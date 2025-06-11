足球︱英格蘭友賽負塞內加爾　杜慈任內首敗遭質疑不如修夫基年代

英格蘭主場友賽1：3不敵塞內加爾，讓後者成為歷來首支擊敗英格蘭的非洲球隊，也是新帥杜慈（Thomas Tuchel）接手三獅軍團以來首場敗仗。

即使只是一場友賽，從杜慈接過帥印以來英格蘭平庸的表現，到今場落敗，漸漸令外界埋下不信任的種子，英國廣播公司（BBC）以《距離世界盃只有一年，英格蘭在杜慈麾下是否較修夫基年代倒退》（One year to World Cup, have Tuchel's England regressed since Southgate?）為題，撰文批評英格蘭表現不濟。



英格蘭主場友賽1：3不敵塞內加爾。（路透社）

友賽主場敗陣 英格蘭球迷報以噓聲

英格蘭上場在世界盃外圍賽僅以一球小勝「歐洲魚腩」安道爾，杜慈狠批麾下的作戰態度，今場他作出10個調動。開賽僅7分鐘，英格蘭便憑隊長哈利卡尼（Harry Kane）的入球先開紀錄，可是之後戰情發展出乎意料——效力水晶宮的沙亞（Ismaila Sarr）40分鐘為塞內加爾扳平。

半場踢成1：1，杜慈如常在60分鐘前變陣，一口氣換入基比斯韋特、居迪斯鍾斯和摩根羅傑斯，收起卡尼、哥頓和干拿加歷查。英格蘭變陣後，反在62分鐘再失一球。85分鐘英格蘭曾將皮球送進網窩，比寧咸手球在先遭VAR推翻未能扳平，客軍補時階段錦上添花，塞內加爾3：1擊敗英格蘭，完場後英格蘭主場球迷報以噓聲。

英格蘭球員一臉沮喪。（路透社）

卡尼：我們不夠好 杜慈：一年後才踢世界盃，毋須慌張

英格蘭隊長卡尼賽後以「不夠好」（Not good enough）形容球隊表現，「我們找不到正確節奏，失去我們那股進取的本能。我們不會恐慌，但我們知道必須表現得更好。」他又提到，有幾位沒有國際賽經驗的新球員加入團隊，帶來新構思，卻未能完全融入，球隊表現不如預期，他認為：「有多個因素加起來，但沒有借口。我們必須盡快找到（重拾表現的方法），世界盃很快便來到，因此現在每次球隊集訓都非常重要。」

英格蘭主帥杜慈則感到球隊「有點被凍僵了」（a bit frozen），「比賽有段長時間不夠活躍」，同時認為只是在一場「測試賽」（a test match）中敗陣毋須慌張，「我們在3場外圍賽取得9分兼未失一球，到9月時我們會具備競爭力，100%肯定我們會再取得多兩場勝仗。」

英格蘭主帥杜慈比賽期間看來不知如何是好。（路透社）

BBC狠批：沒有可辨識的計劃，沒有個性，沒有進步

杜慈聲言：「我是個最憎落敗的人」，表示目前情況困難，「現在我們了解更多，會踢得更加聰明，但那不是下個星期，我們不是下星期便要踢世界盃，我們尚有一年時間。」

然而英格蘭在杜慈麾下持續平庸表現，率先令英國廣播公司（BBC）忍無可忍，以一篇《距離世界盃只有一年，英格蘭在杜慈麾下是否較修夫基年代倒退》（One year to World Cup, have Tuchel's England regressed since Southgate?）文章，批評他不敵塞內加爾一仗是「尷尬落敗」，「距離2026世界盃剛好一年，如果這場糟透的表現是英格蘭明年夏天的真實反映，杜慈未來12個月必須變出奇蹟。」

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文章狠批現下的英格蘭：「沒有可辨識的計劃，沒有個性，沒有進步（No discernible plan. No identity. No improvement），甚至說得上是修夫基2024年歐國盃決賽不敵西班牙下台後的倒退。」