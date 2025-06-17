C朗親筆簽名波衫送特朗普　背後留特別訊息　網民：史上最佳

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）獲贈C朗拿度球衣，C朗更在波衫上寫上「Playing for peace」。



美國總統特朗普日前到加拿大出席七國集團（G7）峰會。其團隊今日上載短片，顯示他從來自葡萄牙的歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）手上，獲贈一件C朗拿度的葡萄牙國家隊球衣。

特朗普獲贈C朗球衣。（網上圖片）

C朗不單止在該波衫上簽名，更親自留下了「特別訊息」，用英文寫道：「致特朗普總統，為和平而戰。（To President Donald J. Trump: Playing for Peace.）」

特朗普收到波衫後面露喜悅，即時回應，「哇哦！我喜歡！『為和平而戰』，這太棒了！」

C朗在球衣上寫上反戰訊息。（網上圖片）

美國與特朗普捲入以色列與伊朗互攻的風波，美方原計劃與伊朗舉行下一輪核談判，以色列卻「先發制人」攻擊伊朗核設施， 特朗普更特別強調，美國「與對伊朗的攻擊無關」。

所以C朗這一段波衫上的訊息，被網民盛讚是代表大眾向特朗普「喊話」，有人稱：「他在阻止世界大戰」、「我的GOAT（史上最佳）正在代表全世界」、「他在場內或場外都影響力驚人。」