足球︱英格蘭友賽負塞內加爾　杜慈任內首敗遭質疑不如修夫基年代

英格蘭主場友賽1:3不敵塞內加爾,讓後者成為歷來首支擊敗英格蘭的非洲球隊,也是新帥杜慈(Thomas Tuchel)接手三獅軍團以來首場敗仗。

即使只是一場友賽,從杜慈接過帥印以來英格蘭平庸的表現,到今場落敗,漸漸令外界埋下不信任的種子,英國廣播公司(BBC)以《距離世界盃只有一年,英格蘭在杜慈麾下是否較修夫基年代倒退》(One year to World Cup, have Tuchel's England regressed since Southgate?)為題,撰文批評英格蘭表現不濟。



英格蘭主場友賽1:3不敵塞內加爾。(路透社)

友賽主場敗陣 英格蘭球迷報以噓聲

英格蘭上場在世界盃外圍賽僅以一球小勝「歐洲魚腩」安道爾,杜慈狠批麾下的作戰態度,今場他作出10個調動。開賽僅7分鐘,英格蘭便憑隊長哈利卡尼(Harry Kane)的入球先開紀錄,可是之後戰情發展出乎意料——效力水晶宮的沙亞(Ismaila Sarr)40分鐘為塞內加爾扳平。

半場踢成1:1,杜慈如常在60分鐘前變陣,一口氣換入基比斯韋特、居迪斯鍾斯和摩根羅傑斯,收起卡尼、哥頓和干拿加歷查。英格蘭變陣後,反在62分鐘再失一球。85分鐘英格蘭曾將皮球送進網窩,比寧咸手球在先遭VAR推翻未能扳平,客軍補時階段錦上添花,塞內加爾3:1擊敗英格蘭,完場後英格蘭主場球迷報以噓聲。

英格蘭球員一臉沮喪。(路透社)

卡尼:我們不夠好 杜慈:一年後才踢世界盃,毋須慌張

英格蘭隊長卡尼賽後以「不夠好」(Not good enough)形容球隊表現,「我們找不到正確節奏,失去我們那股進取的本能。我們不會恐慌,但我們知道必須表現得更好。」他又提到,有幾位沒有國際賽經驗的新球員加入團隊,帶來新構思,卻未能完全融入,球隊表現不如預期,他認為:「有多個因素加起來,但沒有借口。我們必須盡快找到(重拾表現的方法),世界盃很快便來到,因此現在每次球隊集訓都非常重要。」

英格蘭主帥杜慈則感到球隊「有點被凍僵了」(a bit frozen),「比賽有段長時間不夠活躍」,同時認為只是在一場「測試賽」(a test match)中敗陣毋須慌張,「我們在3場外圍賽取得9分兼未失一球,到9月時我們會具備競爭力,100%肯定我們會再取得多兩場勝仗。」

英格蘭主帥杜慈比賽期間看來不知如何是好。(路透社)

BBC狠批:沒有可辨識的計劃,沒有個性,沒有進步

杜慈聲言:「我是個最憎落敗的人」,表示目前情況困難,「現在我們了解更多,會踢得更加聰明,但那不是下個星期,我們不是下星期便要踢世界盃,我們尚有一年時間。」

然而英格蘭在杜慈麾下持續平庸表現,率先令英國廣播公司(BBC)忍無可忍,以一篇《距離世界盃只有一年,英格蘭在杜慈麾下是否較修夫基年代倒退》(One year to World Cup, have Tuchel's England regressed since Southgate?)文章,批評他不敵塞內加爾一仗是「尷尬落敗」,「距離2026世界盃剛好一年,如果這場糟透的表現是英格蘭明年夏天的真實反映,杜慈未來12個月必須變出奇蹟。」

文章狠批現下的英格蘭:「沒有可辨識的計劃,沒有個性,沒有進步(No discernible plan. No identity. No improvement),甚至說得上是修夫基2024年歐國盃決賽不敵西班牙下台後的倒退。」