普比斯誓不兩立，有你無我，「考慮到目前的情況以及教練失去信用，只要他一日在位，我就不會為波蘭效力。希望我未來還有機會為世界上最好的球迷獻技。」

利雲及普比斯代表波蘭出戰2024年歐國盃。（Getty Images）

6月9日，大量傳媒向波蘭足總查詢。波蘭足總將所有責任推給普比斯，在官網發表聲明，指此事與國家隊委員會無關，一切決定皆是普比斯之意，並告訴傳媒，若果想了解更多，請出席當日下午的賽前記者會，普比斯會攜同新隊長施連斯基出席。

利雲利用傳媒發功，接受訪問，表明自己不在意是否擔任隊長，批評普比斯的處理方式欠缺尊重。他說：「我做了隊長11年，為國家隊效力17年。我認為這種事應該要以另一方式去處理。所有事情只透過電話溝通。真的不應該。教練背叛了我的信任。」

利雲續說：「這甚至不關乎隊長誰屬，而是在於告訴我的方式。我真的不在誰是戴臂章。我也相信施連斯基，我會一直祝福他。我覺得教練是屈服了媒體的壓力。他破壞了我們之間的協議，我對他的態度感到驚訝。」之前有傳媒批評利雲缺席國家隊集訓。

6月9日，普比斯與新隊長施連斯基出席記者會。（路透社）

在賽前記者會上，普比斯並沒有明確交代換隊長的原因，強調為大局着想、從球隊整體利益出發，是時候改變了。普比斯說：「與球員及教練團討論後，我花了一日時間去考慮。經過分析後，我決定換隊長。羅拔是一位優秀的球員，但我認為是時候改變了。」

「我認為換隊長會帶來大改變，但羅拔不同意。跟施連斯基交談過後，我亦通知了古利沙（波蘭足總主席Cezary Kulesza）及其他球員。」普比斯說：「全隊都祝賀施連斯基。施連斯基的講話亦證明我們正朝正確方向前進。」

「羅拔想讓大家知道，他是辭去隊長資格。我沒有同意，因為這是我的決定。的感謝羅拔為國家隊的效力，祝他好運，沒有人為他關上大門。」普比斯表示，利雲希望由波蘭足總先宣布他主動請辭而非被褫奪隊長臂章，但普比斯不同意這樣做。

就波蘭更衣室內的立場，有不同的說法。有當地報道稱，其他球員已經忍夠了利雲的狂妄自大，若果是一人一票選隊長的話，利雲肯定不會當選；利雲賽後會衝入更衣室鬧隊友及教練團隊，也會公開批評球隊。另有當地報道表示，普比斯並沒有直接徵詢過其他球員的意見，只是透過觀察去作總結；更衣室人人都接受施連斯基繼任隊長，因為他一直受球員歡迎，但大家都避免表現得太高興，因為尊重利雲。

世界盃外圍賽波蘭不敵芬蘭。（Getty Images）

6月10日，世界盃外圍賽歐洲區G組，波蘭作客不敵芬蘭1：2，3戰2勝1負得6分，跌到小組第三位，僅次於芬蘭及荷蘭。現場有球迷表態支持利雲。

普比斯在賽後記者會表示，不會辭職，並堅持換隊長是正確的決定。他說：「我的所有決定都是為球隊利益。我無意辭職。我在球壇那麼多年，經歷過很多狀況。教練簽約，就是一手拿筆，另一手拿行李。這就是生活，但我不是輕言放棄的人。如果可以，相信我們可以一起共渡難關。」

被問到切換利雲的隊長之位，他說：「我覺得這是正常決定。他是一位優秀的球員，我沒有為他關上國家隊大門。我要澄清，我沒有下這個決定（逐利雲出國家隊）。看台上的噓聲？這是很正常的，你要適應及接受。」

利雲度夫斯基及普比斯失和，後者辭職。（Getty Images）

6月12日，普比斯請辭，風波暫告一段落。52歲的普比斯說：「我得出的結論是，在目前情況下，為了國家隊的利益，辭去教練是最好的決定。擔任這個崗位是我職業生涯的夢想成真，也是最大的榮譽。」普比斯在2023年9月接掌波蘭，執教21場比賽9勝5和7負。

暫時利雲未宣布重返國家隊，隊長之位誰屬亦未有新說法。